-CSVデータを登録すれば、DM発注から印刷、加工、発送までワンストップで完了-



株式会社博報堂(東京都港区、代表取締役社長 水島正幸)と株式会社博報堂プロダクツ(本社:東京都江東区、代表取締役社長 岸直彦)による、販売の現場を理解し真に役立つソリューションを開発・販売することを目指す顧客接点ソリューション開発チーム「gmove」は、各お客様にパーソナライズされたダイレクトメール(以下DM)や、同じ情報のDMとショートメッセージサービス(以下SMS)の出し分けをWEB上で簡単に発注できる「パーソナライズDMかんたん発注サービス」の提供を開始しました。





近年、CRMの観点からもOne to Oneでのコミュニケーションが必須となっており、属性やニーズに合わせ、顧客ごとにタイミングに合わせた出し分けなど、パーソナライズ化されたDMが求められています。人と同じ内容が送付されていたり、タイミングがズレてしまったりするDMに比べ、「私だけに」という特別感を演出することで企業への顧客満足度や顧客エンゲージメントの向上を見込むことができます。

本サービスはこのような潮流・ニーズに対応するだけでなく、DM配送の手間も最小限にしたサービスです。WEB上でCSVデータを登録いただけば、事前につくったテンプレートを使って簡単に各お客様に合ったDMの発注ができ、ワンストップで印刷、加工、発送まで全て対応します。







テンプレートイメージ





特に定期的な点検や登録内容の更新・変更等でご案内をお送りされている企業や、お客様によって来店・更新の時期や購入商品・プランが異なる、ポイント制度などで情報の違うお知らせを送るようなコミュニケーションを行っている企業の業務をよりスムーズにし、コミュニケーションを円滑化します。





本サービスが最適な企業・サービス







発注~発送までのイメージ





また、gmoveはデジタル化が進む中で約3年前からDMに代わるコミュニケーション手法として、SMSソリューション提供とコンサルティングを行ってきました。そのノウハウを生かして、同一のCSVデータでSMSの配信とDM発注を管理・実行することも可能となり、顧客データを配信方法によって分ける必要がなくデータ管理も簡略化できるようになりました。

「パーソナライズDMかんたん発注サービス」は、デジタル化とOne to One コミュニケーションを掛け合わせた新しいDM発注サービスとなり、企業のCRM領域でご活用いただくことで顧客ロイヤリティの向上が期待できます。





■gmoveについて

誰よりも販売の現場を理解し、真に役立つソリューションを開発・提供するために設立した「gmove」は、

人(販売員)と人(お客様)の関わり方をより良くし、デジタルの力で人の心をつかみ、満足させていくために真に役立つソリューションでビジネスの原動力になることを目指しています。gmoveでは300社以上でご活用いただいているSMS配信サービス「SMSmarketingPlus」や、SMSでアンケートを簡単に配信できる「SMSアンケートシステム」を展開しており、今後も顧客接点強化・CS向上・営業スキル強化などを目的としたソリューションを開発・提供してまいります。

https://www.hakuhodo.co.jp/gmove/



