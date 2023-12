[株式会社 アスク]

Vuzix ビデオカンファレンス for Zoomの1年間ライセンス付き製品と、予備バッテリーとして750mAh防水防塵バッテリーが追加された製品をラインナップ





株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、弊社が正規代理店を務めますVuzix社製のスマートグラス「M400」をベースにしたセットモデルの取り扱いを開始いたします。



「M400スマートグラス」は、Android OSを搭載し単独動作も可能なスマートグラスです。現場と管理者を繋ぐ遠隔支援や、遠隔での教育・研修など、ハンズフリーでの利用が可能となり、多くの作業現場の効率を改善します。1,280万画素のカメラにより、現場により良いフィールドサービスとビジョンピッキング機能を提供するほか、堅牢な設計で過酷な環境にも対応し、IP67相当の防水および防塵動作にも対応しています※。



今回取り扱いを開始するのは、標準仕様のM400スマートグラスに遠隔作業支援で利用できるソフトウェア「Vuzix ビデオカンファレンス for Zoom」の1年間ライセンスがつくモデルのほか、安全メガネ・ヘッドバンド・大容量バッテリーが標準同梱されたM400スマートグラスに、屋外での使用に安心な750mAhの防水防塵バッテリーが追加で同梱されるモデルの2種類です。



※ M400スマートグラスで遠隔支援やピッキングなどのソリューションをご利用いただくにはソフトウェア(別売)が必要です。









ニュースリリースURL: https://www.ask-corp.jp/news/2023/12/vuzix-m400-set-model.html

製品情報URL: https://www.ask-corp.jp/products/vuzix/smart-glasses/m400.html





◆製品の特長(M400スマートグラス)



Android OS搭載で単独動作可能

Android OSを搭載し、スマートフォンと同様に単独で動作可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンにHDMIケーブルやUSBケーブルで接続する必要はありません。



カメラではなくスマートグラス

Webカメラやアクションカメラのような外部カメラとは異なり、タブレットやスマートフォンと同等性能のメガネ型デバイスです。外部カメラのようにパソコンやスマートフォンなどに接続する必要もありません。



スマートグラスで遠隔作業支援

スマートグラスと遠隔作業支援との相性は抜群です。遠隔作業支援とは文字通り、スマートグラスのカメラ映像を遠隔地と共有し、作業を支援するための技術です。もう、トラブルの度に遠い現場に行く必要はありません。





◆製品概要



メーカー: Vuzix

製品名: M400スマートグラス 750mAhバッテリー版 Vuzix Video Conferencing for Zoom - 1 Yearバンドル版

型番: 472T00011-1

JANコード: 4582243850926

アスクコード: VR0671

備考: Vuzix ビデオカンファレンス for Zoom 1年間ライセンス付きモデル



製品名: M400スマートグラス 750mAhバッテリー版 4,800mAhバッテリーバンドル版

型番: 472T00023-1

JANコード: 4582243850933

アスクコード: VR0672

備考: 予備バッテリーとなる750mAh防水防塵バッテリー同封モデル





<ビュージックスジャパン株式会社 概要>

ビュージックスジャパン株式会社は法人、医療、防衛、消費者市場向けのスマートグラス、拡張現実(AR)技術や製品の設計、製造、販売のリーディングカンパニーであるVuzix Corporationの完全子会社です。

当社の製品ヘッドマウント型スマートパーソナルディスプレイやウェアラブルコンピューティングデバイスがあり、ユーザーにポータブルで高品質な視聴体験を提供します。モビリティ、ウェアラブル・ディスプレイ、AR(拡張現実)のためのソリューションを提供します。また、ウェーブガイド光学部品やディスプレイエンジンのOEMも行っています。

Vuzixは光学、ヘッドマウントディスプレイ、AR(拡張現実)ビデオアイウェアの分野で300以上の特許と出願中の特許、そして多数の知的財産を保有しています。

SAP認定企業でありERP SaaSロジスティクスソリューションプロバイダーであるMoviyntもVuzixの100%子会社です。

当社はこれまでコンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)の2005年から2023年までのイノベーション賞やワイヤレス技術革新賞などもいくつか獲得しています。

1997年に設立されたVuzixはアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスター、イギリス・オックスフォード、ドイツ・ミュンヘン、そして日本の東京と京都、岡山にオフィスを構えている上場企業(NASDAQ:VUZI)です。

より詳しい情報はビュージックスジャパン株式会社のHPをご覧ください。

URL: https://www.vuzix.jp/



<株式会社アスク 概要>

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, HTC VIVE, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, NewTek, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL:https://www.ask-corp.jp/



