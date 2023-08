[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

最上級のナイトライフを創造する大型ナイトクラブ「RAISE」とモエ・エ・シャンドンが贈る真夏のラグジュアリーな夜



MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)の取扱いブランドである、シャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、ダイナミックなパフォーマンスと世界トップクラスの高音質サウンドで最上級のナイトライフを創造する大型ナイトクラブ「RAISE(レイズ)」で、真夏のラグジュアリーな夜をお楽しみいただける「RAISE×MOET & CHANDON」を、8月19日(土) ~ 9月17日(日)の期間限定で開催いたします。







会場となるRAISEは、世界のナイトクラブでも類を見ない約27mの吹き抜けの天井と、銀座の夜景を望めるガラス張りの煌びやかな空間が特徴。世界トップクラスの高音質サウンドによる上質な音楽と、ダイナミックなパフォーマンスとともに、ドレスアップした大人が集う都会的でラグジュアリーなナイトライフをお楽しみいただけます。



「RAISE×MOET & CHANDON」では、そんな都会的で洗練されたRAISEに、モエ・エ・シャンドンの煌びやかなシャンパンバブルを彷彿とさせるシャンパンゴールドの世界感が融合し、他では味わうことができない真夏のラグジュアリーな夜をご堪能いただけます。初日となる8月19日(土)には、世界のパーティーシーンで活躍するDJ、Charly Jordan(チャーリー・ジョーダン)がRAISEに初登場。SNS総フォロワー数 1,200万超え、モデルからブランドのディレクターまでマルチに活躍する傍ら、DJ SNAKE、Tiesto、ZEDDなどスーパースターDJ達と並び、ラスベガスのレジデンシーまでこなす彼女が繰り広げるライブパフォーマンスも必見です。



銀座の夜景が眼下に広がるRAISEで、モエ・エ・シャンドンともに煌びやかなナイトライフをお楽しみください。会場となるRAISEは、世界のナイトクラブでも類を見ない約27mの吹き抜けの天井と、銀座の夜景を望めるガラス張りの煌びやかな空間が特徴。世界トップクラスの高音質サウンドによる上質な音楽と、ダイナミックなパフォーマンスとともに、ドレスアップした大人が集う都会的でラグジュアリーなナイトライフをお楽しみいただけます。



「RAISE×MOET & CHANDON」では、そんな都会的で洗練されたRAISEに、モエ・エ・シャンドンの煌びやかなシャンパンバブルを彷彿とさせるシャンパンゴールドの世界感が融合し、他では味わうことができない真夏のラグジュアリーな夜をご堪能いただけます。初日となる8月19日(土)には、世界のパーティーシーンで活躍するDJ、Charly Jordan(チャーリー・ジョーダン)がRAISEに初登場。SNS総フォロワー数 1,200万超え、モデルからブランドのディレクターまでマルチに活躍する傍ら、DJ SNAKE、Tiesto、ZEDDなどスーパースターDJ達と並び、ラスベガスのレジデンシーまでこなす彼女が繰り広げるライブパフォーマンスも必見です。



銀座の夜景が眼下に広がるRAISEで、モエ・エ・シャンドンともに煌びやかなナイトライフをお楽しみください。





ABOUT RAISE×MOET & CHANDON イベント概要







イベント名称:RAISE×MOET & CHANDON

開催期間:2023年8月19日(土) ~ 9月17日(日)

開催場所:RAISE(東京都中央区銀座5丁目 2-1東急プラザ銀座6F)

ウェブサイト:https://raisetokyo.com/



ダイナミックなパフォーマンスと世界トップクラスの高音質サウンドを体感できるRAISEで、ラグジュアリーな夜をモエ・エ・シャンドンとともにお楽しみください。



開催初日となる8月19日(土)には、SNS総フォロワー数1,200万超え、世界のパーティーシーンで活躍するDJ、Charly Jordan(チャーリー・ジョーダン)がRAISEに初登場。彼女が繰り広げるライブパフォーマンスもお見逃しなく。



ABOUT MOET & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて







世界中で愛され続けるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、1743年の創業以来、セレブレーションや人生の忘れられない瞬間に寄り添い、人々を魅了してきました。モエ・エ・シャンドンは、国王ルイ15世当時のフランス宮廷の御用達ワインとして親しまれ、かのポンパドゥール夫人は、”飲んだあと女性をより美しくしてくれるのはシャンパンだけ”と断言しました。またロシア皇帝アレキサンドル1世、フランス国王シャルル10世などもメゾンを寵愛し、特にナポレオン1世と当時の当主ジャン・レミーとの間には深い友情があり、メゾンのフラッグシップ・シャンパン「モエ アンペリアル」は、ナポレオン1世への敬意を表し、『アンペリアル(皇帝)』と名付けられました。モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、上質なブドウ、長年培ってきたシャンパン造りのノウハウ、そして近代的な設備を活かし、1743年の創業以来約3世紀もの間、代々の醸造家が完成させてきたサヴォア・フェール(職人の匠)を受け継いでいます。また、サステナブルプログラム「ナチュラ・ノストラ」を通じてシャンパーニュ地方の生物多様性の保護に努めており、2009年からは慈善活動プログラム「Toast for a Cause」も行っています。代表的なモエ アンペリアルから希少なグラン ヴィンテージ コレクション、また爽やかなアイス アンペリアルや優しい味わいのネクターアンペリアルとそれぞれの個性はどれも親しみやすく、幅広い味わいはあらゆるシーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。





モエ・エ・シャンドン公式サイト:https://www.moet.com/ja-jp

公式LINEアカウント:https://lin.ee/aK9ulUb

Facebook: https://www.facebook.com/moet.jp

Instagram: https://www.instagram.com/moetchandon/

MHD モエ ヘネシー ディアジオ Sustainability/CSRに関してはこちら:https://www.mhdkk.com/company/csr/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/14-16:46)