HOKAでは、このたび、新たな直営店舗「HOKA Yokohama MARK IS Minatomirai」を11月10日(金)よりオープンします。広くゆったりした店内で、新作や人気シューズをはじめ、パフォーマンスウェアやアクセサリーなど充実したラインナップを展開します。







(2023年11月8日)- TOKYO, Japan, 独自のテクノロジーによって極上の履き心地を実現する HOKA(R) ホカ(R) (a division of Deckers Brands/NYSE:DECK)は、スポーツを楽しむすべての人に向けた革新的なパフォーマンスフットウェアおよびアパレルブランドです。



このたび、HOKAは、新たな直営店舗「HOKA Yokohama MARK IS Minatomirai(ホカ 横浜 マークイズ みなとみらい)」を11月10日(金)よりオープンします。



本ストアは、 MARK IS みなとみらい 1Fに位置し、120平米を超えるゆったりした広さで、 HOKAのテクノロジーやイノベーションをイメージしたモダンでクリーンな空間です。展開アイテムは、最新シューズ(ロードランニング、トレイルランニング、アウトドア、ユース)や人気モデルをはじめ、パフォーマンスウェア、ハットやソックスなどのアクセサリーを揃える充実のラインナップです。シューズ選びのサポートとして、3Dスキャンで足のサイズや形を正確に計測し、おすすめのシューズをご提案するサービスを行います。



また、オープン記念の特典として、 「HOKA Yokohama MARK IS Minatomirai」でシューズをご購入いただいたお客様に先着で数量限定のHOKA オリジナルシューホーンをプレゼントします(※なくなり次第終了)。



さらに、店内には HOKAの公式ランニングクラブ「HOKA RUN CLUB」のコミュニティゾーンを併設します。横浜の赤レンガ倉庫のレンガをイメージし、白レンガをウオールに採用したさわやかで落ち着いた雰囲気で、クラブメンバーが団らんしたり、ランセッションの前後に水分補給をしたりと、ゆっくり過ごせるスペースです。全国各地でランイベントを開催しているHOKA RUN CLUBでは、今後、 横浜を拠点にしたランセッションも定期的に実施する予定です。



「HOKA Yokohama MARK IS Minatomirai」の詳細は以下をご覧ください。





「HOKA Yokohama MARK IS Minatomirai」ストア概要





HOKAの新たな直営店舗がオープン。HOKAのテクノロジーやイノベーションをイメージしたモダンでクリーンなデザインの店内で、新作や人気シューズをはじめ、パフォーマンスウェアやアクセサリーなど充実したラインナップを展開します。広くゆったりした店内で、ぜひショッピングをお楽しみください。







■ 店舗名:

HOKA Yokohama MARK IS Minatomirai (ホカ 横浜 マークイズ みなとみらい)



■ 場所:

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらい 1F



■ 営業時間:

10:00~20:00 (金・土・日・祝・祝前は10:00~21:00)



■ 定休日:

不定休



■ 売り場面積:

120.5平米



【展開アイテム】

・ フットウェア:

最新のロードランニングシューズ、トレイルランニングシューズ、アウトドアシューズ、ユースシューズ

・ アパレル:

パフォーマンスウェア、ハットやソックスなどのアクセサリー



【提供サービス】

3Dスキャンで足のサイズや形を正確に計測し、おすすめのシューズをご提案します。



《 オープン記念特典 》

「HOKA Yokohama MARK IS Minatomirai」でシューズをご購入いただいたお客様に先着で数量限定のHOKA オリジナルシューホーンをプレゼントします。プレゼントがなくなり次第終了します。





横浜でも定期開催予定!「HOKA RUN CLUB」について





HOKAの公式ランニングクラブ「HOKA RUN CLUB」では、全国各地でランセッションなどのイベントを定期的に開催しています。

今後、 「HOKA Yokohama MARK IS Minatomirai」のオープンに伴い、横浜を拠点としたイベントも定期的に開催していきます。海沿いの景色を楽しみながら、走りましょう!

「HOKA RUN CLUB」の今後のイベント予定は、こちらをご覧ください。

https://events-jp.hoka.com/











【About HOKA(R)】

HOKA(R)(ホカ(R))は、急成長を遂げているパフォーマンスフットウェアおよびアパレルブランドです。山で生まれたHOKAのフットウェアは、これまでにないクッション性とサポート力を融合したテクノロジーによりスムーズな走りを実現させました。世界チャンピオン、トレンドメーカーや日々走っている身近なランナーたちの声を聞き、フットウェアとアパレルの革新性とデザイン性を常に追求し、レースから日常までをサポートします。HOKAは大胆で時には想像を超えるような手段と、より良い世界のために変化する人間のパワーを信じ、本格的なランナーからフィットネス愛好家まで、スポーツを楽しむ様々な人々に地球を駆け巡る喜びを伝えていきます。

詳しくは www.hoka.com/jp/ 、もしくは @hoka_japan #FlyHumanFly #TimeToFly をご覧ください。



【About Deckers Brands】

Deckers Brandsは、イノベイティブなフットウェア、アパレル、ファッション小物のデザイン、販売、卸売を行うグローバルリーダーとして、カジュアルなライフスタイルで日常的に使うアイテムと、ハイパフォーマンスな活動にふさわしい製品の両方を手掛けています。

ブランドポートフォリオには、UGG(R)、Koolaburra(R)、HOKA(R)、Teva(R)、Sanuk(R) があります。

Deckers Brandsの製品は、50を超える国と地域において、特定のデパートおよび専門店、当社が所有・運営する小売店、当社所有のウェブサイトを含む特定のオンラインストアで販売されています。Deckers Brandsは、フットウェアのニッチブランドを世界中から何百万人もの愛用者を引きつける市場屈指のライフスタイルへと成長させる、40年にわたる実績を持っています。

詳しくは www.deckers.com をご覧ください。





【 お客様からのお問い合わせ先 】

デッカーズジャパン TEL:0120-710-844 https://www.hoka.com/jp

公式Facebookアカウント @HOKAJP

公式Instagram/X(旧Twitter)アカウント @hoka_japan



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-21:40)