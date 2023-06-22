NIJISANJI ENから新たに3名がデビュー！初のJP/…
［ANYCOLOR株式会社］
2023年6月25日(日)(JST)放送のデビュー配信・特別番組やグッズ＆ボイス販売情報も一挙公開！
ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営する主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、2023年6月22日(木)9:00(JST)より3名のライバーがデビューすることをお知らせいたします。また、各ライバーのプロフィール等に加え、デビュー配信・特別番組やグッズ＆ボイス販売情報も併せて公開いたします。
「NIJISANJI EN」から本日2023年6月22日(木)(JST)新たに3名のVTuberが活動開始！
主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」から新たに3名のVTuberが2023年6月22日(木)9:00(JST)よりデビューいたします。
各ライバーのSNS・YouTubeチャンネルは、本日より順次開始予定です。
YouTubeでの初配信は各ライバーのチャンネルにて、2023年6月25日(日)11:00(JST)よりリレー形式で行います。
3名の姿が垣間見えるデビューティザー動画はこちら▼
今回デビューする3名は、2023年3月と4月に「にじさんじ」からデビューした8名の男性ライバーと同じ世界で活躍するヒーローです。
「にじさんじ」「NIJISANJI EN」の同世界線上でのデビューは初の試みとなっております。
また、3名のデビューを記念した特別番組も2023年6月25日(日)11:00(JST)よりNIJISANJI EN Official YouTube channelにて放送いたします。ぜひご覧ください。
【デビュー記念グッズ・ボイス販売】
初配信終了後、デビュー記念としてにじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにてアクリルスタンド、缶バッジ、ランダムチェキ風カード、ボイスの販売をいたします。
詳細は記事後半の「デビュー記念グッズ・ボイス」をご覧ください。
ライバー紹介
ユウ Q ウィルソン (Yu Q. Wilson)
＜プロフィール＞
おちゃらけた性格だが腕利きの仕事人で、敵にも味方にも熱く語りかける。
どんな武器も使いこなせるプロ、できない仕事はない！
誕生日：9/4
身長：171cm
■Twitter：https://twitter.com/YuQWilson
■YouTube：https://www.youtube.com/@YuQ.Wilson
ベンタクロウ ブリンガー (Vantacrow Bringer)
＜プロフィール＞
慎重かつ的確に仕事を遂行する、信頼の厚い切り札。
「跡は残さず、結果は残す」と書かれた名刺を笑う者は裏社会にいない。
誕生日：2/6
身長：180cm
■Twitter：https://twitter.com/Tyrant_Vanta
■YouTube：https://www.youtube.com/@VantacrowBringer
ヴェザリウス バンデージ (Vezalius Bandage)
＜プロフィール＞
人の救済を願い続けた果てに、自分の身すら実験体にした医療兵。
偏狂的な治癒の真意は、包帯の奥に。
誕生日：11/17
身長：172cm
■Twitter：https://twitter.com/VezaliusBandage
■YouTube：https://www.youtube.com/@VezaliusBandage
初配信リレーとデビュー特別番組の放送が決定！
本日デビューしたライバーの初配信スケジュールは、以下のとおりです。
2023年6月25日(日)
11:10(JST)～ ヴェザリウス バンデージ
https://youtube.com/live/wgjXe_f5-iE
11:40(JST)～ ベンタクロウ ブリンガー
https://youtube.com/live/mG7GHEgGEMw
12:10(JST)～ ユウ Q ウィルソン
https://youtube.com/live/6jgFDM1JmEs
※配信スケジュールは変更となる場合があります。ご了承ください。
また、3名のライバーデビューを記念して、デビュー特別番組『Heroes Save The Day! VTuber Debut Program hosted by Mysta & Rosemi【NIJISANJI EN】』を2023年6月25日(日)11:00(JST)よりNIJISANJI EN Official YouTube channelにて放送いたします。
デビュー特別番組では、NIJISANJI ENのミスタ・リアスとロゼミ ラブロックがMCとして参加し、個々のYouTubeチャンネルにて行うメンバー3名の初配信リレーを実況。また、初配信終了後のメンバーも参加します。
デビュー特番待機所▼
https://youtube.com/live/tseH0yOv3Ak
【デビュー記念グッズ・ボイス】
デビューを記念し、「Welcome Goods＆Voice」を2023年6月25日(日)13:00(JST)からにじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて順次販売開始いたします。
■ アクリルスタンド(全3種)
・サイズ：高さ約150mm ※ライバーによって高さが異なります。
・価格：各1,500円(税込)
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ 缶バッジ(全3種)
・サイズ：直径約56mm
・価格：各500円(税込)
※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。
■【Heroes of the Night -Assemble-】ランダムチェキ風カード
・通常3種 + 箔押しサイン入り3種
・サイズ約H86mm×W54mm
・価格：300円(税込)
※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。
■ ボイス(全4種)
・コンプリートセット：1,500円(税込)
※ユウ Q ウィルソン、ベンタクロウ ブリンガー、ヴェザリウス バンデージのボイスとWelcome Goodsとおそろいのビジュアルを使用したPC＆スマートフォン用壁紙、日本語・中国語の翻訳PDFが付きます。
・ライバーボイス(全3トラック)：各500円(税込)
トラック１：自己紹介
トラック２：テーマ「おはよう」
トラック３：テーマ「おやすみ」
※収録言語は英語となります。
※各ライバーボイスには、本人単体のスマートフォン用壁紙(Welcome Goodsとおそろいのビジュアル)、日本語・中国語の翻訳PDFが付きます。
【Welcome Goods＆Voice 販売概要】
・販売開始：2023年6月25日(日) 13:00(JST)～
＜日本販売＞
・販売プラットフォーム：にじさんじオフィシャルストア
・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?tag=TAG_206
＜海外販売＞
・販売プラットフォーム：NIJISANJI EN Official Store
・販売ページ：https://nijisanji-store.com/collections/spring-2023-debut-liver
・グッズお届け予定：2023年6月下旬以降
※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。
※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。
※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。
「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。
※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。
また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app
・NIJISANJI EN 公式Twitter：https://twitter.com/NIJISANJI_World
・Twitterハッシュタグ：#NIJISANJI_Debut #NIJISANJI_EN
【「NIJISANJI EN」について】
2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。
＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en
Twitter：https://twitter.com/NIJISANJI_World
Website：https://www.nijisanji.jp/en
Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en
Tiktok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Twitter：https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/22-11:16）
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