動画配信サービス「Paravi」では、TBSで放送中の火曜ドラマ『君の花になる』を放送終了後から見逃し配信中。さらに、8LOOM(ブルーム)と一緒に『君花』を語りまくるParaviオリジナル「8LOOM ROOM~君花アフターパーティー!」を独占配信している。本日、12/6(火)の第8話の放送直後に配信するEP.8では、新曲「Forever or Never」のSpecial Performance Videoを初公開!その収録を終えた直後の8LOOMメンバーによる裏トークもあわせてお届けする。さらに、12月7日(水)午前0時からはTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」でもSpecial Performance Videoをプレミア公開する。



『君の花になる』は、ある出来事により挫折した元高校教師の主人公・仲町あす花(本田翼)が、崖っぷちの7人組ボーイズグループ“8LOOM(ブルーム)”の寮母となり、一緒に“トップアーティストになる”という夢に向かっていく物語。かつての教え子・佐神弾(高橋文哉)の熱い思いに心を打たれ、気づけば教師だった頃の情熱を取り戻していくあす花。30歳の節目に、恋も仕事も友情も新たなステージへ進んでいくひとりの女性の成長&胸キュンをオリジナルストーリーで描く。

Paraviでは、「8LOOM ROOM~君花アフターパーティー!」と題して、毎週本編放送後に8LOOMのメンバーが全員でドラマの思い出のシーンやウラ話、8LOOMの近況報告、ここでしか見られない未公開映像などをお届けしている。



8LOOMの新曲「Forever or Never」のSpecial Performance Videoを初公開!

本日放送の本編第8話に劇中歌として登場し、5thシングルであると同時にドラマ放送期間にリリースされる最後の楽曲となる「Forever or Never」。8LOOMの新たな魅力が炸裂する大人のダンスチューンで、もどかしい恋心を歌う歌詞や、セクシーささえ漂うメンバーの歌唱がポイント。8LOOMサウンドの代名詞ともいえる音楽プロデューサーUTAが今回もサウンドプロデュースを手掛け、彼らの新境地を開いた。ドラマとともに確立されてきたキャラクターの成長と、8LOOMにしか表現できないポップソングとしての到達点となる「Forever or Never」。あす花と8LOOMに最大の試練が待ち受ける第8話で、この新曲がどのように発表されるのか、ぜひ注目していただきたい。



8LOOMの新たな魅力を引き出す「Forever or Never」への思いをメンバーが語る!

EP.8では「Forever or Never」のSpecial Performance Videoに加え、その収録を終えた8LOOMメンバーによる裏トークもお届けする。

今回の進行役は、桧山竜星役の森愁斗。まずは「Forever or Never」という曲の印象について、メンバーからは「今までの8LOOMにはなかったタイプの曲」「疾走感がすごい!」との声が。軽やかなダンスが特徴的な「Come Again」とは対照的に「重さがある」という「Forever or Never」の振り付けは、ダンスの難易度は高い分、かっこよさも際立っているという。

また、これまでの爽やか系の衣装とは異なる、モノクロを基調にしたクールな衣装について、「8LOOMが売れっ子になった感じが表れている!」とコメントするメンバーたち。SPをイメージしたという衣装は、全員が異なるデザインでそれぞれコンセプトがあるとか!?チェーンやハーネス、アクセサリーを効かせた、大人の雰囲気漂うスタイリングに注目だ。

「Forever or Never」の歌詞については、ハードな曲調と強気なフレーズが特徴のラブソングになっているとのことで、もどかしい恋心が感じられていい、というメンバーも。劇中で佐神弾としてその歌詞を書く演技をした高橋文哉が思わず「恥ずかしくなる……」と言わしめたその歌詞には、弾のどのような思いが込められているのか!?

本日放送の第8話でまた一つ転換期を迎える、弾とあす花の関係性ともリンクしているというから楽しみだ。

さらに、レコーディングの裏話も飛び出す。「Forever or Never」はキーが高いため、歌い方に工夫が必要だったと話すメンバーも。8LOOMの新たな一面が見られる「Forever or Never」という楽曲の魅力を、ぜひ裏トークからも深掘りしてほしい。



さらに! 「Forever or Never」のSpecial Performance Videoのメイキングフォトも公開!

「Forever or Never」Special Performance Videoの公開を記念し、メイキングフォトも大公開!こちらは、Paravi公式Instagramなどで順次お届けしていく予定だ。「Forever or Never」Special Performance Video&裏トークとともに、ぜひチェックしていただきたい。



[Paravi公式インスタグラム(@paravi.official)]:https://www.instagram.com/paravi.official/



Paraviではこのほかにも、期間限定のボーイズグループとして実際にデビューした8LOOMのメンバー、高橋文哉、宮世琉弥、綱啓永、八村倫太郎、森愁斗、NOA、山下幸輝のオーディションからドラマ放送までの1年間を追う密着&応援コンテンツ“「君の花になる」までの365日 未公開映像付きParavi版”を配信中!

ドラマ本編と合わせて見ることで『君の花になる』をより楽しめること間違いなし。ぜひParaviでお楽しみいただきたい!



