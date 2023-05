[株式会社エディア]

株式会社エディア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成)の子会社、株式会社一二三書房(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:辺見 正和 以下:一二三書房)は、同社が提供するエンターテインメント小説レーベル『サーガフォレスト』『ブレイブ文庫』『一二三文庫』および、コミックレーベル『ポルカコミックス』『ノヴァコミックス』『ラワーレコミックス』より今月発売の最新刊情報をお知らせいたします。





サーガフォレスト 5月刊行作品





転生ナイチンゲールは夜明けを歌う~薄幸の辺境令嬢は看護の知識で家族と領地を救います!~ 1



看護の知識で家族を救え!

異世界を舞台にした家族の再生と成り上がりの物語



著者:干野ワニ イラスト:長浜めぐみ 定価:1,430円(本体1,300円+税10%) ISBN:9784891999391 2023年5月15日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999391/

(C)Wani Hoshino























水魔法なんて使えないと追放されたけど、水が万能だと気がつき水の賢者と呼ばれるまでに成長しました~今更水不足と泣きついても簡単には譲れません~ 1



不遇な水魔法を授かった少年・ネロが成長していく冒険譚!!

ネロだけが辿り着いた「非」常識で成り上がる!!



著者:空地大乃

イラスト:神吉李花

定価:1,430円(本体1,300円+税10%)

ISBN:9784891999643

2023年5月15日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999643/

(C)空地大乃



















身体を奪われたわたしと、魔導師のパパ 2



イケメンパパとの新生活、第2弾!

著者:池中織奈

イラスト:まろ

定価:1,430円(本体1,300円+税10%)

ISBN:9784891999650

2023年5月15日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999650/

(C)Orina Ikenaka























ブレイブ文庫 5月刊行作品





モブ高生の俺でも冒険者になればリア充になれますか? 2



リア充を目指して大会に参加!

「小説家になろう」ローファンタジーの人気作第2巻!



著者:百均

イラスト:hai

定価:836円(本体760円+税10%)

ISBN:9784891999711

2023年5月25日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999711/

(C)Hyakkin



















おでん屋春子婆さんの偏屈異世界珍道中 2



偏屈婆さんが行く先々でおでんを振る舞う、

異世界転移群像劇、第2弾!!

著者:紺染 幸

イラスト:あまな

定価:836円(本体760円+税10%)

ISBN:9784891999735

2023年5月25日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999735/

(C)Sachi Konzome





















ポルカコミックス 5月刊行作品





幼女無双~仲間に裏切られた召喚師、魔族の幼女になって【英霊召喚】で溺愛スローライフを送る~ 2



原作小説は「小説家になろう」で740万PV突破!!

今度は王国も巻き込んで無双します!!

原作: yocco

漫画:吉岡榊

キャラクター原案:にもし

定価792円(本体720円+税10%)

ISBN:9784891999667

2023年5 月15日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999667/

(C)yocco (C)Sakaki Yoshioka (C)HIFUMI SHOBO



















銀のアルシュダール 1



女子高生、異世界転移する。



原作:本村悠市

漫画:鰈の煮付け

キャラクター原案:にもし

定価825円(本体750円+税10%)



2023年5月15日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/gin/

(C)Yuichi Motomura/Karei no nitsuke/brahman co.,ltd (C)SANKYO

















そこに僕はいない~腹話術師の旅回り~ 1



自分と向き合うミステリー



原作: 天雲宇海

漫画: 杉山なつ香

定価792円(本体720円+税10%)



2023年5月25日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/inai/

(C)Umi Amakumo (C)Natsuka Sugiyama (C)SANKYO























ノヴァコミックス 5月刊行作品





雷帝と呼ばれた最強冒険者、魔術学院に入学して一切の遠慮なく無双する 4



美少女皇女・アイリス登場!

大人気最強ファンタジー第4巻!



原作:五月蒼

漫画:こばしがわ

キャラクタ原案: マニャ子

定価792円(本体720円+税10%)

ISBN:9784891999681

2023年5月25日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999681/

(C)Ao Satsuki (C)Kobashigawa (C)HIFUMISHOBO

















モブ高生の俺でも冒険者になればリア充になれますか? 3



VSハーメルン戦、クライマックス!

大人気!モブな男子高校生のダンジョン攻略譚!



原作:百均

漫画: さぎやまれん

キャラクタ原案:hai

定価792円(本体720円+税10%)

ISBN: 9784891999674

2023年5月25日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999674/

(C)sagiyama ren (C)Hyakkin (C)HIFUMI SHOBO

















鬼畜英雄 5



大人気異世界エロティックファンタジー、待望の第5巻!



漫画:よのき

定価792円(本体720円+税10%)

ISBN: 9784891999704

2023年5月25日発売



(C)よのき/COMICSMART INC. (C)HIFUMI SHOBO























ラワーレコミックス 5月刊行作品





捨てられた妻に新しい夫ができました 2



アッシュに触れると、ドキドキする…

この気持ちは一体なんだろう?

二人のラブストーリー♪ 第2巻!

原作: Alice

漫画: Lobster

定価1,045円(本体950円+税10%)

ISBN:9784891999155

2023年5月1日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999155/

(C)︎ Alice / Lobster / Wisdom House Text Copyright (C) 2021 Alice Illustrations Copyright (C) 2021 Lobster All Rights Reserved. Japanese Translation Copyright (C) 2022 by Hifumishobo, Co., Ltd. This edition is published by arrangement with Wisdom House, Inc.











みにくい遊郭の子 3



コミックアプリ「GANMA! 」2億PV超!

話題の異世界遊郭×ヒューマンドラマ第3巻!



漫画:狩谷成

定価792円(本体720円+税10%)

ISBN:9784891999629

2023年5月1日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999629/

(C)狩谷 成/COMICSMART INC. (C)HIFUMI SHOBO





















みにくい遊郭の子 4



コミックアプリ「GANMA! 」2億PV超!

話題の異世界遊郭×ヒューマンドラマ第4巻!



漫画:狩谷成

定価792円(本体720円+税10%)

ISBN:9784891999636

2023年5月1日発売

https://www.hifumi.co.jp/lineup/9784891999636/



(C)狩谷 成/COMICSMART INC. (C)HIFUMI SHOBO



















ノベルレーベル紹介







エンターテインメント小説レーベル「サーガフォレスト」「ブレイブ文庫」および「一二三文庫」の刊行タイトル一覧は下記よりご確認ください。



コミックレーベル紹介







厳選された小説などを元に、厳選されたウェブ小説のコミカライズや、オリジナルコミックの提供を行うWEBコミックスレーベル「コミックポルカ」「コミックノヴァ」「コミックノヴァ+」のタイトル一覧は下記よりご確認ください。



「コミックラワーレ」は“予測不能なトキメキが、あなたを待っています。“を本レーベルのコンセプトとしております



※当資料に記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※当資料に記載されている発売日については変更となる場合がございます。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/18-19:40)