株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、Insta360ブランド製の小型アクションカメラ「Insta360 GO 3」のブラックカラーモデルを発表。64GB、128GBの2モデルを発売開始いたします。



「Insta360 GO 3」は、同ブランド製アクションカメラ「Insta360 GO 2」の後継機種となる、約35gと軽量かつ非常にコンパクトなアクションカメラです。2.2インチのフリップ式タッチスクリーンを備えたアクションポッドを付属しており、カメラの遠隔操作や、撮影した写真のプレビューができるほか、カメラ本体をアクションポッドに装着することで、最大170分間の連続撮影が可能です。



新しく登場したブラックカラーモデルは、2023年6月発売のホワイトモデルと機能は同様ながら、洗練されたスタイリッシュなマットデザインになっており、主張し過ぎず、どんなファッションにも馴染みます。撮影時に目立たない実用的な点も特徴です。







◆製品特徴



パワーアップした小型アクションカメラ

Insta360 GO 3は、前機種から引き継いだ親指サイズのコンパクトさと携帯性はそのままに、機能性がさらに強化された小型アクションカメラです。カメラ本体は水深5mまでの撮影に対応するほか、付属アクセサリーを使用することでカメラ固定やハンズフリー撮影が可能です。カメラ本体の前面を押すだけで、外出先でも簡単に撮影を開始することができます。



フリップ式タッチスクリーンを搭載したアクションポッド

多機能かつパワフルなカメラへと変身させるアクションポッドを付属。フリップ式タッチスクリーンを使うことで、カメラの遠隔操作や、撮影した写真をプレビューすることができ、カメラ本体をアクションポッドに装着すれば、最大170分間の連続撮影が可能になります。



多彩な付属アクセサリー

カメラ固定やハンズフリー撮影を可能にする多彩なアクセサリーを付属。首掛けの磁気ストラップを使用することで服の胸元にカメラを固定できるほか、簡易クリップで帽子に取り付けることも可能です。また、ピボットスタンドを使用すれば、様々な箇所にカメラを固定することもできます。



強力な手ブレ補正機能

強力な手ブレ補正を実現するFlowState技術と、360度の水平維持機能が搭載されているため、どこにマウントしても揺れや衝撃、ふらつきを防止します。走ったり、ジャンプしたり、自転車に乗ったりしてもブレない滑らかな映像を撮影することが可能です。



専用アプリによるユニークな編集機能

AIの画像認識でベストショットを見つけ、動画クリップの自動編集が行えるほか、FreeFrameモード撮影を使用すれば、正方形からワイド画面まで、録画した後にアスペクト比を編集することもできます。





◆製品概要



製品名: Insta360 GO 3 Black(64GB)

ストレージ:64GB

型番: CINSABKA₋GO317

JANコード: 4537694344258

アスクコード: CM1377

予想市場価格: 60,500円(税込)

発売時期: 2023年 12月中旬予定



製品名: Insta360 GO 3 Black(128GB)

ストレージ: 128GB

型番: CINSABKA₋GO316

JANコード: 4537694344241

アスクコード: CM1376

予想市場価格: 64,800円(税込)

発売時期: 2023年 12月中旬予定



製品情報URL: https://www.ask-corp.jp/products/insta360/camera/insta360-go-3.html





<Insta360ブランド 概要>

2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニーです。現時点ではアメリカ、ドイツ、日本、香港に拠点を持ち、200以上の国で製品を販売しています。360度カメラ・VRカメラの新しい使い方を提案しつつ、利便性をさらに向上すべく、常に最新の技術を追い求めています。

URL:https://www.insta360.com/



<株式会社アスク 概要>

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, HTC VIVE, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, NewTek, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL:https://www.ask-corp.jp/



<本ニュースリリースに関するお問い合せ先>

株式会社アスク 製品担当:鈴木 雄一

TEL:03-5215-5654、FAX:03-5215-5651

〒102-0076 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階

Webからのお問い合わせ:https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL:https://www.ask-corp.jp/



