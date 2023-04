[The Orchard Japan]

Nas、Lil Wayne、Lil Durk、A Boogie Wit da Hoodie、Jadakissらヒップホップ界を代表するアーティストたちをフィーチャー



ヒップホップ生誕50周年パーティはまだまだ続く!昨年リリースされたDJ Premierプロデュースの『Hip Hop 50: Vol. 1』に続き、グラミー受賞プロデューサーSwizz Beatzによるシリーズ第2弾EP『Hip Hop 50: Vol. 2』がリリース。







グラミー受賞プロデューサー/ラッパー/起業家のSwizz Beatz(スウィズ・ビーツ)が収録トラックの全プロデュースを手掛け、Nas、Lil Wayne、Lil Durk、A Boogie Wit da Hoodie、Jadakiss、Benny The Butcher、Scar Lip、Fivio Foreign、Bandmanrill、Jay Electronicaらヒップホップ界を代表するアーティストたちがフィーチャー。彼らと共にニューヨーク・ラップに愛の賛歌を贈る。



『Hip Hop 50: The Soundtrack』シリーズは、ヒップホップ生誕50周年を最大限に盛り上げるドリーム企画。昨年の夏にリリースされたDJ Premierによる第1弾EP『Hip Hop 50: Vol. 1』でシリーズは開幕、過去と現在を代表するヒップホップ界の重鎮アーティストたちが参加した。第2弾となるSwizz Beatzによる本作の後にはMike Will Made It、No I.D.、Hit-Boy、Take A Daytrip、Tainyら敏腕プロデューサーによる10作のオリジナルEP、更にJermaine DupriによるスペシャルR&B EPのリリースが予定されている。



Swizz Beatz(スウィズ・ビーツ)とは

グラミー賞受賞の音楽プロデューサーであり、起業家であり、卓越したヴィジョンの持ち主であり、これまでにJay-Z、Beyonce、Kanye Westなどのアーティストのプロデュースを手掛け、総3億5000万枚を超えるレコード売上に貢献。長年に渡ってBacardi、Aston Martin、Reebokや、最近ではAmerican Expressをはじめ、様々なグローバルブランドと親しい関係を築いている。

先頃はハーバードビジネススクールのOPMプログラムの学位を取得。20代からアート収集を始め、2014年にThe Dean Collectionを立ち上げたSwizz Beatzは、個人的なアートコレクションを、世界のアート愛好家たちから注目される存在へと引き上げた。彼によって設立されたライブアートと音楽の祭典No Commissionにおいては、売上の100%がアーティストへと還元される。

2019年には、Timbaland 共にライブ配信によるMCバトルシリーズVERZUZをスタート。毎回、何百万人もの視聴者を集める人気番組としてヒップホップの限界を押し広げ、アーティストたちに愛を贈る。

多方面で成功を収めて、今なお謙虚。「可能性は無限大。それは見方次第です」と語る彼は、多様な業界で情熱を発揮し続け、自身の成功が他の人たちをインスパイアすることを願っている。



Hip Hop 50(ヒップホップ50)とは

Mass Appealが贈るヒップホップへのラブレターであり、可能な限り最も真摯で世界に影響を与えられる方法で、このカルチャーを祝福したいという会社の信念を表明する。Hip Hop 50の活動は、時代を超えて共感を呼ぶストーリーテリング、オリジナルの音楽、ライブ体験、戦略的パートナーシップ、カスタム製品など、その他多岐に渡っている。Hip Hop 50の活動のあらゆる側面には、ユニバーサルヒップホップミュージアムに関する慈善事業も含まれる。ネットや放送、ストリートで#HipHop50を目にするだろう。



Mass Appeal(マス・アピール) とは

文化を形成し、進化させる人々の視点でストーリーを伝えることを専門とするエンターテインメント企業。1996年以来、ポップカルチャーに影響を及ぼす新たな動きを記録している。今ではヒップホップを拡散する声であり、その影響力は拡大し続けている。コンテンツ、音楽、クリエイティブサービスの総合的な提供によって、Mass Appealは威力を発揮し、最大限の成果を生み出す。その多様性に富んだ思考は、仲間や敵といった考えとは一線を画している。



【リリース情報】

Swizz Beatz『Hip Hop 50: Vol. 2』EP 配信中

配信リンク:https://hh50.lnk.to/vol2



【収録曲】

1. Runaway (feat. Nas)

2. This Sh*t Right Here (feat. Lil Wayne) -

3. Take 'Em Out (feat. Jadakiss, Benny The Butcher & Scar Lip)

4. City Sound Like (feat. Fivio Foreign & Bandmanrill)

5. Say Less (feat. Lil Durk & A Boogie Wit da Hoodie)

6. Khalas (feat. Jay Electronica)

