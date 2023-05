[ANYCOLOR株式会社]

ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじ貴族と召使い グッズ&ボイス」を2023年6月2日(金)11時から、にじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて販売を開始いたします。







2023年6月2日(金)11時から「にじさんじ貴族と召使い グッズ&ボイス」の販売を開始!





にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp/)と、NIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com/)にて2023年6月2日(金)11時より、貴族と召使いがテーマの書き下ろしビジュアルを使用したグッズと、4グループによるボイスドラマの「にじさんじ貴族と召使い グッズ&ボイス」の販売が決定いたしました。



グッズラインナップは、ツイリー風スカーフバッグチャーム、グリッターアクリルブロック、アクリルスタンド、クリアファイル3枚セット、ポストカード、ランダムホロ加工チェキ風カードの計6種類。



ボイスドラマとして販売される4グループのライバーは、春崎エアル&成瀬鳴、桜凛月&ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス&サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ&セレン 龍月となっております。

貴族と召使いに扮した、いつもと違うライバーの雰囲気を味わえる「にじさんじ貴族と召使い グッズ&ボイス」をぜひお楽しみください。



告知PVも公開中!▼





にじさんじ貴族と召使い グッズ







■ツイリー風スカーフバッグチャーム

・価格:各1,900円(税込)

・種類:全8種(春崎エアル、成瀬鳴、桜凛月、ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス、サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ、セレン 龍月)

・ツイリー風スカーフ部分サイズ:幅(約)50mm、全長(約)480mm

・チェーン長さ:全長(約)160mm

・素材:亜鉛合金、ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■グリッターアクリルブロック

・価格:各1,800円(税込)

・種類:全8種(春崎エアル、成瀬鳴、桜凛月、ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス、サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ、セレン 龍月)

・サイズ(約):70mm×70mm内

・素材:アクリル、オイル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■アクリルスタンド

・価格:各1,500円(税込)

・種類:全8種(春崎エアル、成瀬鳴、桜凛月、ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス、サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ、セレン 龍月)

・サイズ(約):高さ150mm ※ライバーによって高さが異なります

・素材:アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■クリアファイル3枚セット

・価格:各1,200円(税込)

・種類:全4種(春崎エアル&成瀬鳴、桜凛月&ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス&サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ&セレン 龍月)

・サイズ(約):A4

・素材:PP

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■ポストカード

・価格:各400円(税込)

・種類:全4種(春崎エアル&成瀬鳴、桜凛月&ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス&サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ&セレン 龍月)

・サイズ(約):100mm×148mm

・素材:紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■ランダムホロ加工チェキ風カード Aグループ

・価格:400円(税込)

・種類:全4種(春崎エアル、成瀬鳴、アルバーン・ノックス、サニー・ブリスコー)

・サイズ(約):H86mm×W54mm

・素材:紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。





■ランダムホロ加工チェキ風カード Bグループ

・価格:400円(税込)

・種類:全4種(桜凛月、ルイス・キャミー、エリーラ ペンドラ、セレン 龍月)

・サイズ(約):H86mm×W54mm

・素材:紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。



にじさんじ貴族と召使い ボイス







・ボイスドラマ(全4種):各2,500円(税込)



ボイスドラマには、各種キービジュアル(春崎エアル&成瀬鳴、桜凛月&ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス&サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ&セレン 龍月)スマートフォン用壁紙のおまけ付き!

※コンプリートセットは販売いたしません。



■ 参加ライバー

桜凛月

成瀬鳴

春崎エアル

ルイス・キャミー

アルバーン・ノックス

エリーラ ペンドラ

セレン 龍月

サニー・ブリスコー



イラストレーター





春崎エアル&成瀬鳴編:じく 様(https://twitter.com/jikudam)

桜凛月&ルイス・キャミー編:つなかわ 様(https://twitter.com/tsunakawa_0429)

アルバーン・ノックス&サニー・ブリスコー編:白皙 様(https://twitter.com/hakusekistaff)

エリーラ ペンドラ&セレン 龍月編:kobuta 様(https://twitter.com/kobuta0831)



販売概要





・グッズ販売開始日時:2023年6月2日(金)11時 ~

・ボイス販売期間:2023年6月2日(金)11時 ~ 2023年7月2日(日)23時59分

・発送予定:各商品ページをご参照ください。

・販売プラットフォーム:にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Store



<日本販売>

・販売サイト:にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=0226&tag=TAG_228



<海外販売>

・販売サイト:NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ:https://nijisanji-store.com/collections/aristocrats-and-servants-goods-voice



※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。



また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ:#にじさんじ貴族と召使い





企業プレスリリース詳細へ (2023/05/30-15:16)