公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』より新グッズを発表した。







『アイドルマスター シャイニーカラーズ』より、〈THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Brilliant Blooms〉に向けて、二次元コスパから新グッズが登場です。



これらは、12月14日(木)~24日(日)の期間〈アソビストア〉事前物販にて予約受付を実施。

この機会にぜひご覧ください。



商品情報







283プロ イルミネーションスターズ ユニット Tシャツ

【販売情報】

■〈THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Brilliant Blooms〉

アソビストア(直前物販):2023年12月14日(木)~24日(日)

サイズ:Lサイズ / カラー:INDIGO

価格:3,300円(税込)

イルミネーションスターズのプリントTシャツ



【さかさま世界】芹沢あさひ Tシャツ

【販売情報】

■〈THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Brilliant Blooms〉

アソビストア(直前物販):2023年12月14日(木)~24日(日)

サイズ:Lサイズ / カラー:BLACK

価格:3,300円(税込)

芹沢あさひの【さかさま世界】プリントTシャツ



283プロ シーズ Tシャツ

【販売情報】

■〈THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Brilliant Blooms〉

アソビストア(直前物販):2023年12月14日(木)~24日(日)

サイズ:Lサイズ / カラー:IVY GREEN

価格:3,300円(税込)

シーズのプリントTシャツ



【ダ・カラ】樋口円香 Tシャツ

【販売情報】

■〈THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Brilliant Blooms〉

アソビストア(直前物販):2023年12月14日(木)~24日(日)

サイズ:Lサイズ / カラー:WHITE

価格:3,300円(税込)

樋口円香の【ダ・カラ】プリントTシャツ



うまストロメリア! Tシャツ

【販売情報】

■〈THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Brilliant Blooms〉

アソビストア(直前物販):2023年12月14日(木)~24日(日)

サイズ:Lサイズ / カラー:WHITE

価格:3,300円(税込)

アルストロメリアの「うまストロメリア!」 Tシャツ





THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

