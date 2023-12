[Foot Locker atmos Japan合同会社]

12月1日(金)受注販売START







LDH史上最大のオーディションでグランプリを獲得したダンス・ボーカル・ラップをこなす6人組男性グループのLIL LEAGUEとatmos pinkとのコラボレーションウェアの発売が決定いたしました!!





【PRODUCT】







NAME: atmos pink × LIL LEAGUE 書き下ろしロゴ Tシャツ

STYLE NO’: 23AW-LLGTE02

COLOR: WH / BK / PK

SIZE: S, M, L

PRICE: ¥5,500 (tax in)











NAME: atmos pink × LIL LEAGUE 書き下ろしロゴ スウェット

STYLE NO’: 23AW-LLGCN03

COLOR: GY / WH / BK

SIZE: S, M, L

PRICE: ¥9,790 (tax in)











NAME: atmos pink × LIL LEAGUE 書き下ろし ロゴ メッシュキャップ

STYLE NO’: 23AW-LLGHT01

COLOR: NB / BK / RD

SIZE: FREE

PRICE: ¥5,390 (tax in)





■予約販売:12/1(金)-12/15(金) *atmos pink Online store販売







今回のコラボレーションウェアはリーダーの岩城 星那氏がデザイン監修をしたロゴが前面にプリントされており、カジュアルにもストリートにも合わせやすいデザインに仕上がっております。

今回のコラボレーションでは、キッズも着用可能な3サイズを展開、ユニセックスで着られるオーバーシルエットのTシャツやスウェット、コーデのアクセントになるキャップの計3アイテムを展開いたします。LIL LEAGUEの世界観とatmos pinkカルチャーが詰まったダンスシーンにもストリートスタイルとしてもお使いいただけるデザインに注目です☆



<ABOUT “atmos pink” > https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、GEN-Z世代(13歳~27歳)の女性をターゲットにした”WOMEN’S SNEAKER CULTURE”を作り、SNEAKERから派生するLIFE STYLEを提唱。

SUBCULTUREのCommunity Platform(DANCE,MUSIC,ART,FASHION)を形成するコンセプトショップ。ユース世代は毎日が刺激的・・・好奇心いっぱいのカルチャーがそこにはある。<Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分のために。体を動かそうよ。音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。毎日新しい自分が発見できいる!>を コンセプトに 、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックス スタイルを提案します。







<ABOUT LIL LEAGUE> Official HP URL : https://lilleague.jp/

平均年齢16歳、ダンス・ボーカル・ラップをこなす6人組男性グループ。男女総エントリー約4万8000人、LDH史上最大のオーディション「iCON Z 2022 ~Dreams For Children~」にてグランプリを獲得。 2023年1月にシングル「Hunter」でメジャーデビューし、デビュー作にしてオリコンウィークリーランキング1位、Billboard JAPAN HOT100 2位を獲得。 2023年7月25日より初のホールツアー「LIL LEAGUE LIVE TOUR 2023 "LIL GATEWAY"」を開催。最新 Digital Single「HYPE UP」「15分」が配信中。









読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos▲pink▲customer/ 和文 : アトモス▲ピンク▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-pink.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-22:40)