動画配信サービス「Paravi」と株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木卓、以下TBS)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、BTS J-HOPE、SEVENTEEN、ENHYPEN、Stray Kids、TREASUREなど、豪華アーティストが多数出演する韓国最大級の音楽授賞式『第37回ゴールデンディスクアワード with TikTok』を独占生中継でお届けする。



2023年1月7日(土)にタイ・バンコク・ラジャマンガラ国立競技場で開催される『第37回ゴールデンディスクアワード(GDA) with TikTok』の最大の見所は、BTS J-HOPEの出演である。2022年7月にメンバーの中では初となるソロアルバム「Jack In The Box」を発表し、英国NMEが選んだ“2022ベストアルバム50”や、米国ローリング・ストーンが選定した“2022最高のアルバム100”にランクインするなど、世界的にヒットしている。GDAアルバム部門の候補に挙がったJ-HOPEは、2019年にBTSがワールドツアーを行った縁の場所ラジャマンガラ国立競技場に登場。全世界が注目するに違いない。



また、7連続ミリオンセラーを達成したSEVENTEENも、もはやゴールデンディスクアワードに欠かせないアーティストである。2022年11月から12月にわたり大阪・東京・名古屋の日本3大ドームツアーを完遂させたSEVENTEENは、大勢のバックダンサーと共に圧倒的スケールのステージを準備している。ここでしか見られない唯一無二のパフォーマンスに期待してほしい。



第35回新人賞受賞のENHYPENは今年発売したアルバムが150万枚以上を記録し、ここ2年で驚異的な成長を遂げた。今後のK-POP界を牽引する“第4世代ボーイズグループ”の筆頭に挙げられる彼らの高いポテンシャルからは目が離せない。



その他、グローバルな人気を誇るStray Kids、TREASURE、日本の年末歌番組の出演が決定したLE SSERAFIM、IVE など、人気アーティストが数多く出演する。



果たして、最高の栄誉に輝くのは誰なのか。GDAでしか観られないスペシャルステージから感動の受賞スピーチまで、期待と緊張が入り混じるその瞬間を、高画質なテレビの大画面やどこでも楽しめる配信にて独占生中継をリアルに体感して欲しい。どうぞお楽しみに!



■2023年1月7日(土)タイ・バンコク・ラジャマンガラ国立競技場(生中継)

<ゴールデンディスクアワード(GDA)とは>

1年の間、音楽ファンにより愛された大衆音楽を選定し、ステージを披露する“韓国のグラミー賞”とも称される韓国最大級の権威ある音楽授賞式である。CDの販売量とデジタル音源のダウンロード数を最も重要視し、業界専門家の正当な評価により受賞者が決定するため、その公正さと客観性で“全世界のK-POPファンが注目する賞”、“歌手たちが受賞することを最も願う賞”として名声を受け継いでいる。



<2023年(第37回)アワード候補者>

「デジタル音源部門」

(G)I-DLE、BE'O、BIG Naughty (ソ・ドンヒョン)、BIGBANG、BLACKPINK、GOT the beat、IVE、LE SSERAFIM、MSG WANNABE(M.O.M)、NewJeans、YENA、KyoungSeo、キム・ミンソク、NAYEON(TWICE)、Red Velvet、Jay Park 、PSY、IU、イ・ムジン、イム・ヨンウン、TAEYEON(少女時代)



「音盤(アルバム)部門」

(G)I-DLE、ATEEZ、BLACKPINK、ENHYPEN、ITZY、J-HOPE(BTS)、NCT、NCT 127、NCT DREAM、SMTOWN、Stray Kids、TREASURE、TWICE、キム・ホジュン、NAYEON(TWICE)、THE BOYZ、Red Velvet、BTS、SEVENTEEN、ヨンタク、イム・ヨンウン



「新人賞」

ATBO 、Billlie、BLANK2Y、IVE、Kep1er、LE SSERAFIM、NewJeans、NMIXX、TEMPEST、TNX 、Xdinary Heroes、YENA





■『第37回ゴールデンディスクアワード with TikTok』 Paravi配信概要

[タイトル]『第37回ゴールデンディスクアワード with TikTok』

[配信日時]2023年1月7日(土) 20:00~ 【独占LIVE配信】

[出演]

ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans、Stray Kids、TREASURE、SEVENTEEN、

(G)I-DLE、BE'O、BIG Naughty、IVE、J-HOPE(BTS)、PSY、ユンナ ほか

[配信ページ]https://www.paravi.jp/title/104827



■CS放送『TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画』 放送概要

[放送チャンネル]CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

[放送日時]2023年1月7日(土)20:00~ 【テレビ独占生中継】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2755/





