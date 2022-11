[一般社団法人Tリーグ]



Tリーグでは、12月に新潟県新発田市と徳島県鳴門市で行われる試合会場にて、ファンの皆様とTリーグ選手との交流の機会として、本番台での対戦を企画いたします。対戦は、各試合の前に、実際にその後の公式戦で使用される本番台にて実施され、Tリーグ選手vs当選者のファンの皆さまのチームで、11点先取の1ゲームマッチでの対戦となります。(ファンの皆様のチームは1球ごと順番に交代とさせていただきます)



【新発田市】

■対象試合:

以下の試合前(開場~試合開始の間、時間未定)に対決します!

12月3日(土) 開場:11:30 試合開始:15:00

九州アスティーダ vs 日本ペイントマレッツ

12月4日(日) 開場:11:30 試合開始:13:00

日本ペイントマレッツ vs 日本生命レッドエルフ

■会場:新発田市カルチャーセンター

■募集数:各試合6名(合計12名)

■締切:11月27日(日)

■詳細: https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=aw1oqldw971d3g8



【鳴門市】

■対象試合:

以下の試合前(開場~試合開始の間、時間未定)に対決します!

12月16日(土) 開場:17:30 試合開始:19:00

岡山リベッツ vs 木下マイスター東京

12月17日(日) 開場:10:30 試合開始:12:00

第1試合目 九州アスティーダ vs トップおとめピンポンズ名古屋

12月17日(日) 開場:15:00 試合開始:16:30

第2試合目 日本ペイントマレッツ vs 木下アビエル神奈川

■会場:鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール

■締切:12月11日(日)

■詳細: https://tleague.jp/campaign/entry.php?type=event&code=riggbpnoc87aavw



【共通】

■参加賞:

・参加当日の入場券(同伴者分含む)※2階自由席

・Tリーググッズ

■持ち物:

・卓球ができる服装

・卓球ラケット

・卓球シューズ

■ご案内

集合時間・場所等の詳細は、当選時にメールにてご連絡とさせていただきます。



