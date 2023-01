[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

~2023年1月19日(木)より販売開始~



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、専用グラフィックス機能「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050 Ti Laptop GPU」に加え、メモリ 32GB・SSD 2TBの大容量構成を採用したハイスペックビジネス・クリエイターノートPC「Prestige-15-A12UD-231JP」をMSI公式オンラインストア(以下、MSIストア)限定で2023年1月19日(木)より発売いたします。







【Prestige-15-A12UD-231JPの主な特徴】

●大容量メモリ・SSDを必要とするビジネスユーザーやクリエイターにオススメ

「Prestige-15-A12UD-231JP」は、標準構成で大容量メモリ32GBを搭載し、メモリ消費の激しい編集ソフトをメモリ不足の心配なくご使用いただけるメモリ構成となっています。高速タイプの大容量M.2 NVMe SSD 2TBを搭載し、外付けストレージを別途用意することなく大量のデータを保存して持ち運ぶことが可能です。



専用グラフィックス機能として「GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU」を搭載することにより、3Dモデリングや3D CADなど3Dグラフィックを活用したクリエイティブソフトを実行できます。この他、GPUパワーを活用して動画・画像編集ソフトの書き出し処理を高速化し、作業効率を向上させます。



この他、持ち運ぶ際に便利で安心なセキュリティ機能を各種取り揃えており、パスワード入力不要で簡単・安全にログインできるWindows Helloに対応した指紋認証リーダーや顔認証カメラを標準搭載。ハードウェアTPM 2.0によるストレージの暗号化やBIOSパスワードロック機能でデータ漏洩のリスクを軽減し、より安心して持ち運ぶことができます。







・Prestige 15 A12Uシリーズ製品ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000426



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

