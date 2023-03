[株式会社ストライプインターナショナル]

~シナモロールのふわふわなシッポをイメージしたパスケースなど全4アイテム~



株式会社ストライプインターナショナル(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長:川部将士)が展開するブランド「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」は、株式会社サンリオのキャラクター「シナモロール」のコラボコレクションを3月6日(月)より自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて受注販売いたします。









お誕生日をお祝いしたコレクションより今回は、3月6日生まれのシナモロールが登場。シナモロールをイメージしたブルーカラーをベースに、バッグとポーチ、パスケースの全4アイテムを展開いたします。



本コレクションでは、シナモロールとMaison de FLEURのアイコンでもあるリボンを組み合わせました。くすみブルーのギンガムチェック生地を使用したトートバッグとポーチは、リボンで頭を包んだシナモロールを刺繍。トートバッグには、シナモロールのことが大好きなみるくも添えました。

空色をイメージした起毛生地のショルダーバッグは、大きなリボンからひょっこり顔を覗かせるシナモロールがポイント。それぞれのアイテムに、ブルーのリボンテープを添え、より可愛らしさをプラスしています。



そのほか、シナモロールの特徴でもある、くるくるのシッポを表現したパスケースもラインアップ。ふわふわ素材で思わず触れたくなるアイテムに仕上げました。



ブルーのお祝いリボンに包まれたチャーミングなシナモロールのコレクションにぜひご注目ください。





■『Maison de FLEUR × Cinnamoroll 』販売概要

受注期間:3月6日(月)20:00 ~3月21日(火・祝) 23:59

販売場所:自社ECサイト「STRIPE CLUB」( https://stcl.page.link/XfbD )、ZOZOTOWN

販売アイテム:バッグ2型、ポーチ、パスケース 全4型

お届け:6月下旬~7月上旬予定





■『Maison de FLEUR × Cinnamoroll 』アイテム詳細

※価格は全て税込



シナモロール&みるく ギンガムチェックトートバッグ

価格:¥7,000





シナモロールギンガムチェックポーチ

価格:¥4,200





シナモロール ショルダーバッグ

価格:¥9,000





シナモロール しっぽパスケース

価格:¥4,800



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637956



