NADiff a/p/a/r/t(東京都渋谷区恵比寿)は、リニューアルオープン展示第一弾として、アーティスト加賀美健の個展「ミニマリズム」を2023年9月12日(火)~9月24日(日)の期間に開催します。作品展示の他、アーティスト本人によるチェキ撮影イベント、リニューアルオープン記念ノベルティ企画も実施します。







概要





NADiff a/p/a/r/tの15周年とリニューアルオープン展示第一弾として、加賀美健の個展「ミニマリズム」を開催します。加賀美健は、社会現象や時事問題、カルチャーなどをジョーク的発想に変換し、彫刻、絵画、ドローイング、映像、パフォーマンスなど、メディアを横断して発表してきました。皮肉とユーモアを交えた作品は、美術史やアートマーケットに対する軽やかで鋭い批判を内包しています。

本展では、「ミニマリズム」という美術史に言及した展覧会タイトルのもと、加賀美健が最小限の美を追求するあまりたどりついた表現を展覧します。

また、NADiff a/p/a/r/tのリニューアルを記念して、1階に新設した展示スペースでは2018年からリリースしてきた「Ken Kagami×NADiff オリジナル缶バッジ」を、直径25cmの特大缶バッジにして展示します。新作3種を追加し、全37種類もの特大缶バッジを1Fの壁面に並べます。

その他、チェキ撮影イベント、加賀美健がデザインを手掛けたリニューアル記念数量限定ノベルティ企画も実施します。ぜひ本展とあわせてお楽しみください。



アーティストステートメント









シンプルイズベスト ー 加賀美健





Ken Kagami×NADiff オリジナル【特大】缶バッジ





NADiff a/p/a/r/tでは、2018年より「Ken Kagami×NADiff オリジナル缶バッジ」を発売してきました。本展ではリニューアルを記念して、今までリリースしてきた34種類の缶バッジと、新作3種の缶バッジを直径25cmの特大缶バッジとして展示販売いたします。





「Ken Kagami×NADiff オリジナル特大缶バッジ」

サイズ|直径25cm

種類|全37種

仕様|裏面にサイン入り/壁掛け穴・スタンド付き

価格|22,000円(税込)



<特大缶バッジ販売について>

受注生産での販売となります。

NADiff a/p/a/r/t店頭とオンライン(アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」、NADiff Online)にて予約を受け付けます。

予約受付期間|2023年9月12日(火)12時~9月24日(日)20時

お届け予定|11月上旬頃

OIL by 美術手帖:https://oil.bijutsutecho.com/artist/511

NADiff Online:https://www.nadiff-online.com/?mode=grp&gid=2898253



<通常サイズ缶バッジについて>

通常サイズの缶バッジ(全37種)はオンライン(アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」、NADiff Online)にて9月12日(火)12時より販売します。

OIL by 美術手帖:https://oil.bijutsutecho.com/artist/511

NADiff Online:https://www.nadiff-online.com





インチェキイベント「今流行りの写真 2023」





2019年に〈ken kagami×NADiff オリジナル缶バッジ〉第四弾のスプリングコレクション・インチキシリーズの発売を記念して開催し、好評を博したインチェキイベントを再び開催します。今回リリースされる新作「今流行りの~」シリーズにかけて、加賀美健が「今流行りの写真」を撮影します。撮影したポートレートは、インチキカメラマン(加賀美)のサインを入れてお土産に持ち帰りいただけます。ご参加希望の方は、当日開催時間中にご来場下さい。



日時|2023年9月16日(土) 14:00-16:00

定員|先着30名様

参加費|1,500円(ポートレートお土産つき)

ご予約|不要







リニューアル記念ノベルティ





「三食アート」どらやき&オリジナル巾着



9月12日(火)より、NADiff a/p/a/r/tにて2,000円(税込)以上お買い上げの方先着100名様にノベルティをお渡しします。三度の飯よりアートが好きなアートファンの皆様のご来店をお待ちしております。





プロフィール





加賀美健/Ken Kagami

1974年東京生まれ。現在も東京にて制作活動を行う。

主な展覧会に、

2020年 2人展「トレバー・シミズ&加賀美健 マスターピース」(アンソニー・グリーニー、ボストン)

2020年 個展「Dog Lover」(Meet by Nadiff 、渋谷パルコ、東京)

2020年 個展「アブストラクション!」(MISAKO & ROSEN、東京)

2018年 個展「レトロスペクティブ」(パルコミュージアム池袋、東京)



展示詳細





加賀美健 個展「ミニマリズム」

期間|2023年9月12日(火)~9月24日(日)

時間|12:00~20:00

店休日|9月19日(火) ※9月18日(月・祝)は営業

会場|NADiff a/p/a/r/t 1階、地下1階 NADiff Gallery

入場|無料

協力|MISAKO&ROSEN

展覧会ページ|http://www.nadiff.com/?p=30873

【臨時休業のお知らせ】

8月28日(月)~9月11日(月)の15日間、リニューアル準備のため臨時休業いたします。



<同時開催>

加賀美健「Modern Art」

期間|2023月9月2日(土)~2023月10月1日(日)

会場|MISAKO & ROSEN

営業時間|水曜~土曜:12:00 - 18:00 日曜:12:00 - 17:00 休廊 月曜、火曜、祝祭日

https://www.misakoandrosen.jp



店舗情報







NADiff a/p/a/r/t

コンテンポラリーアート、フォトに関する国内外の書籍を中心に、アートグッズやマルチプルなども取り扱うブックショップです。インストアで行うイベントや、併設のNADiff Galleryでの企画展開催など、商品の販売に留まらない情報発信を様々な取り組みで行っています。



住所|〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-4 NADiff A/P/A/R/T 1F

TEL|03-3446-4977

WEBサイト|http://www.nadiff.com/

Twitter|https://twitter.com/NADiff_apart

Instagram|https://www.instagram.com/nadiff_apart_/

Facebook|https://www.facebook.com/NADiff-apart-384766371605624/



CCCアートラボ





CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



