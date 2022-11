[FC東京]

本日、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)より発表された、2022年11月・12月にカタールで開催される「FIFAワールドカップカタール2022(TM)」に臨むSAMURAI BLUE(日本代表)メンバーに、当クラブ所属の長友佑都選手が選出されましたので、お知らせいたします。









□スケジュール

【第1節】

11月23日(水) SAMURAI BLUE(日本代表) vs ドイツ代表

日本時間22:00キックオフ(予定)

Khalifa International Stadium(ハリーファ国際スタジアム)

※[現地時間]2022年11月23日16:00キックオフ



【第2節】

11月27日(日) SAMURAI BLUE(日本代表) vs コスタリカ代表

日本時間19:00キックオフ(予定)

Ahmad Bin Ali Stadium(アフメド・ビン=アリー・スタジアム)

※[現地時間]2022年11月27日13:00キックオフ



【第3節】

12月2日(金) SAMURAI BLUE(日本代表) vs スペイン代表

日本時間4:00キックオフ(予定)

Khalifa International Stadium(ハリーファ国際スタジアム)

※[現地時間]2022年12月1日22:00キックオフ





※詳しくはJFAのホームページをご確認ください。

【URL】http://www.jfa.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/03-22:40)