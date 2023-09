[エレコム株式会社]

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、スライド式のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載した500GBと1TB、2種類の超小型外付けSSDを9月上旬より新発売いたします。







USB Type-C(USB-C)コネクターを搭載した超小型外付けSSDです。使わない時はコネクターを本体内に収納できるスライド式です。USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)に対応し、読み込み最大1000MB/s、書き込み最大980MB/sの高速データ転送が可能です(※)。

容量は500GBモデルと1000GB(1TB)モデルの2種類をご用意。動画などの大容量データのやり取りに最適です。

PlayStation(R) 5に接続することで、PlayStation(R) 4のゲームデータを本製品に保存し、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間を短縮することができます。さらに、PlayStation(R) 5のゲームデータを本製品に保存することで、本体ストレージの空き容量を確保することもできます。

出荷時にexFAT形式でフォーマット済みで、さまざまなデバイスでそのまま使用できます。また、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフトをダウンロードして無償で使用することができ、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。

接続環境がUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2)に対応している必要があります。



USB Type-C(USB-C)スライドコネクターを搭載したコンパクトな外付けSSD





USB Type-C(USB-C)スライドコネクターを採用したUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2)外付けポータブルSSDです。

出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、USB Type-C(USB-C)ポートを搭載したMacBookやiPadなどでも、ケーブルやアダプターを別途購入することなく、接続するだけですぐに使用可能です。

サイドのスライドスイッチによりコネクターを本体に収納可能。ケーブル不要のコネクター 一体型で持ち運びに便利です。

保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。

お好みのストラップを装着できるストラップホールを搭載しています。

本製品にストラップは付属していません。



▲ USB Type-C(USB-C)コネクターを採用

▲ ケーブル不要のコネクター 一体型

▲ スライドスイッチにより、コネクター部分を本体に収納可能



重さ約12g!USBメモリーサイズで持ち運びも便利





重さ約12g、幅約64mm×奥行約22.5mm×高さ約8mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリーサイズです。

衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。

モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。

外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。



▲ USBメモリーサイズの軽量コンパクト

▲ コンパクトサイズなので持ち運びも便利



1000MB/sの高速データ転送を実現





読み込み最大1000MB/s、書き込み最大980MB/sの高速データ転送を実現しています。

USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2)に対応している必要があります。



PlayStation(R) 5に接続し、利便性を向上できる





PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 4のゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。

PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。

PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。





無料でダウンロードできるパソコン用セキュリティソフト付き





エレコムのWebサイトからパスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」が無料でダウンロードできます。

指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。

未登録のパソコンで接続した場合、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。







環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品





自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)





おもな仕様





対応OS:Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iPadOS 16、Android 13(※1)

対応ゲーム機:PlayStation(R) 5(※2)

外形寸法/重量:幅約64×奥行約22.5×高さ約8mm/約12g

1:全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。弊社が動作を保証する機器は対応表よりご確認ください。

2:PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。

詳しい仕様については、各製品情報ページをご覧ください。

USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.



製品詳細





<500GB>

型番:ESD-EMH0500GBK

価格:¥12,980(店頭実勢価格)¥11,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EMH0500GBK.html



<1000GB(1TB)>

型番:ESD-EMH1000GBK

価格:¥21,780(店頭実勢価格)¥19,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EMH1000GBK.html



詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20230905-03/



企業情報





エレコム株式会社は、IT周辺関連製品の開発、製造、販売を行っています。近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア・医療・放送・社会インフラなどの様々な分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを「暮らし」と「社会」にお届けしています。新しいテクノロジーがもたらすイノベーションとユーザーをつなぐ“かけ橋”となる、新たな製品やビジネスソリューションを提供します。



会社概要





会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長 柴田幸生



