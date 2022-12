[プレミアム・プラットフォーム・ジャパン]

動画配信サービス「Paravi」では、TBSで放送中の火曜ドラマ『君の花になる』を放送終了後から見逃し配信中。さらに、8LOOM(ブルーム)と一緒に『君花』を語りまくるParaviオリジナル「8LOOM ROOM~君花アフターパーティー!」を独占配信している。本日配信するEP.9から2夜にわたって、8LOOM念願のバーベキューパーティーの模様をお届けする。高級食材を巡り、「お腹de風船割りゲーム」「たたいてかぶってジャンケンポン」「イヤホンガンガンゲーム」という3つのゲームでメンバーが対決する様子や、バーベキューパーティー後に7人だけでキャンプファイヤーを囲み、これまでの1年間を振り返りながら8LOOMが秘めた想いを語る姿をお届けする。



『君の花になる』は、ある出来事により挫折した元高校教師の主人公・仲町あす花(本田翼)が、崖っぷちの7人組ボーイズグループ“8LOOM”の寮母となり、一緒に“トップアーティストになる”という夢に向かっていく物語。かつての教え子・佐神弾(高橋文哉)の熱い思いに心を打たれ、気づけば教師だった頃の情熱を取り戻していくあす花。30歳の節目に、恋も仕事も友情も新たなステージへ進んでいくひとりの女性の成長&胸キュンをオリジナルストーリーで描く。

Paraviでは、「8LOOM ROOM~君花アフターパーティー!」と題して、毎週本編放送後に8LOOMのメンバーが全員でドラマの思い出のシーンやウラ話、8LOOMの近況報告、ここでしか見られない未公開映像などをお届けしている。



高級食材争奪戦で熱い戦いを展開!無邪気な8LOOMの姿にキュン(ハート)

8LOOMの活動を始めてからメンバー内でいつかはやりたいと話題に上がっていたというバーベキューパーティーが、ついに開催されることになった。都内のキャンプ場に集合した7人は念願のバーベキューができるということで最初からハイテンション!さらに 、“高級肉”や“高級海鮮”、“高級メロン”をかけて3つのゲームで競い合うことになり、全員やる気満々。

最初の「お腹de風船割りゲーム」では、‟高級肉”をかけて戦う。くじ引きで2人1組になり10個の風船を割る速さを競うものだが、どのメンバーとの2人1組なのか、そしてそれぞれのチームがどんな戦術で風船を割るのか?というところも見どころの一つ。果たして“高級肉”をゲットしたのはどのチームなのか?

続けて行われた「たたいてかぶってジャンケンポン」は個人の勝ち抜き戦で、誰が一番強いのかを決めていくことに。このゲームでは弾(高橋)vs宝(山下幸輝)という新旧リーダー対決も実現!静かに闘志を燃やす高橋に対し、「頑張ります!」と意気込む山下だが、じゃんけんに負けたのにヘルメットではなくピコピコハンマーを手に取り、自分の頭を叩いてしまうというキュートなハプニングも!ドラマとは違う、素の7人を見ることができる貴重なゲーム対決となっている。

そして最後は「イヤホンガンガンゲーム」!くじ引きで2人1組になり、イヤホンから大音量で流れる音楽を聴きながら、相棒が言うキーワードが何かを当てるゲームで勝負に臨むことに。栄治役の八村倫太郎は大音量の音楽にも負けないと自信満々の声量で挑戦し、その大声に見守り組のメンバーたちは大盛り上がり!読み上げるキーワードはほとんどがドラマにまつわるフレーズだったが、答える言葉は不思議なものばかりで笑いの絶えない戦いが繰り広げられた。普段は見られないバチバチ感(!?)と無邪気に一生懸命楽しむ7人の姿に心打たれること間違いなし!



食べ盛りの8LOOMメンバーがバーベキューを堪能!キャンプファイヤーでメンバー7人だけの本音トーク

ゲームの後にはいよいよメインのバーベキューパーティーに!会場に用意された食材に目を輝かせる7人は、スタートの合図とともに思い思いに肉や野菜を焼き始める。隙間がないくらい肉を網の上に置き、焼き上がるとお互いのお皿に盛ったり、”あーん”をし合いながらパクパクと食べていくというわんぱくっぷりを見せる。また、自分たちだけではなくスタッフ分の肉も焼いてお裾分けする優しさも垣間見せる。バーベキューパーティーでは、ほかのメンバーがゲットした高級食材も美味しく調理するなど料理上手な高橋の活躍も見どころだ!

大盛り上がりしたバーベキューパーティーの後はキャンプファイヤーを囲んでまったりトーク。固定カメラの撮影で7人だけの空間の中、オーディションからこれまでのことを振り返りながら素直な気持ちがぽつぽつと語られていく。お互いへの感謝の思いや今だから言えること、クランクアップを迎えたばかりの本編の撮影裏話など8LOOMメンバーの絆を感じられるアツいひとときを覗き見ることができるだろう。



今回も!バーベキューパーティーのメイキングフォトも公開!

さらに、今回も「8LOOM ROOM」のメイキングフォトを大公開!こちらは、Paravi公式Instagramなどで順次お届けしていく予定だ。ぜひチェックしていただきたい。



[Paravi公式インスタグラム(@paravi.official)]:https://www.instagram.com/paravi.official/



「君の花になる “Thank You 8LOOMY” LAST FAN MEETING」を独占LIVE配信決定!

Paraviではこのほかにも、期間限定のボーイズグループとして実際にデビューした8LOOMのメンバー、高橋文哉、宮世琉弥、綱啓永、八村倫太郎、森愁斗、NOA、山下幸輝のオーディションからドラマ放送までの1年間を追う密着&応援コンテンツ“「君の花になる」までの365日 未公開映像付きParavi版”を配信中!

そして!8LOOMのメンバー7人全員での最後のイベントとなる「君の花になる “Thank You 8LOOMY” LAST FAN MEETING」を独占LIVE配信することが決定!今回Paraviでお届けするのは、12月27日(火)17時開演の最終イベントの模様。8LOOMYへ感謝の気持ちを込めた最後のファンイベントを、ぜひParaviのLIVE配信でお楽しみいただきたい。



【配信情報】

[タイトル]8LOOM ROOM~君花アフターパーティー!EP.9、EP.10

[配信日時]EP.9 12月19日(月)23時 配信スタート

EP.10 12月20日(火)22時57分 配信スタート

[出 演]

<EP.9、EP.10>

高橋文哉

宮世琉弥

綱 啓永

八村倫太郎

森 愁斗

NOA

山下幸輝

[配信ページ]https://www.paravi.jp/title/102342



【「君の花になる “Thank You 8LOOMY” LAST FAN MEETING」配信情報】

[タイトル] 君の花になる “Thank You 8LOOMY” LAST FAN MEETING

[視聴ページ] https://www.paravi.jp/title/104952

[配信期間] 2022年12月27日(火)16:00配信 17:00開演

2022年12月31日(土)23:59 まで視聴可能

[出 演] 8LOOM (高橋文哉、宮世琉弥、綱啓永、八村倫太郎、森愁斗、NOA、山下幸輝)



【注意事項】

※17時のLAST FAN MEETING開始直前は、アクセス集中が予想されており、新規登録がお済みでない方はお待ちいただく可能性もございます。本コンテンツをご視聴される方は、事前にParaviベーシックプランの会員登録[月額1,017円(税込)]をLIVE配信当日の14時までに手続きされることを推奨いたします。

※16時から配信を開始いたします。17時の開演まで、ログインしたままでお待ちいただくことをおすすめします。

※配信開始は当日の状況によって遅れる場合もございます。

※視聴開始時間になっても再生が始まらない場合は、再生ボタンを押してください。それでも始まらない場合はページのリロードをおこなってください。

※再生画面の「LIVE」を選択すると、リアルタイム箇所より再生されます。再生画面のシークバーを動かすことで視聴したい箇所より再生することができます。

※本コンテンツは、著作権法などの諸法令により保護されています。インターネット上への無断転載等を行った場合、法的責任を問われる場合がございます。マナーを守ってお楽しみください。

※新型コロナウイルス感染症などの影響により、配信、企画等は、変更、中止する場合がございます。ご了承ください。



■放送番組概要

[タイトル] 火曜ドラマ『君の花になる』

[放送日時] 毎週火曜 よる10時00分~10時57分

[スタッフ]

製作著作 TBS

脚本 吉田恵里香(『花のち晴れ~花男Next Season~』 『恋せぬふたり』)

プロデューサー 黎 景怡

宮崎真佐子

演出 坪井敏雄

加藤尚樹

宮崎陽平

[出演者]

仲町 あす花(なかまち あすか) 本田 翼



佐神 弾(さがみ だん) 高橋文哉



成瀬 大二郎(なるせ だいじろう) 宮世琉弥

古町 有起哉(ふるまち ゆきや) 綱 啓永

一之瀬 栄治(いちのせ えいじ) 八村倫太郎

桧山 竜星(ひやま りゅうせい) 森 愁斗

久留島 巧(くるしま たくみ) NOA

小野寺 宝(おのでら たから) 山下幸輝



池岡 奈緒(いけおか なお) 志田彩良

三ツ谷 満男(みつたに みつお) 菊田竜大(ハナコ)

リリカ 川津明日香



ミナト 木村柾哉

ユズ 高塚大夢

イブキ 田島将吾

シュウヘイ 藤牧京介

ナユタ 松田 迅

(INI)



仲町 優里(なかまち ゆうり) 木南晴夏

添木 ケンジ(そえぎ けんじ) 宮野真守



香坂 すみれ(こうさか すみれ) 内田有紀



トリニティ春日(とりにてぃ かすが) 竹中直人



花巻 由紀(はなまき ゆき) 夏木マリ





