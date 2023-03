[Com2uS Japan]

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Androidで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』(以下、 サマナーズウォー)にて、日本と韓国の代表選手が戦うeスポーツ大会「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2023」の予選参加の受付を開始しましたことをお知らせいたします。







『サマナーズウォー』初の公式団体戦「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2023」の参加受付がスタート!

日本代表チーム選考大会となるオンライン予選は4月16日、4月23日14時から開催!

本大会は5月20日に日本でオフラインで開催!







まずはゲームをダウンロード!

▼AppStore

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja



「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2023」は『サマナーズウォー』では初となる公式団体戦です。

2017年から毎年開催されてきた世界規模のeスポーツ大会「サマナーズウォーワールドアリーナチャンピオンシップ(以下、SWC)」で多くの強豪召喚士を輩出してきた日本と韓国。

その両国の召喚士から選出された召喚士5名による代表チームが激突します。

本戦ではタッグマッチや特殊ルールでのバトルなど、これまでにはなかった試合方式で『サマナーズウォー』のバトルの魅力をお届けします。

勝者となったチームには1万ドルが贈られるほか、両チームからMVPに選ばれた選手には1,000ドルが贈られる大会となります。



■日本代表に挑戦しよう!予選参加受付スタート!!

このたび、予選参加受付を、ゲーム内の大会特設サイトにてスタートいたしました。

応募者の中からゲーム内のPvPコンテンツ「ワールドアリーナ」の成績優秀者16名に、4月16日、23日に開催されるオンライン予選の出場権が与えられます。



予選では、出場者を8名ずつ2グループに分け、トーナメントを実施し、各グループを勝ち抜いた2名、計4名が代表チームに選出されます。



予選通過者に、SWC2022アジアパシフィックカップで2位という好成績を収めたゆうまる選手を加えた5名が、5月20日に日本でオフライン開催される「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2023」本戦に日本代表チームとして出場いたします。



大会参加を希望する方は、ゲーム内のイベント特設サイトから参加申込ができます。

参加申込をいただいた方には、エネルギー100をプレゼントいたします。



本大会は『サマナーズウォー』初の公式団体戦として、これまでの「SWC」とはひと味違った形で『サマナーズウォー』の魅力をお届けしていく予定です。



果たして日本代表に選ばれるのはどの召喚士なのか。そして、日韓ライバル戦の初代優勝チームになるのはどちらか。ぜひ、ご注目ください!



【関連サイト】

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト

https://summonerswar.com/ja/skyarena

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Twitter

https://twitter.com/summoners_STAFF

□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル

https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/

□ COM2US Japan公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC_OU2duJcy_XoEN_Y-agqlQ



【配信概要】





『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日:2014年6月12日(木)

対応OS: iOS 10.0以降

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記:(C) 2014-2022 Com2uS Corp.

▼AppStore URL

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420





『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日:2014年6月12日(木)

対応OS: Android OS 4.4以降

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記:(C) 2014-2022 Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja



【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。



是非、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-21:16)