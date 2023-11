[株式会社 アスク]

データサイエンス、人工知能、機械学習のより一層の普及をめざしたAnaconda Distribution for Python in Excelのパブリックプレビュー版もリリース





株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、弊社がプレミアムパートナーを務めます米国Anaconda社より、Anaconda Distributionの最新版2023.09がリリースされましたことをお知らせいたします。また、Microsoft Excelのユーザーを対象に、データサイエンス、人工知能、機械学習のより一層の普及をめざしたAnaconda Distribution for Python in Excelのパブリックプレビュー版もリリースされています。







Anaconda Distribution 2023.09は、本年7月にリリースされたAnaconda Distribution 2023.07から、89の新パッケージが追加された他、Numpy 1.25.2、SciPy 1.11.1、Matplotlib 3.7.2、Pandas 2.0.3、Huggingface Hub 0.15.1など、284パッケージがアップデートされています。このディストリビューションには、データをビジュアルナラティブに変換し、複雑なものを簡素化することにより、洞察を強化するKaleido v0.2.1が含まれており、複雑なデータセットから説得力のあるビジュアルを作成できるようになります。また、Python 3.11がベース環境としてサポートされることに加えて、OpenSSL 1.1.1から、OpenSSL 3.0への完全移行が行われています。OpenSSL 3.0への移行は、コミュニティに安全なオープンソースソフトウェアを提供するというコミットメントの証であり、OpenSSL 3.0のより広範なサポートへの大きな第一歩となります。CUDAを最適化してサポートしたことにより、高速でスムーズなレンダリングが可能となっています。



また、Anacondaは、Microsoft ExcelにPythonをシームレスに統合し、すべてのExcelユーザーを対象に、データサイエンス、人工知能、機械学習機能の普及を目的とした、Anaconda Distribution for Python in Excelのパブリックプレビュー版をリリースしています。データ分析、モデリング、予測、AIの発展により、ビジネスを取り巻く環境は大きく変革しました。しかし、ツールが非常に複雑だったことにより、その普及は専門家に限られており、洗練かつ利用しやすいツールが切望されていました。AnacondaがキュレーションしたPythonライブラリがMicrosoft Excelに直接統合されることで、分析ワークフローが根本的に簡素化され、データサイエンスの民主化におけるパラダイムシフトが実現することが期待されています。



Anacondaは、業務外での利用を含め、従業員が201名以上の企業に所属される方が利用される場合、有償ライセンスの対象となります。教育機関・研究機関、非営利団体、ボランティアは有償化の対象外となりますが、これらの団体であっても、Anaconda Pro、Anaconda Businessで提供される様々な機能をお使いになりたい場合、有償でご利用いただくことも可能となっております。



<Anaconda社 概要>

Anaconda社は、米国テキサス州オースティンを拠点とするソフトウェア開発およびコンサルティング会社です。Anaconda Pythonディストリビューションを提供し、他の多くのオープンソースベースのデータ分析ツールに貢献しています。

URL:https://www.anaconda.com/



<株式会社アスク 概要>

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, HTC VIVE, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, NewTek, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL:https://www.ask-corp.jp/



