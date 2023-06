[株式会社ジャルパック]

株式会社ジャルパック(本社:東京都品川区、 代表取締役社長:平井 登、 以下「ジャルパック」)は、「JALで行く!MLB観戦ツアー」を6月21日(水)に発売開始します。

このたび、今年の夏休みにぜひご参加いただきたいスペシャル・ツアーをご用意いたしました。米国メジャーリーグ(以下、「MLB」)でカリフォルニア州に本拠地を置き日本でも特に人気球団であるロサンゼルス・エンゼルスとロサンゼルス・ドジャースの観戦チケット付きアメリカツアーを発売いたします。

新型コロナウィルスの影響により長きにわたった世界各地への渡航制限や日本の水際対策が大幅に緩和され、海外旅行がぐっと身近に戻って参りました。日本中の話題を独占し、前人未踏のチャレンジを続けるあの日本人選手の雄姿に出会える熱い夏が訪れます。そしてMLBの名選手が繰り出す迫力のスーパープレイ、最高の雰囲気で選手を盛り上げる観客とボールパークの熱気など、どれもこれも見逃せないその一瞬を「リアル」に見届けるのは貴方です!旅行ご出発前から現地ご滞在まで、ジャルパックが安心のサポート体制でお迎えしますので、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。







Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.









MLBエンゼルス観戦ツアーのポイント







●7月21日~10月1日のエンゼルスのホームゲーム開催日程に合わせたツアー出発日をご用意。

●大迫力の1階内野指定席(フィールドMVP席)チケット付き! ※別料金でご滞在中の観戦チケット追加手配も可能!

●スタジアムも近く人気テーマパークへもアクセス容易なアナハイムのホテルに滞在!

●ホテル~スタジアム間の往復日本語送迎サービス付きで安心!しかも延長戦の場合も試合終了まで観戦OK!

(エンバシー・スイーツ・バイ・ヒルトン・アナハイム・オレンジ宿泊コースの場合はスタジアムまで徒歩移動となり送迎なし)









MLBドジャース観戦ツアーのポイント







●7月23日~9月24日のドジャースのホームゲーム開催日程に合わせたツアー出発日をご用意。

●1階指定席のチケット付き!

●アクセス便利なロサンゼルス・ダウンタウンのホテルに滞在!

●ホテル~スタジアム間の往復は日本語ガイドの送迎サービス付きで安心!公共交通機関を利用した移動となります。









MLBエンゼルス観戦・ドジャース観戦ツアー共通のポイント







●往復JAL羽田~ロサンゼルス直行便利用!

●現地滞在中は緊急時も24時間日本語窓口で安心対応!

●ご旅行で医師の治療を受けた場合の費用を最大1億円までサポート!









ツアー詳細







●発売開始 : 2023年6月21日(水) 14:00

●出発日 : 2023年7月19日(水)~9月30日(土)

※エンゼルスおよびドジャースのホームゲーム開催日に合わせた限定出発日

●旅程 : アナハイム1都市滞在、ロサンゼルス1都市滞在、 および アナハイム&ロサンゼルス2都市滞在

●最少催行 : 2名

●出発地 : 東京(羽田)

●旅行代金 : 461,900円~736,900円

羽田発 MLBエンゼルス観戦ツアー アナハイム5日間 Bグレード(ホテル指定なし)2日目観戦チケット付き(エコノミークラス/1室2名利用/大人お一人様/燃油サーチャージ込み)

※現地空港諸税・日本国内空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税は別途必要です。

●販売方法 : JAL海外ツアーのHPにて販売

https://www.jal.co.jp/intltour/ame/ana_baseball/index.html



国内旅行、海外旅行のジャルパックは、なによりも「お客さま視点」を大切に、"旅のプロ"としてお客さま・旅行会社のみなさまから常に指名される旅行会社を目指してまいります。また、JALグループの一員としてコンプライアンスを遵守し、社員一同団結して広く社会に貢献するべく努めてまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/21-18:46)