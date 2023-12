[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、12月15日(金)に、3年ぶりとなるオフラインでのMEET UPを開催いたしました。HELP YOUにてフルリモートで共に働くメンバー同士、家族、いつも業務をサポートさせていただいているクライアント様ともオフラインで対面する機会を創出しました。当日はさまざまなコンテンツで、会場を盛り上げました。







【MEET UP 2023】オフライン 開催概要





▼コンセプト



◆開催日時:2022年12月15日(金)18:00~21:00

◆場所:東京都

◆参加費:無料(事前登録制)

◆参加対象者:HELP YOUメンバー(OB含む)/ HELP YOUメンバーのご家族 / クライアント様



当日の様子





当日は、HELP YOUメンバーとその家族、お客様の総勢約70名の方にお集まりいただました。



▼HELP YOUビュッフェ

メンバーの農家で採れた野菜を使った料理、副業でバリスタをしているメンバーが淹れたコーヒー、スイーツなど、HELP YOUメンバーならではの絶品料理の数々が振る舞われました。



▼代表挨拶、HELP YOUメンバー紹介

代表の秋沢からの挨拶や、HELP YOUメンバーがジョインした経緯、やりたいことなどを発表しあうコーナーでは、場の雰囲気が和み参加者たちの距離がぐっと近づきました。



▼リアルメンバー図鑑

完全なフルリモートでもチームを組んで円滑に業務を進められるのは、相互に助け合う風土がHELP YOUにあるからです。そんな「いいやつ」が多いHELP YOUでは、メンバーの「いいやつ」エピソードを展示するコーナーもありました。



▼託児所完備

HELP YOUでは、オフラインでのMEET UPを開催する際には託児所を用意しています。普段オンラインでの業務だからこそ、対面で会える機会を大切にし、子連れの方も、ご家族連れでも気軽に参加してもらい交流を深めていただきたいと考えています。



3年ぶりの開催となったオフラインのMEET UP。多くの方にお越しいただき、大変盛り上がりました。これからもHELP YOUでは、オンライン / オフラインで温かなつながりを感じられる機会を創出していきます。



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」とは







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。













<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



