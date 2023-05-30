「にじさんじ貴族と召使い グッズ&ボイス」2023年…
［ANYCOLOR株式会社］
ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじ貴族と召使い グッズ＆ボイス」を2023年6月2日(金)11時から、にじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて販売を開始いたします。
2023年6月2日(金)11時から「にじさんじ貴族と召使い グッズ＆ボイス」の販売を開始！
にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/）と、NIJISANJI EN Official Store（https://nijisanji-store.com/）にて2023年6月2日(金)11時より、貴族と召使いがテーマの書き下ろしビジュアルを使用したグッズと、4グループによるボイスドラマの「にじさんじ貴族と召使い グッズ＆ボイス」の販売が決定いたしました。
グッズラインナップは、ツイリー風スカーフバッグチャーム、グリッターアクリルブロック、アクリルスタンド、クリアファイル3枚セット、ポストカード、ランダムホロ加工チェキ風カードの計6種類。
ボイスドラマとして販売される4グループのライバーは、春崎エアル&成瀬鳴、桜凛月&ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス&サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ＆セレン 龍月となっております。
貴族と召使いに扮した、いつもと違うライバーの雰囲気を味わえる「にじさんじ貴族と召使い グッズ&ボイス」をぜひお楽しみください。
告知PVも公開中！▼
にじさんじ貴族と召使い グッズ
■ツイリー風スカーフバッグチャーム
・価格：各1,900円(税込)
・種類：全8種（春崎エアル、成瀬鳴、桜凛月、ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス、サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ、セレン 龍月）
・ツイリー風スカーフ部分サイズ：幅(約)50mm、全長(約)480mm
・チェーン長さ：全長（約）160mm
・素材：亜鉛合金、ポリエステル
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■グリッターアクリルブロック
・価格：各1,800円(税込)
・種類：全8種（春崎エアル、成瀬鳴、桜凛月、ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス、サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ、セレン 龍月）
・サイズ(約)：70mm×70mm内
・素材：アクリル、オイル
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■アクリルスタンド
・価格：各1,500円(税込)
・種類：全8種（春崎エアル、成瀬鳴、桜凛月、ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス、サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ、セレン 龍月）
・サイズ(約)：高さ150mm ※ライバーによって高さが異なります
・素材：アクリル
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■クリアファイル3枚セット
・価格：各1,200円(税込)
・種類：全4種（春崎エアル&成瀬鳴、桜凛月&ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス&サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ＆セレン 龍月）
・サイズ(約)：A4
・素材：PP
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ポストカード
・価格：各400円(税込)
・種類：全4種（春崎エアル&成瀬鳴、桜凛月&ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス&サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ＆セレン 龍月）
・サイズ(約)：100mm×148mm
・素材：紙
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ランダムホロ加工チェキ風カード Aグループ
・価格：400円(税込)
・種類：全4種（春崎エアル、成瀬鳴、アルバーン・ノックス、サニー・ブリスコー）
・サイズ(約)：H86mm×W54mm
・素材：紙、PP
※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。
■ランダムホロ加工チェキ風カード Bグループ
・価格：400円(税込)
・種類：全4種（桜凛月、ルイス・キャミー、エリーラ ペンドラ、セレン 龍月）
・サイズ(約)：H86mm×W54mm
・素材：紙、PP
※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。
にじさんじ貴族と召使い ボイス
・ボイスドラマ(全4種)：各2,500円(税込)
ボイスドラマには、各種キービジュアル(春崎エアル＆成瀬鳴、桜凛月＆ルイス・キャミー、アルバーン・ノックス＆サニー・ブリスコー、エリーラ ペンドラ＆セレン 龍月)スマートフォン用壁紙のおまけ付き！
※コンプリートセットは販売いたしません。
■ 参加ライバー
桜凛月
成瀬鳴
春崎エアル
ルイス・キャミー
アルバーン・ノックス
エリーラ ペンドラ
セレン 龍月
サニー・ブリスコー
イラストレーター
春崎エアル＆成瀬鳴編：じく 様（https://twitter.com/jikudam）
桜凛月＆ルイス・キャミー編：つなかわ 様（https://twitter.com/tsunakawa_0429）
アルバーン・ノックス＆サニー・ブリスコー編：白皙 様（https://twitter.com/hakusekistaff）
エリーラ ペンドラ＆セレン 龍月編：kobuta 様（https://twitter.com/kobuta0831）
販売概要
・グッズ販売開始日時：2023年6月2日(金)11時 ～
・ボイス販売期間：2023年6月2日(金)11時 ～ 2023年7月2日(日)23時59分
・発送予定：各商品ページをご参照ください。
・販売プラットフォーム：にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Store
＜日本販売＞
・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア
・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=0226&tag=TAG_228
＜海外販売＞
・販売サイト：NIJISANJI EN Official Store
・販売ページ：https://nijisanji-store.com/collections/aristocrats-and-servants-goods-voice
※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。
※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。
※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。
※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。
また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app
・ハッシュタグ：#にじさんじ貴族と召使い
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
にじさんじオフィシャルストア：http://shop.nijisanji.jp/
にじさんじ FAN CLUB：https://fanclub.nijisanji.jp/
【「NIJISANJI EN」について】
2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。
＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en
Twitter：https://twitter.com/NIJISANJI_World
Website：https://www.nijisanji.jp/en
Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en
Tiktok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Twitter：https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/30-15:16）
データ提供
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