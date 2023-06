[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

“SPECIALLY YOURS” 大切な人へ心をこめた贈り物 2023年6月1日(木)より順次発売







MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)の取扱いブランドである、シャンパン メゾンモエ・エ・シャンドンは、大切な人への贈り物にぴったりな“SPECIALLY YOURS”ギフトボックスコレクションより、新たに3つのメッセージ「I LOVE YOU」、「CONGRATULATIONS」、そして「SPECIALLY YOURS」を刻んだギフトボックスを6月1日(木)より順次発売いたします。



1869年に皇帝ナポレオン1世の生誕100年を記念し誕生したモエ アンペリアルは、祝福と称賛のシンボルとして、世界中で様々なセレブレーションシーンを彩ってきました。メゾン創業280周年を迎える2023年、人々の人生のあらゆる歓びの瞬間に華を添えるにふさわしい特別なモエ アンペリアルとロゼ アンペリアルのギフトボックスを発売いたします。



“SPECIALLY YOURS” 大切な人へ心を込めた贈り物

新たに“SPECIALLY YOURS” ギフトボックスコレクションに加わった3つのメッセージ「I LOVE YOU」、

「CONGRATULATIONS」、そして「SPECIALLY YOURS」。昨年発売したモエ・エ・シャンドン「HAPPY BIRTHDAY」および「メッセージボックス ペン付」と合わせて、記念日やお祝いなどのシーンに合わせてお選びいただけるギフトボックスは、大切な人との忘れられない瞬間に華を添えます。大切な人へ心を込めた贈り物に最適なモエ・エ・シャンドンとともに、特別なひとときをお過ごしくだい。



PRODUCT INFORMATION 商品概要



― I LOVE YOU ―





モエ アンペリアル I LOVE YOU ギフトボックス価格:¥8,580(税込)

ロゼ アンペリアル I LOVE YOU ギフトボックス価格:¥ 10,010(税込)

発売開始日:2023年6月1日(木)より順次発売

取扱:全国の一部酒専門店、楽天 モエ ヘネシー 公認ショップ

(※取扱いについては、直接お問合せください。)







― CONGRATULATIONS ―





モエ アンペリアル CONGRATULATIONS ギフトボックス価格:¥8,580(税込)

ロゼ アンペリアル CONGRATULATIONS ギフトボックス価格:¥ 10,010(税込)

発売開始日:2023年6月1日(木)より順次発売

取扱:全国の一部酒専門店、楽天 モエ ヘネシー 公認ショップ

(※取扱いについては、直接お問合せください。)



― SPECIALLY YOURS ―





モエ アンペリアル SPECIALLY YOURS ギフトボックス価格:¥8,580(税込)

発売開始日:2023年6月1日(木)より順次発売

取扱:全国の一部酒専門店、楽天 モエ ヘネシー 公認ショップ

(※取扱いについては、直接お問合せください。)



MOËT IMPÉRIAL モエ アンペリアル



150年以上にわたり世界中で愛され続けるモエ アンペリアルは、モエ・エ・シャンドンを代表するブリュット(辛口)シャンパン。メゾンのスタイルを最も高い完成度で普遍的に表現した、みずみずしい果実味、魅惑的な味わい、そしてエレガントな熟成が特徴です。



ブレンド (アッサンブラージュ):ピノ・ノワール 30-40%、ムニエ 30-40%、シャルドネ 20-30%

ドザージュ:7g / l

セラーでの熟成期間:24ヶ月

楽天 モエ ヘネシー 公認ショップ:https://item.rakuten.co.jp/moet-hennessy-store/mc-hb/

※6月5日より全ラインナップ販売開始。 ROSÉ IMPÉRIAL ロゼ アンペリアル

明るく鮮やかなピンクの色調に、輝く琥珀色が溶け込むロゼ アンペリアル。躍動感にあふれ、輝きを放つ、ロマンチックなモエ・エ・シャンドンのスタイルを表現しています。新鮮でいきいきとした果実味、魅惑的でエレガントな熟成感が特徴です。



ブレンド(アッサンブラージュ) :ピノ・ノワール 40-50%、ムニエ 30-40%、シャルドネ 10-20%

ドザージュ:7g / l

セラーでの熟成期間:21ヶ月

楽天 モエ ヘネシー 公認ショップ:https://item.rakuten.co.jp/moet-hennessy-store/mc-ri-lov-gb/

※6月5日より全ラインナップ販売開始。



ABOUT MOËT & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて







世界中で愛され続けるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、1743年の創業以来、セレブレーションや人生の忘れられない瞬間に寄り添い、人々を魅了してきました。モエ・エ・シャンドンは、国王ルイ15世当時のフランス宮廷の御用達ワインとして親しまれ、かのポンパドゥール夫人は、”飲んだあと女性をより美しくしてくれるのはシャンパンだけ”と断言しました。またロシア皇帝アレキサンドル1世、フランス国王シャルル10世などもメゾンを寵愛し、特にナポレオン1世と当時の当主ジャン・レミーとの間には深い友情があり、メゾンのフラッグシップ・シャンパン「モエ アンペリアル」は、ナポレオン1世への敬意を表し『アンペリアル(皇帝)』と名付けられました。モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、上質なブドウ、長年培ってきたシャンパン造りのノウハウ、そして近代的な設備を活かし、1743年の創業以来約3世紀もの間、代々の醸造家が完成させてきたサヴォワ・フェール(職人の匠)を受け継いでいます。また、サステナブルプログラム「ナチュラ・ノストラ」を通じてシャンパーニュ地方の生物多様性の保護に努めており、2009年からは慈善活動プログラム「Toast for a Cause」も行っています。代表的なモエ・アンペリアルから希少なグラン ヴィンテージ コレクション、また爽やかなアイス アンペリアルや優しい味わいのネクター アンペリアルとそれぞれの個性はどれも親しみやすく、幅広い味わいはあらゆるシーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。



