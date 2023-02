[株式会社リブレ]

壮大な世界観の舞台裏をスタッフ・キャストのインタビューや美麗な写真、イラストと共に紹介!また五大世家の人物設定など余すことなく収録した豪華2冊組。魏無羨と藍忘機のはがきサイズクリアカード(1種)も封入



株式会社リブレ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:太田歳子)は、『「陳情令」公式設定資料集』初回限定特装版・通常版を2023年6月27日に発売いたします。





大ヒット中華武侠ファンタジー時代劇「陳情令」

ファン待望の公式設定資料集・和訳版が発売決定!





全十一章、七項目、美しいイラストや写真の数々

『陳情令』の中華武侠ファンタジー時代劇の世界を再現

日本版特典のクリアカードが封入された特別な一冊



コンセプトからディテール、脚本から映像まで、一つ一つ緻密に構築された『陳情令』の世界。巧みな構想と壮大な世界観、そしてアートコンセプトが誕生するまでの過程がここに明かされる。



『陳情令』を織りなす、泰然自若な雲夢江氏・静寂閑雅な姑蘇藍氏・大胆不敵な岐山温氏・質実剛健な清河聶氏・豪華絢爛な蘭陵金氏――五大世家の気風、家紋、衣装、武器、人物設定など余すことなく収録。



『陳情令』独自の美も解析。滝に映える松、月夜に漂う霞、重厚な建築様式、霧立つ水面など、珠玉のシーンの制作過程が再現される。また写真やイラストも収録し、あの感動的な瞬間を完全保存。



本を開いた瞬間に蘇るのは、蕭蕭たる世と少年たちの再会、正正堂堂と江湖をさすらう姿、そして天涯共に奏でる琴笛の音……



特設サイト

https://libre-inc.co.jp/special/chenqingling/







初回限定特装版(完全受注生産)



「陳情令」公式設定資料集 初回限定特装版



<< 完全受注生産:申込〆切 2023年3月22日(水) >>



発売日:2023年6月27日(火)

初回限定特装版:16,500円(税込)

仕様:フルカラー・A4変形・本誌&別冊の2冊組(ケース付き)・日本版特典のクリアカード封入・初回限定特装版だけの特典グッズ付き

内容:大ヒット中華武侠ファンタジー時代劇「陳情令」公式設定資料集の和訳版が待望の発売決定。

壮大な世界観の舞台裏をスタッフ・キャストのインタビューや美麗な写真、イラストと共に紹介。また五大世家の人物設定など余すことなく収録した豪華2冊組。魏無羨と藍忘機のはがきサイズクリアカード(1種)も封入。

初回限定特装版特典:B5サイズアクリルボード、アクリル万年カレンダー、アクリルクリアしおり、風景ポストカード5枚セット・ステッカー







※通常版、初回限定特装版ともに共通

※デザインや仕様は予告無く変更になる場合がございます



通常版



「陳情令」公式設定資料集 通常版



発売日:2023年6月27日(火)

通常版 価格:9,900円(税込)

ISBN:978-4-7997-6199-1

仕様:フルカラー・A4変形・本誌&別冊の2冊組(ケース付き)・日本版特典のクリアカード封入

内容:大ヒット中華武侠ファンタジー時代劇「陳情令」公式設定資料集の和訳版が待望の発売決定。

壮大な世界観の舞台裏をスタッフ・キャストのインタビューや美麗な写真、イラストと共に紹介。また五大世家の人物設定など余すことなく収録した豪華2冊組。魏無羨と藍忘機のはがきサイズクリアカード(1種)も封入。







※通常版、初回限定特装版と共通

※デザインや仕様は予告無く変更になる場合がございます。





権利表記



(C) 2020 杨夏

Originally Published in China in 2020 by THINKINGDOM MEDIA GROUP LTD ,China. Japanese version Publishing rights arranged with Sony Music Solutions Inc. and libre inc.2022 in Japan.



「陳情令」番組公式WEB&SNSアカウント



ドラマ「陳情令」公式WEBサイト

https://mdzs.jp/drama/



ドラマ「陳情令」公式Twitterアカウント

https://twitter.com/TheUntamedJP



発売:株式会社リブレ



●「陳情令」公式設定資料集 特設WEBサイト

https://libre-inc.co.jp/special/chenqingling/



●株式会社リブレ公式WEBサイト

https://libre-inc.co.jp/



●株式会社リブレ公式Twitterアカウント

https://twitter.com/libreinc_



