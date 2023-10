[Deckers Japan合同会社]

カリフォルニアのクラフトマンシップを物語るエクレクティックな限定コレクション







Tokyo ( 2023年10月13日) - 南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランドUGG(R)は、ロサンゼルスを拠点とするライフスタイルブランドThe Elder Statesman (ジ エルダー ステイツマン)とコラボレーションし、カラフルで質感豊かな、刺繍の施されたデザインが特徴的な新コレクションを本日発売します。このコレクションは、両ブランドが持つカリフォルニアのルーツへの共感と、優れたクラフトマンシップ、コンフォート、そして長く使用できる商品を作ることを追求するという共通の価値観から生まれました。

両ブランドは、エミー賞にノミネートされた俳優、作家、プロデューサー、監督、起業家、慈善家であるSeth Rogen(セス・ローゲン)をコラボレーションの顔に起用し、ゆったりとした寛ぎのあるカリフォルニアのクールなエネルギーをセレブレートしました。ローゲンの多才な才能の一つを披露したこのキャンペーンは、ピンク色のトヨタハイエースをカスタムした「クラフト・バン」で撮影されました。このバンには、ローゲン自身の陶芸作品もある陶芸スタジオが完備され、コレクションから直接取り入れたカシミアのディテールも施されました。キャンペーンにはビーズアーティストのJaime Gerin(ハイメ・ゲリン)、ガラス吹き工のCedric Mitchell(セドリック・ミッチェル)、テキスタイルアーティストのSesan(セサン)、サーフボードシェイパーのKyle Albers(カイル・アルバーズ)も登場。また、カルト的人気を誇る映画「ゴースト」へのオマージュとして、「UGG男」もローゲンと一緒に登場しています。



両ブランドのルック&フィールを融合したこのコレクションは、ダーニング(修繕)刺繍とパッチワークを施したシープスキンで装飾されたデザインが特徴で、日本では、UGG(R)のアイコニックなクラシックウルトラミニのシルエットとスライドサンダルからインスパイアされたブーツとスリッパの2スタイルを限定発売します。ゆったりとしたクワイエット・ラグジュアリー(上質で控えめな贅沢)と高貴さで知られるThe Elder StatesmanとUGG(R)ブランドならではのフィーリングが合わさった限定コレクションです。





UGG TES Classic Ultra Mini(UGG TES クラシック ウルトラ ミニ)は、アイコニックなクラシックウルトラミニをベースに、カラフルなパッチワークシープスキンのライニングとダーニング刺繍を施したアッパーが特徴。

UGG TES Patchwork Slide(UGG TES パッチワーク スライド)は、様々な色、質感、長さのプレミアムシープスキンのパッチワークを施したアッパーが特徴のスリッパです。



本コラボレーションは、UGG(R) Tokyo Flagship Store、UGG(R)公式サイト( https://bit.ly/3M2e9un )、RHC Ron Hermanの全店舗および、Ron Herman千駄ヶ谷店「R」にて限定販売いたします。

※詳細に関しましては、デッカーズジャパン フリーダイヤル0120-710-844 まで お問合せください。



About UGG(R)

1978年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGG(R)は、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGG(R)は、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウェア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。UGG(R)は、環境と社会に配慮したブランドとして、社会的公正と経済的包摂、そして環境の修復のために全力で取り組んでいます。世界各国の一流小売業者と提携しながら、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、東京、上海、北京などの世界主要都市に、コンセプトストアやアウトレットストアを展開し、年間15億ドルを超える売上高を実現しています。詳しくは、www.ugg.com/jp/ @UGGJAPANをご覧ください。 #FeelsLikeUGG



About The Elder Statesman(ジ エルダー ステイツマン)

The Elder Statesmanは、ゆったりとした寛げるラグジュアリーと高貴さによって定義されています。手紡ぎのカシミア糸から手織りをする編み手、織り手、染め手まで、人の技術を究極の贅沢と考え、その価値を全ての活動において支持しています。製品の大部分は、ロサンゼルスのダウンタウンにあるアート&クラフツ施設内で垂直統合型に製造(関連する様々なプロセスやステップを一つ屋根の下で一貫して実施)されています。Greg Chait(グレッグ・チェイト)によって2007年に創立され、カシミアのブランケットシリーズを皮切りに、オールジェンダー向け商品やホームグッズを提供する、優れた職人技と楽しくポジティブなスピリッツを組み合わせたライフスタイルブランド。ロサンゼルスに旗艦店があり、2024年にはニューヨークに新しい店舗をオープンします。



# # #



【クレジット】

UGG(R)/ Deckers Japan

TEL: 0120-710-844

URL: http://www.ugg.com/jp/

The Elder Statesmanグローバルキャンペーン画像クレジット: Sam Nixon

キャンペーンおよび商品画像: https://xgf.nu/EEwpT



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-13:16)