TSIホールディングスグループの株式会社スタージョイナス(所在地:静岡県静岡市、代表取締役社長:松下一英)が運営するカルチャーショップ<BAIT(ベイト)>より、ワーナー・ブラザースのアニメーション「ルーニー・テューンズ」とのカプセルコレクションが11月17日(金)に発売します。



「ルーニー・テューンズ」は、アメリカを始め世界中で楽しまれている、ワーナー・ブラザース アニメーションのアイコン的存在です。トゥイーティー、バッグス・バニー、ダフィー・ダックを始め、ロード・ランナーやワイリー・コヨーテなど、個性的なキャラクターが勢ぞろいする作品です。



今回、BAITとのカプセルコレクションでは、そんな魅力的なキャラクターが各ディテールに刺繍されたジップパーカーとデニムシャツがラインナップします。





LOONEY TUNES GROUP EMB HOODY ¥18,700







LOONEY TUNES DENIM EMB SHIRT ¥16,500



LOONEY TUNES and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)



― BAIT LOONEY TUNES Capsule Collection ―



■発売日

2023年11月17日(金)



■発売店舗

BAIT公式オンラインストア: https://baitme.jp/



<BAIT SHIBUYA PARCO>

場所:東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 5F

<BAIT OSAKA MINAMI>

場所:大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目11-4 昭和眼鏡ビル1-2F

<BAIT SHINSAIBASHI PARCO>

場所:大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目8-3 心斎橋パルコ北館5F



<BAIT(ベイト)>ではカルチャーを常に手の中に、家の中に、あらゆる空間に持ち込むことを実現する独自のアプリを開発。リアルとバーチャルの双方で<BAIT>はカルチャーを創造していきます。

ダウンロードによりローンチカレンダーを閲覧することができ、ARの技術を採用したトレジャーハントなどのアクティベーションも実施中。抽選情報や、アプリ限定発売アイテム情報などもご用意しています。

ダウンロードURLはこちら https://yappli.plus/bait_pr





