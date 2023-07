[株式会社ビームス]

前回好評を博した『おつかれーらいすTシャツ』と『かれーらいすソックス』の新作に加え、新たに配色ソックスとキャップが登場。



「ビームス ウィメン 原宿」「ビームス公式オンラインショップ」にて発売。ご購入いただいた方の中から抽選で清野菜名の来店イベントにご招待。





株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)が展開するウィメンズレーベル〈Ray BEAMS(レイ ビームス)〉と女優・清野菜名が、2年ぶりにタッグを組み、コラボレーション商品4型を8月3日(木)より発売します。また発売を記念して、「ビームス ウィメン 原宿」にてポップアップストアを期間限定で開催。店舗限定ノベルティを配布するほか、9月上旬には清野菜名の来店イベントも実施します。





第1弾となる本コレクションは、Tシャツ、ソックス2型、キャップの計4型が揃います。

前回、大好評につき追加で受注生産も承った『おつかれーらいすTシャツ』と『かれーらいすソックス』は、それぞれアップデートされ、新作として登場します。



清野菜名の手描きフォントとイラストが愛らしい『おつかれーらいすTシャツ』は、1枚で着ても透けにくい厚手素材に変更し、程よいビッグシルエットのサイズ感に仕上げました。手描きカレーライスが刺繍された『かれーらいすソックス』はベージュとブルーの2色展開です。

新たに登場する『配色ニコちゃんソックス』は、“トリコロール好き”という本人発案の配色と、踵に配された手描きのニコちゃんマークがポイント。『ニコちゃん刺繍キャップ』は、フロントにニコちゃん、バックには"おつかれーらいす"の刺繍入りです。本コレクションのために新たに描き下ろされた商品ネームタグも必見です。



また、9月上旬に発売予定の第2弾のコレクションには、清野菜名がデザインしたジャージのセットアップ、スウェット、キャップの計3型が揃います。今後のコラボレーションにもご期待ください。



店舗ノベルティ





8月3日(木)より「ビームス ウィメン 原宿」と「ビームス公式オンラインショップ」にて商品を販売いたします。前回、コロナ禍により店舗での発売を見送りましたが、今回は念願叶って、商品を実際にお手に取ってご覧いただける実店舗での打ち出しを行います。店頭でご購入いただいた方にはスペシャルなステッカーをノベルティとしてプレゼントさせていただきます。

(※数に限りがございますので予めご了承ください。)



清野菜名 来店イベント





清野菜名の来店イベントを9月上旬に都内某所で実施することが決定しました。「ビームス ウィメン 原宿」もしくは「ビームス公式オンラインショップ」にて、8月3日(木)11:00~8月10日(木)23:59の期間に、〈NANA SEINO × Ray BEAMS〉の商品を6,000円(税込)以上ご購入いただいた方に、イベントへの抽選申し込みのご案内をいたします。

来店イベント当日は、抽選で当選された方を都内某所にご招待し、コラボレーションアイテムの制作秘話やスタイリング提案などファッションに関するトークショーをお届けいたします。



商品詳細









〈NANA SEINO × Ray BEAMS〉おつかれーらいすTシャツ

SIZE:S,M,L,XL / COLOR:WHITE / PRICE:¥5,280(inc.tax)



【Tシャツ サイズチャート】

Sサイズ:着丈 65cm / 肩幅 42cm / 身幅 49cm / そで丈 19cm

Mサイズ:着丈 69cm / 肩幅 46cm / 身幅 52cm / そで丈 20cm

Lサイズ:着丈 73cm / 肩幅 50cm / 身幅 55cm / そで丈 22cm

XLサイズ:着丈 77cm / 肩幅 54cm / 身幅 58cm / そで丈 24cm

※ご本人着用Sサイズ







〈NANA SEINO × Ray BEAMS〉ニコちゃん刺繍キャップ

SIZE:ONE SIZE(55~60cm ※アジャスターで調整可能) /

COLOR:SMOKEY MAUVE、NAVY / PRICE:¥5,500(inc.tax)







〈NANA SEINO × Ray BEAMS〉配色ニコちゃんソックス

SIZE:ONE SIZE(約23cm~約25cm) / COLOR:1type / PRICE:¥2,200(inc.tax)







〈NANA SEINO × Ray BEAMS〉かれーらいすソックス

SIZE:ONE SIZE(約23cm~約25cm) / COLOR:BEIGE、LIGHT BLUE / PRICE:¥2,200(inc.tax)



概要





発売日:8月3日(木)11:00~

発売店舗:ビームス ウィメン 原宿、ビームス公式オンラインショップ、ZOZO TOWN

抽選受付可能店舗:ビームス ウィメン 原宿、ビームス公式オンラインショップ

抽選受付日時:8月3日(木)11:00~8月10日(木)23:59



・ビームス ウィメン 原宿

東京都渋谷区神宮前3-25-15 神宮前テラス B1F

03-5413-6415

・ビームス公式オンラインショップ

https://www.beams.co.jp/

・ZOZO TOWN

https://zozo.jp/brand/raybeams/



来店イベントのご応募に関して





・抽選受付日時:8月3日(木)11:00~8月10日(木)23:59

※「ビームス ウィメン 原宿」の営業時間は11:00~20:00

・BEAMS CLUB CARDへのご登録が必須となります。

・同一氏名、アカウントなどでの複数エントリーをされた場合、応募フォームに不足情報があった場合は理由の如何によらずエントリーを無効とさせていただきます。

・2023年8月18日(金)にご当選者のみ、メールにて詳細をお送り致します。

・当選メール配信のために、迷惑メール設定をされている方は、以下ドメイン指定の解除をお願い致します。『info@beams.co.jp』

・9月上旬のイベント当日は、ご当選者のみ入店いただけます。

ご当選されたメール画面と、ご本人確認ができる身分証明書を確認させていただきます。

・アクセスが集中した場合、繋がりにくい場合がございます。また、システムエラー等によりご購入頂けなかった場合について、弊社では一切責任を負いかねます。

※イベントの内容は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。2023.7.24



販促規約





・抽選期間中の代引き不可

・取り置き不可

・購入点数制限なし

・購入にあたり、BEAMS CLUB会員のご登録が必要です。

・入荷点数、在庫点数のお問い合わせはお答え出来かねます。

・アクセスが集中した場合、繋がりにくい場合がございます。また、システムエラー等によりご購入頂けなかった場合について、弊社では一切責任を負えません。

・ご注文後のキャンセルや変更、並びにお客様都合による返品交換は出来かねます。カラー・サイズ・数量など、お間違いの無いようにご注文ください。

・商品不良があった際は、ご返金のみの対応とさせていただきます。

・上記の販売方法およびルールは、事情によりやむを得ず変更する可能性もございます。あらかじめご了承ください。



ビームス公式オンラインショップ

・会員規約、公式オンラインショップ利用規約にご同意の上、ご注文ください。

・お支払方法は「クレジットカード」「代金引換」「楽天ペイ」のみ承ります。



本件に関するお問い合わせは、カスタマーサービスデスクまでお願いいたします。 Tel:0120-011-301

受付時間 11 : 00~18 : 00(土日祝、年末年始を除く)



清野菜名 / NANA SEINO





1994年10月14日生まれ。愛知県出身。2007年デビュー。2014年に映画『TOKYO TRIBE』でヒロインを演じ、第36回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞。以降、ドラマ、映画、舞台、広告など多くの作品に出演。

近年では、第35回日刊スポーツ映画大賞 助演女優賞、第65回ブルーリボン賞 助演女優賞、第46回日本アカデミー賞 優秀助演女優賞を受賞。4月放送のドラマ『日曜の夜ぐらいは…』(ABC)で主演を務め、7月28日には映画『キングダム 運命の炎』の公開が控えている。

公式サイト:https://topcoat.co.jp/nana_seino

公式Instagram:https://www.instagram.com/seinonana



〈Ray BEAMS〉とは





トレンドを意識しつつ、自分らしいスタイルを楽しむ

1984年、BEAMS初のウィメンズレーベルとして誕生。“粋な生き方”、“粋な着こなし”、“粋な暮らし方”などの意味を込めた 『The Way of Chic』をコンセプトに、旬とスタンダードを自由な発想でコーディネートを楽しんでいただけるアイテムを提案しています。Happyな気分も一緒に身につけられる ようなアイテムを通じて、多くの女性が“Chic”な生き方、装い、くらし方などを見つけられるレーベルでありたいと願っています。

人に着せられるのではなく、時代のムードやその時の自分自身の気持ちや想いを大切にし、自分らしい生き方を着こなしで表現していこうというコンセプトが流れています。

『The Way of Chic』に繋がるベーシックでスタンダードなアイテムと、今のファッションの楽しさやワクワクを感じる旬なトレンドアイテムとしてオリジナル商材の「コレクションライン」を展開。

ファッションを楽しみ・芯の強さを大切にしている女性へ向けて、単品提案に留まらない自由な発想・個性を尊重するようなスタイルで、ウィメンズファッションのトレンドを提案していきます。



公式サイト:Ray BEAMS Official Website(https://www.beams.co.jp/raybeams/)

公式インスタグラム:@ray_beams_official(https://www.instagram.com/ray_beams_official/)



