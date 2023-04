[The Orchard Japan]

さらに、プロデュースに迎えたコラボシングル「Jam」も4/26にリリース!







エレキギターを爪弾きながらソウルフルに歌いあげる次世代型シンガーソングライター、大比良瑞希。



新曲も絶賛制作している中、音源制作を共に進めているスペシャルアーティスト達と、東京大阪で3か月連続にて行われるツーマン弾き語り企画イベント「Love On A Two-Way Street」を開催!



7/20(木)に大阪「Live House Anima」で開催される大阪公演のゲストアーティストには、「スカート」の出演が発表されていたが、5/25(木)の東京「晴れたら空に豆まいて」公演のスペシャルゲストとして、大比良瑞希も敬愛する直枝政広(カーネーション)の出演が決定した!

今年結成40 周年を迎え、音楽シーンの中で存在感をさらに増している直枝政広(カーネーション) とは新作も制作しており、作詞作曲・プロデュースに迎えたコラボ作品としてシングル「Jam」を4/26にリリースする!

イープラスでは、販売中の大阪公演に加えて東京公演のチケット販売もスタート。

残る、東京公演のゲストアーティストについても後日発表・販売予定!今後のアナウンスにも是非注目を!



■イベント情報

大比良瑞希 presents 『Love On A Two-Way Street』

・5/25(木)@東京・代官山「晴れたら空に豆まいて」 w/直枝政広(カーネーション) 19:00 open/19:30 start

・6/29(木)@東京・代官山「晴れたら空に豆まいて」 w/SPECIAL GUEST(Coming soon)

・7/20(木)@大阪・心斎橋「Live House Anima」 w/スカート 19:00 open/19:30 start

▼チケット・詳細はプレイガイド/HP/SNSをチェック

・チケット販売URL(イープラス): https://eplus.jp/ltws/

・オフィシャルHP: https://ohiramizuki.com/

・Twitter:https://twitter.com/mimimizukin

・Instagram:https://www.instagram.com/mizuki_ohira/

■大比良瑞希 4/26リリース『Jam』楽曲情報

配信リンク:https://orcd.co/mizukiohira-_jam

配信日:2023年4月26日(水)

作詞:直枝政広

作曲:直枝政広

編曲:直枝政広・大比良瑞希



<大比良瑞希>Profile

スモーキーな歌声と、ビザールギターの爪弾きで現在進行形のシティ・ポップを紡ぐ次世代型シンガーソングライター"大比良瑞希"

エレキギターを片手に各地で積極的なライブ活動を行いつつ、これまでFUJI ROCK FESTIVAL・SUMMER SONIC・GREENROOM FESTIVAL・りんご音楽祭など、音楽フェスへの出演も果たす。

2022年には、3rd Album『Little Woman』をリリースし、9月には七尾旅人、待望のニュー・アルバム『Long Voyage(ロング・ヴォヤージュ)』収録の珠玉のソウル・バラッド「ドンセイグッバイ」にデュエットで参加し話題となった。

昨年11月にリリースした配信SG『TRUE ROMANCE』に続き、UKガラージのテイストを取り入れたニューノスタルジック的ラブソング『LOVEBIRDS』を2月22日に配信。現在ニューアルバムに向けて豪華アーティストと鋭意制作中。



<直枝政広>Profile

1959年生まれ。1983年カーネーション結成。

同年、シングル「夜の煙突」(ナゴムレコード)でレコードデビュー。以後、カーネーションは数度のメンバーチェンジを経ながら数多くのアルバムをリリース。

2007年に初の著作となる『宇宙の柳、たましいの下着』を上梓。

カーネーションの他、鈴木惣一朗とのユニット: Soggy Cheerios の活動と並行し、ソロ活動や執筆、プロデュース等、精力的に活動中。最新作はカーネーション『TurntableOverture 』( 2021 年)。

公式HP: http://www.carnation-web.com/



