[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

開催期間:6月24日(土)~ 9月30日(土)



青いプールと空が溶け合うスカイライン







MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)の取扱いブランドである、シャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、ANAインターコンチネンタルホテル東京 ガーデンプールにて、モエ・エ・シャンドンの世界観をイメージした空間「Summer Beach Club with Moet & Chandon by the skyline」を6月24日(土)から9月30日(土)までの夏季限定でオープンいたします。



「Summer Beach Club with Moet & Chandon by the skyline」は、モエ・エ・シャンドンの世界観をイメージした空間を演出し、白をベースにゴールドの王冠をデザインしたデッキチェアやパラソル、浮き輪、フォトブースなどでガーデンプールを彩ります。さらに、リゾートのガゼボをイメージした「VIP シート」(1日5組限定/事前予約制)を設け、プールサイドで優雅にモエ・エ・シャンドン モエ アンペリアルとブランチメニューが楽しめるセミプライベート空間もご用意します。正面に見える東京タワーが点灯する頃にはプールサイドや水中もライトアップされ、暑い夏の夜を華やかに盛り上げます。



併設の飲食コーナー「プールサイド・スナック」では、クラブサンドイッチやフィッシュアンドチップスなどの定番メニューに加え、モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアルに合わせた各種フードメニューや、かき氷、スムージーなどをお楽しみいただけます。



今年の夏は、青いプールと空が溶け合う「Summer Beach Club with Moet & Chandon by the skyline」で、モエ・エ・シャンドンをお楽しみください。



EVENT INFORMATION 開催概要





・開催場所:ANAインターコンチネンタルホテル東京 4 階屋外プール(東京都港区赤坂1-12-33)

・開催日時:2023 年6 月24 日(土)~9 月30 日(土) 10:00~22:00

1 部 10:00~14:00 / 2 部 14:00~18:00 / 3 部 18:00~22:00 3 部制



※気温などの状況により、営業期間を変更する場合があります。





・入場料:

一般客





宿泊客

上記料金より20%割引

※7~12 歳の子供は大人料金の半額。

※6 歳以下の幼児は無料。但し、幼児用プールのみのご利用となります。(水遊び用オムツや水着を要着用)



VIPシートプラン(終日利用可 / 2 日前までに要予約) ※1 日5 組限定

1~2 名様 62,150 円(消費税・サービス料込み)

リゾートのガゼボをイメージしたセミプライベート空間で、デッキチェア2 台とサンベッド2台を終日ご利用いただけるプランです。料金には、プール入場料、モエ・エ・シャンドン「モエ アンペリアル」ボトル1 本、ブランチボックス2 名盛、ミネラルウォーターが含まれます。



・問い合わせ:TEL 03-3505-1111 ガーデンプール係

ホテルホームページにてご予約も承ります。

https://anaintercontinental-tokyo.jp/facilities/garden-pool/





ANA InterContinental Hotels & Resorts インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツ





インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツは、75年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力をご体験いただける旅をご提供しています。インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみください。充実したアメニティと、さりげない心づかいが感じられる上質なサービスが、グローバルで洗練された旅を実現いたします。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細やかなサービスによる心のこもったおもてなしで、優雅で心地よいご滞在をご満喫いただけます。また、インターコンチネンタル(R) アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタル(R) を通して、特別なサービスをお届けしています。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものになるよう、ほかでは味わえない特別なご体験など、その土地 ならではの魅力をご紹介しています。



詳細は、ブランド公式サイト www.intercontinental.com

その他SNS サイト www.facebook.com/intercontinental / www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。



PRODUCT INFORMATION 商品概要





モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル



「モエ アンペリアル」は、モエ・エ・シャンドンを代表するブリュット(辛口)シャンパン。1869年の誕生以来、世界中の人々から愛され続けています。メゾンのスタイルを最も高い完成度で普遍的に表現した、みずみずしい果実味、魅惑的な味わい、そしてエレガントな熟成が特徴。広大なブドウ畑から、良質なピノ・ノワール、ムニエ、シャルドネを選び抜き、100種類以上を越えるベースワインをブレンドすることで、熟成感と複雑さ、スタイルの一貫性を実現しています。



ブレンド(アッサンブラージュ):ピノ・ノワール 30-40%、ムニエ 30-40%、シャルドネ 20-30%

ドザージュ:7.0 g

セラーでの熟成期間:24ヶ月



ABOUT MOET & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて







世界中で愛され続けるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、1743年の創業以来、セレブレーションや人生の忘れられない瞬間に寄り添い、人々を魅了してきました。

モエ・エ・シャンドンは、国王ルイ15世当時のフランス宮廷の御用達ワインとして親しまれ、かのポンパドゥール夫人は、”飲んだあと女性をより美しくしてくれるのはシャンパンだけ”と断言しました。またロシア皇帝アレキサンドル1世、フランス国王シャルル10世などもメゾンを寵愛し、特にナポレオン1世と当時の当主ジャン・レミーとの間には深い友情があり、メゾンのフラッグシップ・シャンパン「モエ アンペリアル」は、ナポレオン1世への敬意を表し『アンペリアル(皇帝)』と名付けられました。モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、上質なブドウ、長年培ってきたシャンパン造りのノウハウ、そして近代的な設備を活かし、1743年の創業以来約3世紀もの間、代々の醸造家が完成させてきたサヴォワ・フェール(職人の匠)を受け継いでいます。また、サステナブルプログラム「ナチュラ・ノストラ」 を通じてシャンパーニュ地方の生物多様性の保護に努めており、2009年からは慈善活動プログラム「Toast for a Cause」も行っています。代表的なモエ・アンペリアルから希少なグラン ヴィンテージ コレクション、また爽やかなアイス アンペリアルや優しい味わいのネクター アンペリアルとそれぞれの個性はどれも親しみやすく、幅広い味わいはあらゆるシーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。





モエ・エ・シャンドン公式サイトhttps://www.moet.com/ja-jp



公式LINEアカウント:https://lin.ee/aK9ulUb

Facebook: https://www.facebook.com/moet.jp

Instagram: https://www.instagram.com/moetchandon/

MHD モエ ヘネシー ディアジオ Sustainability/CSRに関してはこちら:https://www.mhdkk.com/company/csr/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-13:16)