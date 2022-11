[株式会社Cygames]

~日本最大規模の格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2023」のメインタイトルにも決定!~







ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下、サイゲームス 本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、自社で企画・制作し、アークシステムワークス株式会社が開発を行う PlayStation(R)4 / Steam(R) 向け対戦アクションRPG『グランブルーファンタジー ヴァーサス』の公式大会「GBVS Cygames Cup 2022 Autumn」の開催が決定し、現在エントリーを受付中であることをお知らせいたします。エントリーは11月13日(日)まで受付中です。

また、2023年3月31日(金)から4月2日(日)にかけて東京ビッグサイトで開催される、日本最大規模の格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2023」のメインタイトルに『グランブルーファンタジー ヴァーサス』が選出されました。





公式大会「GBVS Cygames Cup 2022 Autumn」開催決定! エントリー締切間近!



公式大会「GBVS Cygames Cup」初となるPlayStation(R)版とSteam(R)版の同時開催、さらにTOP8による決勝トーナメントはオフラインでの実施が決定。

参加者全員に特別キャラクターカラーと、ゲーム内で使用できる特別プレートが贈呈されます。エントリーは11月13日(日)まで受付中です、みなさまのエントリーをお待ちしております。



▼開催日程

・オンライン予選 PlayStation(R)版 11/19(土)

Steam(R)版 11/20(日)

・オフライン決勝 12/4(日) ※オフライン決勝は「GBVS公式YouTubeチャンネル」での全試合生配信も実施



▼エントリー受付期間:11/13(日)23:59まで



▼GBVS Cygames Cup 公式サイト

https://gbvs-cygames-cup.jp/



▼YouTube「【GBVS】グランブルーファンタジー ヴァーサス公式チャンネル」

https://www.youtube.com/@gbvs_official





日本最大規模の格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2023」のメインタイトルに決定!







2023年3月31日(金)から4月2日(日)にかけて東京ビッグサイトで開催される、日本最大規模の格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2023」のメインタイトルに『グランブルーファンタジー ヴァーサス』が選出されました。エントリー受付は11月20日(日)12時から開始される予定です。

詳細は、EVO Japan 2023公式サイト及び、EVO Japan 2023公式Twitterをご確認ください。



▼EVO Japan 2023大会概要

大会名:EVO Japan 2023

開催日:2023年3月31日(金)~2023年4月2日(日)

エントリー開始日:2022年11月20日(日)12時~

会場:東京ビッグサイト

EVO Japan 2023公式サイト:https://www.evojapan.gg/

EVO Japan 2023公式Twitter:https://twitter.com/evojapan2023





『グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション』『グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits』『グランブルーファンタジー ヴァーサス』製品概要



作品名:グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション/グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits/グランブルーファンタジー ヴァーサス

ジャンル:対戦アクションRPG

プレイ人数:1~2人

オンライン:対応

価格 :『グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション』<パッケージ版/ダウンロード版/Steam(R)版>希望小売価格:6,578円(税込)、『グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits』<パッケージ版/ダウンロード版>希望小売価格:2,178円(税込)『グランブルーファンタジー ヴァーサス』<Steam(R)版>希望小売価格:2,178円(税込)

発売日:PlayStation(R)4 <ダウンロード版>2021年12月14日<パッケージ版>2022年3月3日、Steam(R) 2021年12月14日

プラットフォーム:PlayStation(R)4、Steam(R)

CERO:B(12歳以上対象)

企画・制作:株式会社Cygames

開発:アークシステムワークス株式会社

権利表記:(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



※“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”および“プレイステーション”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

『グランブルーファンタジー ヴァーサス』公式サイトURL:https://versus.granbluefantasy.jp/

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



