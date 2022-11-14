［株式会社Cygames］

ねるらが自分のメイドを貫き死んでいった第6話。 第7話では愛美の魔の手がとんとことんへ忍び寄り・・・



株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、11月10日(木)24:00から放送開始のTVアニメ「アキバ冥途戦争」より、第7話あらすじ、先行カット、Web予告を公開いたしました。



追加キャラクター『愛美』の情報＆キャストコメントを掲載しております！







第7話『獣抗争史！秋葉外生命体血戦!!』あらすじ・先行カット・WEB予告公開！



















第7話『獣抗争史！秋葉外生命体血戦!!』



▼ あらすじ ▼

ねるらの命が絶たれたことにより、なごみが「とんとことん」から姿を消して1週間。

なごみは忍者になって、秋葉原に身を潜めていた。

そんな中、「とんとことん」に「メイドリアン」の魔の手が忍び寄る。



▼ スタッフ ▼

脚本 ： 米内山 陽子

絵コンテ ： 佐々木 勅嘉 / 増井 壮一

演出 ： 佐々木 達也

総作画監督 ： 仁井 学

作画監督 ： 宮崎 司 / 三好 有香 / 鈴木 理沙 / 杉光 登 / 小野 和美 / 稲熊 一晃 / 野田 友美









TVアニメ「アキバ冥途戦争」第7話次回予告動画はコチラ！ ⇒ https://youtu.be/w-xDMSAvq9M





追加キャラクター『愛美』の情報＆キャストコメントが到着！







愛美（CV：ユリン千晶）

「赤い超新星」の異名を持つメイドリアングループの武闘派メイド。

圧倒的暴力性で「アキバビックバン」を目論んでいる。



◆愛美 役：ユリン千晶 コメント

萌えがあるにもかかわらず、不気味にさえも感じる独特な世界観・・・

「いや本当にあったのかもよ？！」と思えてしまうから不思議です。

リアルが創り出されてる！？みるみるアキバ冥途戦争の世界観に引きこまれてしまった私です。

それぞれの正義がある中で、愛美さんの正義を演じることが出来て光栄です！





TVアニメ「アキバ冥途戦争」Blu-ray情報



▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 1』商品情報 ▼



発売日：2023年1月11日(水)

価格：15,400円（税込）

収録話数：第1話～第4話



■仕様＆封入特典

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット

スペシャルブックレット（36p）

ドラマCD Vol.1



■映像特典

プロモーション映像集







▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 2』商品情報 ▼



発売日：2023年2月3日(金)

価格：15,400円（本体価格＋税10％）

収録話数：第5話～第8話



■仕様＆封入特典

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット

スペシャルブックレット（36p）

ドラマCD Vol.2



■映像特典

プロモーション映像集



▼ Blu-ray『アキバ冥途戦争 3』商品情報 ▼



発売日：2023年3月3日(金)

価格：15,400円（本体価格＋税10％）

収録話数：第9話～第12話



■仕様＆封入特典

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろし三方背ケース

キャラクターデザイン仁井学 描き下ろしインナージャケット

スペシャルブックレット（36p）

挿入歌CD



■映像特典

プロモーション映像集



※内容・仕様等は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



▼法人別オリジナル特典一覧 ▼



Amazon.co.jp

<全巻購入特典>

１. 描き下ろしキャラファインボード（和平なごみ＆万年嵐子）





楽天ブックス

<全巻購入特典>

１.描き下ろしB2布ポスター（和平なごみ）

２.描き下ろしアクリルキーホルダー（和平なごみ）※楽天通販受け取り

３.描き下ろし缶バッジ2個セット（和平なごみ）※ファミリーマート受け取り

※1巻のみファミリーマート受け取りが可能となります。

1巻をファミリーマート受け取りでご購入頂いた場合、2巻・3巻を楽天ブックス受け取りでご購入頂ければ「全巻購入特典 描き下ろしB2布ポスター（和平なごみ）」が特典付与対象となります。





アニメイト

＜全巻購入特典＞

１.描き下ろしA4キャンバスボード（和平なごみ）

＜各巻購入特典＞

１.チェキ風カード2枚セット



ソフマップ・アニメガ

<全巻購入特典>

１.描き下ろし全巻収納BOX（ゾーヤ）

２.描き下ろしB2タペストリー（ゾーヤ）





ゲーマーズ

<全巻購入特典＞>

１.描き下ろしB2タペストリー（和平なごみ）※ゲーマーズ全店対象（オンラインショップ含む）

２.描き下ろしB2タペストリー（ゆめち）※AKIHABARAゲーマーズ本店限定

ゲーマーズ限定版（第1巻）※有償特典

１.アニメ描き下ろしアクリルスタンド（和平なごみ）付き ※ゲーマーズ全店対象（オンラインショップ含む）

２.アニメ描き下ろしアクリルスタンド（ゆめち）付き ※AKIHABARAゲーマーズ本店限定

３.アニメ描き下ろしアクリルスタンド（和平なごみ＋ゆめち）付き ※AKIHABARAゲーマーズ本店限定

※「B2タペストリー」と「アクリルスタンド」の「和平なごみ」「ゆめち」のイラストはそれぞれ同一のものになります。

※AKIHABARAゲーマーズ本店で全巻ご購入頂いた方はゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）対象の「アニメ描き下ろしB2タペストリー（ゆめち）」も特典付与対象となります。





とらのあな

<全巻購入特典>

１.描き下ろしB2タペストリー（しぃぽん＆ゾーヤ）

＜とらのあな限定版（第1巻）＞※有償特典

１.描き下ろしA4アクリルプレート（ゆめち）





ヨドバシカメラ

＜全巻購入特典＞

１.A5アクリルプレート

２.B2布ポスター



メロンブックス

<全巻購入特典>

１.マグカップ

２.アクリルコースター



あみあみオンラインショップ

＜全巻購入特典＞

１.アクリルクロック



TSUTAYAオンライン

＜1巻購入特典＞

１.L版ブロマイド



赤い熊さん

＜各巻購入特典＞

１.L版ブロマイド



TVアニメ「アキバ冥途戦争」作品概要









◆放送情報◆

TOKYO MX・サンテレビ・KBS京都・BS11

10月6日より 毎週木曜 24:00～ 放送開始

AT-X

10月7日より 毎週金曜 21:30～ 放送開始

リピート放送：毎週火曜9:30～ 毎週木曜15:30～



◆配信情報◆

ABEMA：10月6日より 毎週木曜 24:00～

ｄアニメストア：10月9日より 毎週日曜 24:00～



ほか 各配信プラットフォームにて 10月12日（水） 24:00以降、順次配信予定！

アニメ放題

auスマートパスプレミアム

J:COMオンデマンド メガパック

ツイキャス

TELASA

ニコニコ

バンダイチャンネル

Hulu

みるプラス 見放題パックプライム

U-NEXT

WOWOWオンデマンド



GYAO!ストア

Google Play

クランクイン！ビデオ

DMM.com

ひかりTV

ビデオマーケット

music.jp

Rakuten TV

HAPPY！動画



◆スタッフ◆

原作：ケダモノランド経営戦略室

監督：増井 壮一

シリーズ構成：比企 能博

キャラクターデザイン・総作画監督：仁井 学

美術監督：本田 こうへい

美術設定：伊良波 理沙

色彩設計：中野 尚美

プロップ設定：入江 健司、鍋田 香代子

撮影監督：石黒 瑠美

3D監督：小川 耕平

特殊効果：村上 正博

編集：高橋 歩

音楽：池 頼広

音楽制作：Cygames

音響監督：飯田 里樹

音響効果：中野 勝博

音響制作：dugout

アニメーション制作：P.A.WORKS



◆キャスト◆

和平なごみ：近藤 玲奈

万年嵐子：佐藤 利奈

ゆめち：田中 美海

しぃぽん：黒沢 ともよ

ゾーヤ：ジェーニャ

店長：高垣 彩陽



取り立て屋：内山 昂輝

大将：小山 剛志

ねるら：石見 舞菜香

凪：皆川 純子

愛美：ユリン千晶



◆インフォメーション◆

公式HP ： https://akibamaidwar.com/

公式Twitter ： @akbmaidwar ( https://twitter.com/akbmaidwar )

#アキバ冥途戦争

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCHW8jFuVYn_yPw2WiFWUPag



＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)「アキバ冥途戦争」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/14-18:16）