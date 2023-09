[Deckers Japan合同会社]

アグ(R)とテルファーのアイコニックなスタイルを大胆なデニムデザインでアップデートしたオールジェンダーコレクション新発売







Tokyo ( 2023年9月25日) - 南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランドのUGG(R) (a division of Deckers Brands [NYSE: DECK])は、ラグジュアリーファッションブランドTELFAR(テルファー)と米国では6度目となるコラボレーションを記念して、新しいデニムルックで再構築されたスタイルを発表します。UGG(R)とTELFARは、誰もが快適に自己表現ができるように、そしてTELFARのスローガンである 「It's not for you - It's for everyone(あなたのためではなく、すべての人のために)」の2点を念頭に置いてこのコレクションはデザインされました。

TELFARは、2005年にTelfar Clemens(テルファー クレメンス)によってニューヨークで設立された "ユニセックスでラグジュアリーなファッションブランド"です。 "T"のロゴをあしらったショッピングバッグで知られるTELFARは、そのオンライン・バッグの新作がわずか数分で完売することで、高級バッグファッション業界に大きな影響を与えてきました。ブランドのモットーである「あなたのためではなく、すべての人のために」は、デザイナーズ・バッグを所有することにありがちな排他性や手に入れることの難しさに挑戦するものです。

UGG(R)とTELFARのコラボレーション新作は、ショッパーバッグやブーツからTシャツやレギンスまで、誰でも身に着けることができるウルトラコンフォートでハイファッションなアイテム展開で、9月28日(木)よりUGG(R) Tokyo Flagship Store、銀座、大阪、神戸、札幌店、公式サイト( https://bit.ly/3Puf4oa )で販売を開始し、一部商品はESTNATION、GR8、NUBIAN、RESTIRでもご購入いただけます。アイテムにより取扱店舗が異なりますので、詳細はフリーダイヤル(0120-710-844)までお問い合わせください。





UGG x TELFAR Logo Mini Boot(ロゴ ミニ ブーツ)は、UGG(R)のタイムレスなアイコンであるClassic MiniにTELFARのシグネチャー"TC"モノグラムをあしらい、デニムを用いたデザインは、これまで存在しなかったとは思えないほど魅力的な仕上がりとなっています。アイコニックなUGG x TELFAR Shopper(ショッパー)は、スモール、ミディアム、ラージの3サイズ展開で、誰もが日常使いできるデイリーバッグ。TELFARのシグネチャーロゴがシアリングで施されており、2本のクロスボディストラップ、マグネットスナップクロージャー、内側にジップポケット、そしてソフトな手触りをもたらす100%コットンツイルのライニングが特徴です。UGG x TELFAR Logo Tee(ロゴ ティー)は、デニム素材のような見た目で、とても柔らかく、UGG(R) x TELFARのマッシュアップロゴがデザインされた半袖Tシャツ。このマッシュアップロゴ入りアイテムは、UGG x TELFAR Legging(レギンス)とUGG x TELFAR Underwear(アンダーウェア)でも新発売され、ともにデニムのような柔らかなコットン混紡素材で、伸縮性のあるサテンのウエストバンドにはUGG(R) x TELFARのグラフィックデザインが施された新作です。





About UGG(R)

1978年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGG(R)は、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGG(R)は、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウェア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。UGG(R)は、環境と社会に配慮したブランドとして、社会的公正と経済的包摂、そして環境の修復のために全力で取り組んでいます。世界各国の一流小売業者と提携しながら、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、東京、上海、北京などの世界主要都市に、コンセプトストアやアウトレットストアを展開し、年間15億ドルを超える売上高を実現しています。詳しくは、www.ugg.com/jp/ @UGGJAPANをご覧ください。 #FeelsLikeUGG



About TELFAR

TELFAR は2005年にTelfar Clemensによってニューヨークで設立された "ユニセックスでラグジュアリーなファッションブランド "。"T "のロゴをあしらったショッピングバッグで知られるTELFARは、そのオンライン・バッグの新作がわずか数分で完売することで、高級バッグファッション業界に大きな影響を与えました。TELFARが他の高級ファッションブランドと一線を画しているのは、価格、品質、そして関連性をバランスよく保つ能力にあります。彼らのスローガン「It's not for you - it's for everyone」は、デザイナーズ・バッグを所有することにありがちな排他性や手に入れることの難しさに挑戦するものです。TELFARは、ジュエリー、Tシャツ、ベルト、帽子などを含む様々なアパレルやアクセサリーを販売しています。

