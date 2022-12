[Com2uS Japan]

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、モバイル野球ゲーム『MLBパーフェクトイニング:アルティメット』にて、レギュラーシーズンの成績を反映した選手カードの追加を含むアップデートを行いましたことをお知らせいたします。







レギュラーシーズンの成績を反映した選手カード追加、各チームのトッププレイヤーを獲得可能!

選手強化システムの改善で選手の強化しやすさがアップ!

最高ランクの選手をスカウトできる「プラチナ選手パック」を獲得できるイベントも開催!







今回のアップデートでは、2022年のレギュラーシーズン成績を反映した「SE(Special Edition) 22 STARSカード」が追加されました。「SE 22 STARSカード」には、メジャーリーグ30球団の成績をもとに、各チームの貢献度が高かった選手が登場します。

これまで、ポストシーズン進出チームは「ポストシーズンSEカード」で上位ランクの選手スカウトがしやすかったのに比べて、進出しなかったチームの場合は上位ランクの選手スカウトが容易ではありませんでした。

しかし、今回追加された「SE 22 STARSカード」は、各チームごとに活躍した選手をスカウトできるため、これによりチーム間の戦力差を緩和できるようになりました。



また、同一ランクの全ての選手を強化材料に使用できるように選手強化システムも改善いたしました。ぜひ活用して、自分のチームの選手を強化してみてください。



さらにクリスマスを前に特別なイベントもご用意いたしました。

2023年1月4日まで開催される「22雪だるま交換イベント」では、ミッションを達成して集めた「雪だるま」で様々な選手パックと交換できます。最高ランクの選手をスカウトできる「プラチナ選手パック」も獲得できる、非常にお得なイベントとなっております。

そのほか、「デイリーミッション報酬2倍キャンペーン」なども開催中ですので、こちらもお見逃しなく!



■『MLBパーフェクトイニング:アルティメット』とは?

本作は、GONG GAMESが開発し、Com2uS Holdingsが全世界に向けてサービス展開するモバイル野球ゲームです。MLB公式ライセンスを基に、実際のユニフォームやロースターなどを完全に反映するだけでなく、GONG GAMES独自のゲームエンジンを活用し、ハイクオリティのグラフィックで躍動感ある打撃および投球モーションなどを精巧に再現しております。



【配信概要】





『MLBパーフェクトイニング:アルティメット』iOS版

対応OS:iPhone 8以上、iOS 12以上

サービス開始日:2022年7月27日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

▼Apple Store URL

https://bit.ly/3aRdkFB





『MLBパーフェクトイニング:アルティメット』Android版

対応OS:Android OS 5.1以上

サービス開始日:2022年7月27日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

▼Google Play URL

https://bit.ly/3aPPY37



【参照サイト】

▼Com2uS Holdings公式サイト

https://jp.com2us.com/holdings



▼『MLBパーフェクトイニング:アルティメット』公式コミュニティ

https://mlbpi-community.com2us.com/ja



【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。



是非、『MLBパーフェクトイニング:アルティメット』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS Holdings」をよろしくお願いいたします。



【権利表記】

MAJOR LEAGUE BASEBALL TRADEMARKS AND COPYRIGHTS ARE USED WITH PERMISSION OF MAJOR LEAGUE BASEBALL. © 2022 COM2US USA, INC.



