最大20kgのタンク搭載。直播・肥料散布・農薬散布・果樹散布など多様な散布シーンで活躍する農業用フラッグシップドローン



日本初のDJI(ディージェーアイ)正規販売代理店である株式会社セキド(本社:東京都港区、代表取締役:大下貴之)では、2023年11月7日(火)に発表された農業用フラッグシップドローン「DJI AGRAS T25(アグラス ティー25)」の取り扱いを開始いたしました。Agras T25 は最大20kgの大容量タンクを備えたドローンで、農薬散布や播種、追肥に活用することで、農作業の効率化を実現します。

また今回の発表を受け、セキドでは各地で多くの実績を持つ企業と共同でドローンビジネスの最新情報がわかる無料セミナー&実演会を開催いたします。Agras T25 の運用方法から、作物の育成状況をセンサーで可視化するドローンや、トラクターなど各種農機の自動操舵システム活用までお伝えいたします。「農業ドローンを用いたビジネスに興味がある」「スマート農業で農作業を効率化したい」といった事業者や農家の方を対象にしたイベントです。スマート農業への不安や疑問を解消し、導入のメリットを実感していただける無料イベントですので、ぜひご参加ください。









よりコンパクトに。よりスマートに。 - DJI AGRAS T25







DJI Agras T25 は、最大20kgのタンク容量を備えた農業用ドローンです。散布装置にアトマイザーを採用し、均一かつ微細な噴霧形状と液滴形状により精密な散布を実現します。さらに農業用ドローンでは初となるビジョンセンサーを搭載しているため、障害物を回避し安全に飛行することができます。従来は別のドローンで行っていた航空測量にも対応し、リアルタイムで圃場のマップ構築から散布までを速やかに行うことができます。バッテリー効率も向上したため、15分で160Lの連続散布が可能になりました。







大容量散布を実現

アトマイザーの採用により大容量散布を実現。電子制御により、吐出粒径や散布量の設定ができます。























コンパクトなサイズ感

コンパクトで持ち運びしやすく、折りたたみ式ワンタッチアームロックです。バッテリーもカセット式で、スムーズに展開し作業を行えます。























進化した安全性

農業機では初となるビジョンセンサーを搭載。空間認識をしながら障害物を回避してくれるので、安全に操作することができます。













農地測量の効率化

圃場全体から額縁までのマップ構築を実現。その場で地図を作成し、効率よく散布まで行うことを実現します。













●DJI AGRAS T25 詳細/お問い合わせ

https://sekido-rc.com/?pid=177906831





最新農業機器の運用方法やドローンを活用した農業ビジネスを紹介





11月14日(火)の神奈川県南足柄市、11月15日(水)の愛知県名古屋市をはじめ、全国10箇所で実施する本セミナーでは、最新の農業用ドローン Agras T25 を活用するメリットをお伝えいたします。スプレイヤーとドローンを比較した農薬散布の作業効率やドローンによる可変施肥で生育ムラを改善して収量を20%アップした事例、農薬散布代行ビジネスで利益を上げた事例などをご紹介します。



「農業ドローンを用いたビジネスに興味がある」「スマート農業で農作業を効率化したい」といった事業者や農家の方には必見のセミナーです。農業向けサービス業についての現状や最先端のソリューションの有効な活用方法など、実演を交えてご紹介しますので、ぜひご参加ください。



【無料】農業製品最新機能+運用方法ご紹介セミナー in 神奈川 2023.11.14 概要





開催日 : 2023年11月14日(火)



開催時間: 11時00分~13時00分



集合時間: 10時40分



会場 :

コヤワタドローン飛行場(まま下)

〒250-0103 神奈川県南足柄市壗下1022



共催企業:

株式会社コヤワタオフィス



お申し込み/詳細:

https://sekido-rc.com/?pid=177484825



【無料】農業製品最新機能+運用方法ご紹介セミナー in 愛知 2023.11.15 概要





開催日 : 2023年11月15日(水)



開催時間: 11時00分~13時00分



集合時間: 10時40分



会場 :

テックササキ 大江工場 駐車場

〒455-0024 愛知県名古屋市港区大江町1-5



共催企業:

東洋エンジニア株式会社



お申し込み/詳細:

https://sekido-rc.com/?pid=177484827



【無料】農業製品最新機能+運用方法ご紹介セミナー in 滋賀 2023.11.16 概要





開催日 : 2023年11月16日(木)



開催時間: 11時00分~13時00分



集合時間: 10時40分



会場 :

[デモフライト会場]

かねふく めんたいパークびわ湖付近の圃場

〒524-0201 滋賀県野洲市吉川4187 付近



[座学会場]

ドローンストア&スクール Sky・D・Lake

〒524-0101 滋賀県守山市今浜町2620-5



共催企業 :

東洋エンジニア株式会社



お申し込み/詳細:

https://sekido-rc.com/?pid=177484829



【無料】農業製品最新機能+運用方法ご紹介セミナー in 兵庫 2023.11.17 概要





開催日 : 2023年11月17日(金)



開催時間: 11時00分~13時00分



集合時間: 10時40分



会場 :

姫路市産業局農業振興センター

〒679-2111 兵庫県姫路市山田町1174-47



共催企業:

東洋エンジニア株式会社



お申し込み/詳細:

https://sekido-rc.com/?pid=177484830





実演/紹介対象製品





・DJI AGRAS T25(アグラス ティー25)





最大7.5メートルの散布幅で効率的に散布作業をおこなうことができ、大容量バッテリーを採用することにより、1回の飛行で約2ヘクタールの散布面積を実現します。高解像度のFPVジンバルカメラを搭載し、圃場の航空測量から農薬等の散布まで、農業機単体で一貫して作業することが可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=177906831







・DJI AGRAS T10(アグラス ティー10)





あらゆる規模とニーズを求める農業現場に、コンパクトでありながら強力な空中ソリューションを提供します。最大6mの散布幅により、最大6.7ha/時で効率よく散布できます。機体の折りたたみトラス構造は頑丈で信頼性が高く、効率的な折りたたみと展開、そして便利で容易な持ち運びを実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=163508712





・DJI AGRAS T30(アグラス ティー30)





Agras T30 は空中散布の効率を新たなレベルに引き上げます。革新的な変貌を遂げた本体は、特に果樹園に効果的な散布性能を発揮します。DJIデジタル農業ソリューションを使用した T30 は、効果的なデータ駆動型の方法で肥料の消費量を削減し、収量を増やすのに貢献します。

https://sekido-rc.com/?pid=163513044









・DJI Mavic 3 Multispectral(マビック スリー マルチスペクトル)





RGBカメラとマルチスペクトルカメラの2種類のカメラを搭載。これらのカメラで作物を詳細にスキャンし、生育状況を分析できます。農業生産管理に必要な高精度の詳細データを提供し、農業の「見える化」を促進します。

https://sekido-rc.com/?pid=172080941







・FJD AT2 農機自動操舵システム





低価格高機能でトラクターや田植え機など様々な農機に後付けが可能な「高性能直進アシストシステム」です。お使いの農機に取り付けるだけで、最新農機に生まれ変わります。誤差 ±2.5cm以内の自動操舵を実現し、ハンドル操作の自動化で作業負荷を軽減します。

https://sekido-rc.com/?pid=175697473











●【最新製品対応】DJI AGRAS T25最新機能+運用方法ご紹介セミナー 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=srh&keyword=%A1%DA%BA%C7%BF%B7%C0%BD%C9%CA%C2%D0%B1%FE%A1%DBDJI+AGRAS+T25%BA%C7%BF%B7%B5%A1%C7%BD%A1%DC%B1%BF%CD%D1%CA%FD%CB%A1%A4%B4%BE%D2%B2%F0%A5%BB%A5%DF%A5%CA%A1%BC&encode=EUC-JP







【株式会社コヤワタオフィス】

2017年8月3日に設立し、ITコンサルティング、映像制作などを手掛けています。2018年からはドローンによる空撮、点検、農薬散布などの各種サービスを展開。2019年からはドローン事業の拠点を松田町創生推進拠点施設(通称スプラポ)内に置き、「コヤワタドローン」の商号で事業を開始。ドローンの講習や農業機の機体販売などもスタートし、ドローンの事業分野を多方面に拡大しています。



【株式会社コヤワタオフィス】

神奈川県南足柄市関本611-1

電話 :050-3569-0465

営業時間:10:00-17:00

URL :https://koyawata.co.jp/



【東洋エンジニアについて】

ピエリ守山に店舗を構え、コンシューマ向け、産業向け、農業向けの幅広いドローンを取り扱っています。地域の方に密着した営業方針によりトラブル対応の即応と手厚いサポートをご好評頂き、これまでに数多くの農業用ドローンを導入させていただいています。最先端の農業用ドローンを導入するからには、お客様にその素晴らしい機能を余すことなく活用いただくため、講習や導入後のサポートを含め熱心に対応いたします。



【東洋エンジニア】

住所:滋賀県守山市今浜町2620-5 ピエリ守山1階

電話番号:077-585-0100

営業時間:10:00-20:00 年中無休

URL:https://keiji-drone.jp/



【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加頂いております。



【セキド 農業用ドローン相談窓口】

セキド 春日部営業所

埼玉県春日部市神間872

受付時間(月~金 10:00~18:00)

TEL:048-797-6899

https://sekidocorp.com/agric/

お問い合わせフォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/214485cd250199



【セキドオンラインストア】

https://sekido-rc.com/



【DJI認定ストア 東京虎ノ門】

https://sekidocorp.com/toranomon/



【DJI認定ストア 福岡博多】

https://sekidocorp.com/hakata/



<プレスリリースに関するお問い合わせ>

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

受付時間(平日11:00~17:00)

TEL:042-505-9298 FAX:042-505-6588



