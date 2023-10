[株式会社スモールブリッジ]

世界90カ国からの講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク(https://cafetalk.com/)」を運営する株式会社スモールブリッジ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋爪小太郎)は、2023年10月12日(木)、英語学習者、インド式計算・数学にご興味がある学習者を対象にオンラインセミナー「インド人講師が英語で教える「みんなの数学」」を開催します。







インド人講師が英語で教える「みんなの数学」

https://cafetalk.com/campaign/2023/seminar/english/maths-for-all/?lang=ja



配信日時:2023年10月12日(木) 18:00(日本時間)~約45分

料金:無料



セミナーは全編英語で実施されます。



Tutor Mercy講師プロフィール

https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJyLSKkyMY8osXQqdC3zDA3xK8pzC8ort7UFAGYZCCw.&lang=ja



「My name is Mercy Melba and I live in India. I completed by Masters Degree in Mathematics in the year 2020.

"Maths is so difficult," I hear so many students say. But I believe it doesn't have to be this way! When you know how you can apply it in real life the concepts are really interesting and fun.

In this seminar, we'll discuss the concept of "Combinatorics" - the mathematics behind the arrangement of things.



こんにちは!私はインド在住の、Mercyと申します。私は大学院で数学を専攻し、これまで2年間、家庭教師として生徒さんの数学と言語を学習を支えてきました。

"数学って難しい…"、生徒さんからよく聞く言葉です。でも、決してそんなことはありません!実生活に当てはめて考えてみましょう!きっと楽しくなりますよ!

このセミナーでは、物事の順序の背景にある、数学の"組み合わせ"の概念についてお話しします。

ノートとペンを用意して、問題を解いてみましょう!」



カリキュラム

1. 自己紹介(2分)

2. 組み合わせとは(5分)

3. 順列(12分)

4. 順列と組み合わせの違い(3分)

5. 組み合わせ(12分)

6. まとめ(5分)

7. 質問コーナー(5分)



対象者

英語でコミュニケーションが取れるレベル(中・上級)の12歳以上の方が対象



申し込み方法

カフェトーク内特設ページにてお申し込みいただけます。

カフェトークの生徒登録(無料)が必要です。ライブ配信のご視聴は無料、録画版は別途500ポイント(550円税込)にてご購入いただけます。

https://cafetalk.com/campaign/2023/seminar/english/maths-for-all/?lang=ja



視聴方法

カフェトーク内の予約確認ページ(リクエストページ)から視聴ボタンをクリック、視聴画面が開きます。

PC、スマートフォン、タブレットでご視聴可能。

※配信はVimeoを利用



カフェトーク(https://cafetalk.com/)とは



「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、スカイプやZoomを使って、80カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。

語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



<オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中>

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



<オンラインで教えたい人は随時募集中>

https://cafetalk.com/tutor/page/?t=p&lang=ja



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 :株式会社スモールブリッジ(https://small-bridge.com/ )

代表者 :代表取締役 橋爪小太郎

所在地 :東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



