白銀のカラーリングで、ホワイトPCの構築に最適なゲーミングモデル



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のAMD Ryzen(TM) 7000シリーズ・プロセッサーに対応したB650チップセット搭載マザーボード「MPG B650 EDGE WIFI」、「MPG B650I EDGE WIFI」を2022年12月9日(金)より発売いたします。





両製品ともに強力な電源回路を搭載しており、最新のAMD Ryzen™ 7000シリーズ・プロセッサーの性能を十分に引き出すことができます。さらに、ヒートシンクには白銀のカラーリングを採用しており、ホワイトPCの構築に最適なゲーミングモデルです。



【MPG B650 EDGE WIFI】 税込48,980円

■製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-B650-EDGE-WIFI



【MPG B650 EDGE WIFIの主な特徴】

●白銀の美しいデザインを採用し、ホワイトPCの構築に最適なゲーミングモデル

●14+2+1フェーズ 80A SPS対応の強力な電源回路を搭載し、ハイエンドCPUの性能を最大限引き出す

●SMT(表面実装)プロセスを採用し、最新の高クロックDDR5メモリに対応、信号のロスを抑制し動作を安定

●PCIe 4.0 x16スロットやM.2 Gen5スロットを搭載し、最新パーツに対応可能

●2.5G LAN + Wi-Fi 6E※を搭載し高速なネットワーク環境を構築することが可能

●ねじを使用せずM.2デバイスの取り付け、取り外しができるEZ M.2 CLIPを搭載





【MPG B650I EDGE WIFI】 税込39,980円

■製品URL:製品HP:https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-B650I-EDGE-WIFI



【MPG B650I EDGE WIFIの主な特徴】

●白銀の美しいデザインを採用し、小型なホワイトPCの構築に最適なゲーミングモデル

●Direct 8+2+1フェーズ 80A SPS対応の強力な電源回路を搭載し、最新CPUの性能を引き出す

●ヒートシンク内に小型ファンを搭載し、M.2デバイスとチップセットを効率よく冷却可能

●2.5G LAN + Wi-Fi 6E※を搭載し、高速なネットワークで快適なオンライン体験を実現

●2オンス銅層を備えたサーバーグレード10層PCBを採用し、回路伝送の信頼性や放熱性が向上

●SMT(表面実装)プロセスを採用し、最新の高クロックDDR5メモリに対応、信号のロスを抑制し動作を安定



※6GHz帯は、現在日本国内では使用できません。



