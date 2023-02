[株式会社石川ツエーゲン]



公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)は、各放送局と連携し、昨年10月より福島、富山、愛媛、熊本、鹿児島の5地域でサッカー番組の放送を開始しておりましたが、この度4月より、放送エリアを30地域(45都道府県)に拡大いたします。



これに伴い、石川県では「北陸朝日放送」が、「KICK OFF! ISHIKAWA」のタイトルにて4月より放送することが決定いたしました。



番組では、ツエーゲン金沢の応援はもちろん、石川県内サッカーの普及促進につなげるべく、サッカーをする子どもや、これからもっとサッカーに興味を持っていただきたい方々に向けて、ツエーゲン金沢の試合結果や時節展望にとどまらず、各地域における少年少女年代のサッカー情報や選手への取材など、各地域のサッカーに関する話題を幅広くお届けする予定です。



なお、本番組はJリーグ主導のもと、系列を超えて30地域の民放地上波テレビ局が同タイトル同コンセプトでオリジナル番組を制作する初めての取組みとなります。番組タイトルも、日本サッカーの未来に向けたキックオフという意味を込めて、30地域すべて「KICK OFF! 」で統一しています。(KICK OFF!の後ろに地域名等がつきます)





番組概要





■番組ロゴ



■番組名

「KICK OFF! ISHIKAWA」



■放送時期

2023年4月 放送開始 ※放送枠調整中



■制作

北陸朝日放送

ホームページ:https://www.hab.co.jp



※実施背景など詳細は下記よりご確認ください。

https://www.jleague.jp/news/article/24542/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-04:40)