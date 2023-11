[Foot Locker atmos Japan合同会社]

12月1日(金)より販売start







90年代後半にターフ トレーニングシューズとして人気を誇った代表的モデル”ディスラプター”をベースに、現代流の再解釈を加えた FILAスニーカーの代名詞といえる定番モデル”ツイスター”をatmos pinkが別注。





【PRODUCT】









品名: FILA x ATMOS PINK

品番 : WFW23099

サイズ展開:23.0cm-27.0cm,28cm

価格:¥13,200(in tax)





販売店 : atmos pink各店・ONLINE STORE / atmos(一部店舗) / ZOZOTOWN / FILA OFFICIAL SHOP 各店/ FILA 公式オンラインストア







「Y3K」をテーマに、光によって虹色に変化する玉虫色の特殊なリフレクター素材をアッパー全体に採用し、近未来感を表現したデザインになっています。また、シュータン部分をクラシカルなフォルドオーバータンに仕様変更したことで、過去と未来の絶妙な融合を果たしたレトロでフューチャリスティックなルックな仕上がりです。



ヴィジュアルモデルには、シューズが光によって様々な色に変化するように、アーティストだけでなくマルチに活躍し色々な表現を持つ”かてぃ”を起用。更に、グラフィックアーティストのAsahiNaによるデザインが加わり、テーマである「Y3K」の近未来感を表現したatmos pinkらしいストリート、スポーツ、ファッションを融合した一足が完成しました。





<ABOUT “atmos pink” > https://www.atmos-pink.com/

東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信し続けるショップatmosより、GEN-Z世代(13歳~27歳)の女性をターゲットにした”WOMEN’S SNEAKER CULTURE”を作り、SNEAKERから派生するLIFE STYLEを提唱。

SUBCULTUREのCommunity Platform(DANCE,MUSIC,ART,FASHION)を形成するコンセプトショップ。ユース世代は毎日が刺激的・・・好奇心いっぱいのカルチャーがそこにはある。<Pinks, Go ahead : レディーたち、前に進もうよ。毎日をポジティブに大好きな自分のために。体を動かそうよ。音楽を楽しもうよ。アートなことしようよ。ファッションを楽しもうよ。毎日新しい自分が発見できいる!>を コンセプトに 、スニーカーカルチャーをファッションにPinksの日常を表現します。ナショナルブランドのスニーカーはもちろん、スポーツファッションをデイリーに着こなせるようオリジナルアパレルを展開し、スニーカーと合わせたスポーツミックス スタイルを提案します。







<ABOUT “FILA” > https://www.fila.jp

過去半世紀にわたり、フィラはスポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、すなわち勇気を持ち、限界に挑戦しながらも力強さと優雅さを表現し、周りの期待を超える人々と、歴史的な瞬間を共にしてきました。

1911年のイタリアのビエラでの小さなニット素材工場から始まり、1973年にテニスコートに色をもたらしたフィラは常にその大胆さと息を飲むような魅力的なデザインを創造することに誇りを持ってきました。イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわりを持つフィラは斬新でありながらも機能的なスタイルを提案し続けています。コレクションにつきましては、https://www.fila.jp/ をご覧ください。







<ABOUT “かてぃ” > Instagram @pantykaty Twitter @KatyHanpen

生年月日:1998.10.10/出身:神奈川県/趣味:絵を描くこと 犬の散歩

ガールズロックバンドHazeでヴォーカルを担当。アーティスト活動にとどまらずファッションブランドCLUT TOKYOのプロデュースも行っている。TVやラジオ番組の出演や、モデルとしてもマルチに活躍。







<ABOUT “AsahiNa“> https://www.instagram.com/_asahina__/

東京のストリートシーンで注目を浴びる3DCG・グラフィックアーティスト。 一目でわかる色彩と、CGで作成された水やガラスなどの光沢感のある質感を組み合わせた独自のスタイルが評価され、国内外のアパレルブランドや音楽アーティストのアートワークを多数手掛けている。









読者様 問い合わせ先

欧文 : atmos▲pink▲customer/ 和文 : アトモス▲ピンク▲カスタマー

TEL : 03-6629-5075

URL : http://www.atmos-pink.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/27-11:46)