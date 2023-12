[Foot Locker atmos Japan合同会社]

-あの頃のブラックスタイルを呼び起こす-





90年代にリリースされた競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB550」。定番的存在の550シリーズで、幅広いスタイルにも合わせやすいモノトーンカラーのatmos別注「BB550ATM」が登場。



2015年頃のストリートファッションは全身を黒や白で身に纏う”モノトーン”が主流であった。世界的なラッパーをはじめ、ファッション誌においても “ブラック・コーディネート”として紹介するほどであったが、昨今はY2Kファッションのトレンドやダイバーシティへの関心の流れもあり、カラーを加えたファッションスタイルが目立つように。そんなトレンドであったブラックを今こそ返り咲かせるべく、atmosは本作を「Back in Black」と提唱します。



1980年代のバスケットボールシューズにインスパイアを受けたBB550をブラックカラーで統一し、馴染みのあるルックスがストリートテイストに一新。 単に黒を組み合わせているだけではなく、パーツごとに異なる素材を用いることで、立体的なコントラストに。

ニューバランスロゴや550のテキスト、パイピングから付属の替え紐など随所に白を取り入れることであの頃のモードストリートを表現。サイドの“N”マークはバスケットボールの素材感、シュータンにはメッシュを取り入れ、バスケットボールとの親和性もデザインのポイントとなっております。



またキービジュアルにはラッパーの『Benjazzy』を起用。彼のスタイルにマッチするモノトーンルックも必見。

カジュアルな印象から一変した、atmosならではのエッジが効いた仕様で登場します。



本商品は2023年12月16日(土)12:00より12月21日(木)8:59までatmos-tokyo.comにて抽選受付。

2023年12月23日(土)よりatmos各店(一部店舗除く)、atmosオンラインにて展開。



【PRODUCT】











Name: BBW550ATM

Price: 19,800円 (in tax)

Size: 23.0 - 29.0cm , 30.0cm

Release: 2023年12月23日(木) 発売予定



【BB550ATM】抽選詳細

抽選期間 :2023年12月16日(土)9:00より12月22日(金)8:59まで

リンクURL:https://www.atmos-tokyo.com/shop/draw/bb55atmu







<About atmos >:URL https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



<ABOUT New Balance> OFFICIAL URL : https://shop.newbalance.jp/shop/

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを明確に示し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が誇りを持って世に送り、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のとして誕生したニューバランスは、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しております。







