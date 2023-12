[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、HELP YOUの公式サービスサイトがリニューアルいたしました。HELP YOUの強み、経験豊富な優秀なアシスタントがお客さまと伴走する仕組みを公開しています。



◆HELP YOU ホームページ:https://help-you.me/





HELP YOU サービスサイト リニューアル概要





▼新サイトトップページ_ファーストビュー



▼リニューアルの背景

HELP YOUサービスの特徴



これらのポイントが一目見て理解できるサイトにすることで、訪れたお客様がHELP YOUのサービス、雰囲気、強みを短時間で理解できるようなデザインにリニューアルしました。



▼リニューアルのポイント

HELP YOUの強みである、アシスタントがお客様と伴走する仕組みが伝わるサイトを目指しました。

お客様の課題に共に向き合うHELP YOUサービスにおいて、「人(アシスタント)」は何よりも大切です。実務テスト、面談、研修課題をクリアした人のみを採用するというスキル面に加え、仕事に対するマインドも教育し、サービスの質向上に努めています。



◆HELP YOU ホームページ:https://help-you.me/



HELP YOUアシスタントの特長





1.厳しい筆記試験と面談をクリアした優秀な人材





HELP YOUでは、「人」がサービスの命だと考えています。厳しい実務試験やWEB面談、さらに課題研修と、採用プロセスは長いものですが、一人ひとりと大切に向き合い、じっくりと選考しています。





2.スキルはもちろん、仕事に対するマインドも教育





アウトソーシングというと、与えられた仕事をこなすというイメージが強いと思います。しかしHELP YOUでは、業務遂行はもちろんのこと、お客様の課題を一緒に解決していく「パートナー」を目指し、アシスタントを育成しています。





3.500人の経験豊富なアシスタント

様々な経験を持つアシスタントが国内外に在籍しています。





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」とは







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/













<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-10:46)