2000年代の日本のヒップホップシーンを席巻したレジェンド級のグループ「NITRO MICROPHONE UNDERGROUND(ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド)」の新作アパレルコレクションが「atmos」エクスクルーシブで登場します。





【PRODUCT】













NMU SPECIAL FORCE LOGO COACH JACKET

(NMU スペシャル フォース ロゴ コーチ ジャケット)



Price: 14,300円(税込)

Color: GOLD, SILVER

Size: M, L, XL, XXL

Release: 2024年1月発売予定















NMU SPECIAL FORCE LOGO SWEAT HOODIE

(NMU スペシャル フォース ロゴ スウェット フーディー)



Price: 14,300円(税込)

Color: GOLD, SILVER

Size: M, L, XL, XXL

Release: 2024年1月発売予定











NMU SPECIAL FORCE LOGO LS TEE

(NMU スペシャル フォース ロゴ LS ティー)



Price: 7,700円 (税込)

Color: GOLD, SILVER

Size: M, L, XL

Release: 2024年1月発売予定









NMU × O.GEE.BRIGHTNESS SNEAKER CLEANER

“KEEP THE SNEAKERS CLEAN”

(NMU×オージーブライトネス スニーカークリーナー”キープ ザ スニーカーズ クリーン”)



Price: 1,000円 (税込)

10枚入 (スニーカー約10~15足分)

Release: 2024年12月発売予定

※受注アイテムと同時購入される場合、その他のインラインも含め発送は1月となります。





【受注受付詳細】

期間:2023年12月15日(金)00:00~12月17日(日)23:59

URL:https://www.atmos-tokyo.com/lp/nmu-specialforce











レパートリーされるのは、コーチジャケット、フーディー、ロングTシャツの3タイプを揃えて、それぞれに「NITRO MICROPHONE UNDERGROUND」が2007年にリリースした3rdアルバム“SPECIAL FORCE”に収録されているNIKE AIR FORCE 1の25周年を記念したアニバーサリーソング“SPECIAL FORCE”のアイコニックなロゴを落とし込んだデザインで展開。



また、ステッチワークやドローコードを駆使したコーチジャケット、12.4オンスに及ぶヘビーウェイトなフーディー、肉厚なコットンを使用したロングTシャツなど90年代のストリートを醸し出すシルエットやディテールでアレンジし、カラー展開は、「NITRO MICROPHONE UNDERGROUND」らしくブラックをベースにしたバリエーションで用意。本作は12月15日(金)よりatmosのオンラインにて72時間限定受注で販売される限られた日時のみでの購入となっています。その他「NITRO MICROPHONE UNDERGROUND」のインラインも同サイト内にて期間限定で展開。





About atmos

URL https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています







About NITRO MICROPHONE UNDERGROUND (ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド)

公式インスタグラム @nitromicrophoneunderground

公式オンラインストアhttps://nitro-tokyo.online/

公式サイト https://nitromicrophoneunderground.com/

MACKA-CHIN/DABO/DELI/GORE-TEX/S-WORD/SUIKEN/XBS/BIGZAMの総勢8MCで結成され、日本のストリートシーンに爆発的ムーブメントを巻き起こした伝説のヒップホップグループ。1998年から活動を始め、1999年にE.P.『NITRO WORKS』でインディーズデビュー。2000年に1stアルバム「NITRO MICROPHONE UNDERGROUND」でメジャーデビューを果たす。2012年5月、ライブDVD「“NITRO MICROPHONE UNDERGROUND”LIVE DVD 10-11」のリリースをもって活動を休止。7年の歳月を経て、デビューから20年目の節目を迎えた2019年に本格的に再始動。2020年1月にはS-WORDが脱退。2022年12月に5枚目のアルバムとなる“SE7EN”を発表した。これまでにベスト盤を含む6枚のアルバムと4枚のDVDをリリース。







