[株式会社セキド]

高い性能と手頃な価格が人気の DJI Air 2S と手のひらサイズで安全性を備えた DJI Mini 3 Pro がセール対象に



日本初のDJI正規販売代理店である株式会社セキド(本社:東京都港区、代表取締役:大下貴之)では、現在開催中の「DJI オータムセール」に人気機種のドローンを追加しました。新たに登場したのは、機能と操作性、価格のバランスが良いドローン「DJI Air 2S(ディージェーアイ エアー ツーエス)」と、249gのボディに高い撮影機能と安全性を備えた超小型ドローン「DJI Mini 3 Pro(ディージェーアイ ミニ スリー プロ)」の2モデル。これから本格的に迎える秋のレジャーやイベントを高画質撮影で残す絶好の機会に、ぜひお買い求めください。









Autumn Sale ~お得なキャンペーンで、秋の行楽シーズンを楽しもう~





キャンペーン対象機種に人気ドローンが登場!

性能と価格の高いバランスが人気の小型本格空撮ドローン「DJI AIR 2S」が20%OFF、249gのボディに高い撮影機能を安全性を備えた超小型ドローン「DJI MINI 3 PRO」が10%OFFとなる期間限定セールです。すでに開催中のセールでは、根強い人気のアクションカメラ「DJI ACTION 2」が9月18日(月)まで最大22%OFFとなっています。セキドだけのお得なオリジナルセットも対象で、DJIの圧倒的映像体験を手軽に満喫するチャンスです。これから本格的に迎える秋の行楽シーズンや紅葉を、美しい映像で記録するのにぴったりのアイテムがお買い求めやすくなりました。



期間 :

[DJI AIR 2S] ~10月3日(火)まで

[DJI MINI 3 PRO]~10月31日(火)まで

[DJI ACTION 2] ~9月18日(月)まで



詳細/一覧: https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1200830





バランスの取れた定番空撮ドローン「DJI AIR 2S」





1インチCMOSセンサーを搭載し、動画解像度 5.4K/30fpsを実現した小型空撮ドローンの人気モデル。HDRや高解像度、正確な色表現で薄暗い環境を美しく捉え、10ビット Dlog-M カラープロファイルにより印象に残る映像を撮影します。被写体を中心に自動飛行して映画のような動画も撮影可能です。



上下・前後 4方向のセンサーで障害物を回避し、航空機の位置情報を把握する AirSense によりフライト時の安全性も向上。初心者からハイアマチュア、手軽に撮れるプロの機材としてまで、あらゆるユーザーにとって最適な空撮ドローンです。







視点を変えて、広がる世界へ「DJI MINI 3 PRO」





249gの機体に 4K/60fps動画と 48MP RAW写真対応の1/1.3インチセンサーとプロレベルの撮影機能、Miniシリーズ史上最高の安全機能を搭載した、ユーザーフレンドリーで高性能なドローンです。大きくなったプロペラと航空力学に基づいた機体フォルム、強力な障害物検知システムなど徹底的に効率性を考慮した設計により、飛行時間の増加と安全性の向上を実現しました。



再設計されたジンバル部分は回転範囲が大きくなり、ローアングル撮影や縦向き撮影が可能なりました。被写体を自動追跡するフォーカストラックや印象的な空撮を自動で撮影するマスターショットなどと合わせて映像制作の幅が広がり、今までのミニドローンでは実現できなかった飛行体験を提供します。







DJI Autumn Sale 主な対象製品







詳細/一覧:https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1200830



[DJI AIR 2S]

セキドオリジナルセットを含む DJI AIR 2S の本体価格が20%OFF!



・DJI Air 2S + micro SDカード[64GB]【賠償責任保険付】



税込96,800円[26,400円 OFF]

会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=167345349



シンプルにフライトを楽しみたい方向けのセットで、必要に応じてオプションを購入し、自分にあったスタイルで楽しめます。













・DJI Air 2S Fly More Combo + micro SDカード[64GB]【DJI Care Refresh 1年版+賠償責任保険付】



税込132,880円[35,420円 OFF]

会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=167348147



DJI Air 2S に、予備バッテリーや充電ハブ、予備プロペラ、ショルダーバッグ、破損や紛失に対応した保証サービス DJI Care Refresh などをまとめた Fly More コンボ に、メーカー推奨 microSDカードを合わせたお得なセキドオリジナルセットです。









・DJI Air 2S 空撮セット V3【DJI Care Refresh 1年版+賠償責任保険付】



税込149,600円[40,590円 OFF]

会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=173448265



セキドスタッフ厳選!Fly More コンボをベースに、機体や周囲を保護するプロペラガードや、離着陸時に機体を保護するランディングパッド、安全なフライトに欠かせない風速計、下方センサーやボディ保護におすすめな拡張ランディングギア、メーカー推奨のmicroSDカード、移動や保管に安心な専用ハードケースまで、ドローンフライト時にあると便利なアイテム一式が揃ったスペシャルセットです。





[DJI MINI 3 PRO]

セキドオリジナルセットを含む MINI 3 PRO の本体価格が10%OFF!



・DJI Mini 3 Pro【賠償責任保険付】



税込96,030円[10,670円 OFF]

会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=167982996



シンプルにフライトを楽しみたい方向けのセットで、必要に応じてオプションを購入し、自分にあったスタイルで楽しめます。











・DJI Mini 3 Pro (DJI RC) + micro SDカード[64GB]【賠償責任保険付】



税込108,900円[14,300円 OFF]

会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=168039552



「機体セット+バッテリー1個+microSDカード」の最小限必要なアイテムを厳選しました。













・DJI Mini 3 Pro (DJI RC) 空撮セット V2【賠償責任保険付】



税込149,600円[28,820円 OFF]

会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=175620827



セキドスタッフ厳選!大容量バッテリーやショルダーバッグを合わせたFly More キット Plusに、機体や周囲を保護するプロペラガード、離着陸時に機体を保護するランディングパッド、安全なフライトに欠かせない風速計、下方センサーやボディ保護におすすめな拡張ランディングギア、microSDカード、移動や保管に安心な専用ハードケースまで、空撮を満喫するアイテムが一通り揃ったスペシャルセットです。





[DJI Action 2]

本体価格最大22%OFFで磁気保護ケースもプレゼント!



・【保護ケース無料プレゼント】DJI Action 2 Powerコンボ 磁気保護ケースセット



税込30,800円[7,700円 OFF]

会員登録でさらに1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=167360876



カメラ本体と最長 180分の撮影に対応した電源モジュールを合わせたモデルです。オプションのディスプレイモジュールを購入すれば、自撮り対応のフロントディスプレイや臨場感あふれるステレオマイク撮影も可能です。









●DJI Autumn Sale 詳細/一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1200830





【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、現在は東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、次世代農業関連技術・製品の研究・開発を進めています。

また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加頂いております。



【セキドオンラインストア】

https://sekido-rc.com/



【DJI認定ストア 東京虎ノ門】

https://sekidocorp.com/toranomon/



【DJI認定ストア 福岡博多】

https://sekidocorp.com/hakata/



<プレスリリースに関するお問い合わせ>

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

受付時間(平日11:00~17:00)

TEL:042-505-9298 FAX:042-505-6588



