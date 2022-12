[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

白銀のヒートシンクを搭載し、ホワイトPCの構築におすすめ



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新の第13世代Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応したZ790チップセット搭載マザーボード「MPG Z790 EDGE WIFI」を、2022年12月28日(水)より発売いたします。

本製品は、白銀のヒートシンクを搭載し、ホワイトPCの構築にぴったりのゲーミングマザーボードです。また、最新のDDR5メモリに対応し、クリエイティブ用途での使用にもお勧めのモデルです。





【MPG Z790 EDGE WIFI】 税込65,580円

■製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-Z790-EDGE-WIFI



【MPG Z790 EDGE WIFIの主な特徴】

●白銀の美しいデザインを採用し、ホワイトPCの構築に最適なゲーミングモデル

●16+1+1フェーズ 90A SPS対応の堅牢な電源回路を搭載し、最新CPUの性能を最大限に発揮することが可能

●ヒートパイプで繋がれた大型ヒートシンクがVRMをしっかりと冷却し、システムの安定性を維持

●Intel 2.5G LAN + Wi-Fi 6E※を搭載し、高速なネットワークで快適なオンライン体験を実現

●ねじを使用せずM.2デバイスの取り付け、取り外しができるScrewless M.2 Shield Frozrを搭載

●SMTプロセスを採用し、最新の高クロックDDR5メモリに対応、信号のロスを抑制し安定した動作を実現

※2022年12月28日(水)時点では、6GHz帯はご利用できません。



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。

