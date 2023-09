[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

匿名性をテーマに生み出した独自のキャラクターの新作、コラボレーショングッズを展示・販売



銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)では、「SHINICHIRO INUI in GINZA TSUTAYA BOOKS “READING IS SEXY”」をスターバックス前にて2023年9月16日(土)から9月29日(金)の期間に開催します。アーティスト乾シンイチロウによる新作展示、銀座 蔦屋書店コラボレーショングッズの販売をおこないます。







特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/35847-1606480911.html

概要





乾シンイチロウは、1983年大阪生まれ、18歳でアメリカに渡り2009年にアメリカ オレゴン大学アート学科を卒業しました。ペインティングやコラージュ、立体、写真、映像、さらにはファッションツールまで、多様な素材や技法を駆使しながら国内外でアーティスト活動を続けています。

2022年には、独自のキャラクター“ANONYMOUSE”を発表しました。ANONYMOUSEは、文字通り匿名性をテーマに作ったキャラクターで、キャラクターにとって一番大切な顔に袋を被せた無機質な存在です。キャラクターという幼少期に植え付けられた宗教にも似た信仰性に対する挑戦でもあり、アートという抽象的な表現で作った時にストーリーも背景もないキャラクターに対して人が価値を見出すのは何かを問うたコンセプチュアルアートです。乾は、日本人は古来より特有の偶像崇拝的な性質を持っていると感じ、この表現が人の本質を表現する作品になり得ると考えます。

本展では、2023年4月にANONYMOUSEとマンガ家・手塚治虫がコラボレーションした作品や、初公開となる1mの立体作品など、新作を含む多数の作品を展示します。さらに、“READING IS SEXY”をテーマに書店をイメージしてデザインされた、銀座 蔦屋書店とANONYOMUSEのコラボレーショングッズを数量限定で販売します。



銀座 蔦屋書店コラボレーショングッズ紹介







「ANONYOMUSE Long sleeve T」

年代やシーンを問わず取り入れやすいロングスリーブTシャツは、モノトーンで統一感を出しました。胸元のロゴのみグリーンのカラーを取り入れたシンプルなデザインでデイリーユースに最適です。

価格|9,900円(税込)

カラー|黒/白

サイズ|M/L/XL







「ANONYMOUSE Tote Bag」

トートバッグはキャンバス地の馴染みやすい素材を使用し、本やA4ファイルがすっぽりと入るサイズ感です。普段のコーディネートにも邪魔にならないデザインです。

価格|4,400円(税込)

カラー|黒/白

サイズ|高さ35cm×横幅30cm×マチ10cm、持ち手50cm





「ANONYMOUSE embroidery patch」

厚みのある刺繍ワッペンでアクセントとして様々なアイテムに貼って楽しむことができます。

価格|1,980円(税込)



販売について





<展示作品>

店頭、アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて9月19日(火)11:00より販売を開始します。

https://oil.bijutsutecho.com/gallery/730

※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。

※オンラインは一部作品のみのお取り扱いとなります。



<コラボレーショングッズ>

店頭、アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて9月19日(火)11:00より販売を開始します。

https://oil.bijutsutecho.com/gallery/730



プロフィール







乾シンイチロウ/SHINICHIRO INUI

1983年3月23日生まれ、東大阪市出身。

幼少期は言葉で意思を表現するのが苦手だったため絵を描く事に執着した生活を送っていた。初めて参加したアートコンペに入選し、京都文化博物館で展示を経験。そこから現代アーティストとしてのキャリアをスタート。18歳でアメリカに渡り、オレゴン大学アート学科に入学。BFAを取得後、現代アーティストとしての地盤を固めるため、ルーツでもある日本に帰国する。



2009年 アメリカ オレゴン大学アート学科卒業

2011年 第2回WALL AUDITION(H.P.FRANCE 主催)大賞受賞

2012年 アパレルブランドguernika 設立

2014年 ベルリンの壁崩壊25周年記念 ドイツ大使館壁画を製作

2015年 株式会社SHINICHIROINUI 設立

2015年 5月大阪高島屋 1F エントランスでの展示、販売会を開催

2015年 UltraNewGallery(原宿)で個展を開催

2016年 NY のJadite galleries で個展を開催。

2017年 NY チェルシーにあるOnishi Gallery でグループ展に参加

2020年 ARTNOW Gallery in Raffles Hotel 常設展示

2021年 DAEGU Art Fair 2021 参加

2021年 梅田大丸 大現代アート展参加

2022年 BAMA Art Fair 2022 参加

2022年 101 ギャラリー(大阪)にて個展を開催

2022年 Santafe art fair 2022 参加

2022年 Diaf 2022 参加

2023年 BAMA Art Fair 2023 参加

2023年 Santafe art fair 2023 参加



展示詳細





「SHINICHIRO INUI in GINZA TSUTAYA BOOKS “READING IS SEXY”」

会期|2023年9月16日(土)~9月29日(金)

時間|10:30~21:00 ※最終日のみ18時閉場

会場|銀座 蔦屋書店 スターバックス前

主催|銀座 蔦屋書店

入場|無料

お問い合わせ|03-3575-7755(営業時間内)/info.ginza@ccc.co.jp

特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/35847-1606480911.html



銀座 蔦屋書店





本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。





住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

電話番号|03-3575-7755

営業時間|店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

Twitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/





CCCアートラボ





CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



