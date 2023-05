[東日本電信電話株式会社]

この度、ネクストモード株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:里見宗律、以下「ネクストモード」https://nextmode.co.jp/ )はOkta Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長: 渡邉 崇)の「Reseller New Business of the Year」を受賞いたしました。



■Reseller New Business of the Yearとは

昨年度(2022年2月1日から2023年1月31日までの期間)、日本において最も多くの新規顧客へOkta製品の販売実績を収めた代理店を表彰する賞です。



■Oktaとは

Oktaは、すべての人のアイデンティティとアクセスを安全に管理する中立的なサービスプロバイダーです。Oktaが提供する従業員向けアイデンティティ管理ソリューション「Okta Workforce Identity Cloud」(Okta WIC)により、クラウド、オンプレミスを問わず、適切な人に適切なテクノロジーを適切なタイミングで安全に利用できるようにします。7,500以上のアプリケーションとの事前連携が完了している「Okta Integration Network」を活用して、あらゆる人や組織に対してシンプルかつ安全なアクセスを提供し、お客さまの潜在能力を最大限発揮できるように支援します。



■ネクストモードにOkta WICを任せる理由(お客さまの声)

ネクストモードでは、大企業から中小企業まで、数多くのお客さまにOkta WICを導入してきました。2022年度に導入したお客さまからは、弊社のサポートについてお褒めの言葉をいただいています。



「Okta WICは機能豊富で、購入したらすぐに使えるものではない、難易度が高いツールです。Okta WICの主な機能として『シングルサインオン(SSO)』と『プロビジョニング』があり、SSOでは連携するツールごとに異なる設定が必要です。スケジュールを組んで順次進めていったのですが、作業時はリアルタイムでネクストモードさんにSlackで問い合わせをしていましたね。数時間以内にお返事をいただけたし、必要であれば画面共有をしてサポートをしてくださいました。これは、今まで導入したツールのどのベンダーさんよりも、相当に抜きん出た手厚さでしたよ。『ここまで⽢えていいのかな』と不安になるくらい、⾊々助けていただきました。」

https://nextmode.co.jp/casestudy/wealth_park/



■Okta Japan株式会社 代表取締役 渡邉崇様からメッセージ

ネクストモード様は2020年の会社設立以来、Okta WICを社内で全社的に活用いただき、社内利用の中で蓄積してきたノウハウをもとに、Oktaの新規お客さまを開拓されてきました。昨年度に引き続き、今年度も(2022年2月1

日から2023年1月31日までの期間)、日本において最も多くの新規顧客への販売実績を収められたのは、こうした社内での経験があってこそだと確信しています。またネクストモード様はOkta WICの活用方法についてブログ(https://info.nextmode.co.jp/blog/tag/okta)を多数執筆することで技術ノウハウを惜しみなく公開し、ITの民主化に貢献されています。販売実績とともに、技術で世の中に貢献したいという姿勢を讃え、 『Reseller New Business of the Year』を贈らせていただきました。今後も引き続きOktaの素晴らしさをお客さまに届けていただければ幸いです。



■ネクストモード株式会社 代表取締役社長 里見宗律 コメント

ネクストモードは数多くのSaaSの中から、自社で気に入って利用しているものだけを販売しています。Okta WICもそのひとつで、我々の朝はOkta WICのログインからはじまります。セキュリティを高めるということと、利便性の向上、このふたつの相反すると思われるものが両方実現できるゼロトラストのツールとして、Okta WICを愛しています。



ところで、我々は親会社からのOJT社員の入退社が多い会社です。その為、オンボーディング(入社手続き)、オフボーディング(退社手続き)の煩雑さが情報システム担当の課題でした。しかし、Okta WICのプロビジョニング機能を導入してからは、Okta WICのアカウントさえ作成すれば、Notion、Asana、Netskopeといった社内SaaSのアカウントを自動的にセットアップしてくれます。セキュリティが高く、多くのSaaSに連携できるOkta WICはネクストモードの働き方を快適にしてくれました。この我々の体験を皆さまにもお伝えしたく、SaaSの活用方法とセットで販売をしたところ、2022年度も多くのお客さまに御利用いただきました。



また、積極的にワーケーションを行っており、自宅からもワーケーション先からも、安心して働けるセキュリティの整備がOkta WICで実現できています。



これからも「クラウドであたらしい働き方を」世の中に広めていくために、Okta WICの素晴らしさを「実演販売」していきたいと思います。



■会社概要

ネクストモード株式会社 (Nextmode, Inc.)

ネクストモードは「クラウドであたらしい働き方を」というビジョンを掲げ、NTT東日本とクラスメソッドが設立したジョイントベンチャーです。クラウドを使うことでもっと楽しく働ける世の中を創っていけると信じています

。どうしたら快適に働けるかを実証するショールームとして、オフィスを持たず全社員がリモートワークをしています。お客さまが本来取り組むべきクリエイティブな業務にさらに向き合えるよう、働く環境のクラウド化を当社が体験したノウハウと共にAWSとSaaSでトータルサポートしていきます。



本社所在地: 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階

代表者:代表取締役社長 里見 宗律

事業内容 : クラウド(AWS、SaaS等)に関する設計、構築、運用、監視

オフィシャルサイト :https://nextmode.co.jp/

ブログ: https://info.nextmode.co.jp/blog

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@nextmode

Twitter:https://twitter.com/Nextmode_Inc





