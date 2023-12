[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

開催期間:2024年1月12日(金) ~ 2月12日(月)





株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下、当社)はGiGOグループのお店におきまして、2024年1月12日(金)より、株式会社colyが手掛けるスマートフォン向けソーシャルゲーム『魔法使いの約束』とコラボレーションした当社限定の様々なキャンペーンを開催いたします。



【キャンペーン概要】





キャンペーン名

魔法使いの約束×GiGOキャンペーン

開催期間

2024年1月12日(金)~2月12日(月)

対象店舗

全国の当社アミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

※対象店舗は特設HPをご覧ください。

キャンペーン内容

対象のクレーンゲームへ500円投入されたお客さまにオリジナルデザインのノベルティ(オリジナルホロカード/全5種)をランダムで1枚進呈いたします。



※ノベルティの絵柄はお選び頂けません。予めご了承ください。

※数に限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。



【限定景品概要】





キャンペーン開始に合わせて、GiGO PRIZEより、『魔法使いの約束』のクレーンゲーム景品が登場いたします。



■魔法使いの約束 ボールチェーンマスコット~白の魔法使い~

・登場日:2024年1月12日(金)より順次

・サイズ:約 横80mm×縦110mm







■魔法使いの約束 キャンディチャーム

・登場日:2024年1月12日(金)より順次

・サイズ:約 横70mm×縦50mm





※数に限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。



GiGO ONLINE CRANE





本景品は GiGO ONLINE CRANE でもお取り扱いいたします。

詳しくは下記の GiGO ONLINE CRANE 公式HPよりご確認ください。

公式 HP ⇒ https://gigo-cranegame.com/ja



【コラボたい焼き概要】





GiGOのたい焼きにて、『魔法使いの約束』に登場する5つの国の魔法使いをモチーフにした「まほやく焼き」を販売いたします。「まほやく焼き」ご購入1点につき、前後半に期間を分けてオリジナルコースター(前半:12種/後半:9種)をランダムで1枚進呈いたします。



商品名

まほやく焼き

販売期間

2024年1 月12 日(金)~2024 年2 月12 日(月)

【前半ノベルティ】1 月12 日(金)~ 1 月26 日(金)

【後半ノベルティ】1 月27 日(土)~ 2 月12 日(月)

販売店舗

GiGOのたい焼き池袋/GiGO コラボカフェなんば千日前/GiGO のたい焼きヨドバシ博多

メニュー

まほやく焼き 500円(税込)

・アーサー ・ミスラ ・シノ ・ムル ・ルチル (全5種)

フレーバー

・プレミアムクリーム ・小倉あん



※たい焼き及びノベルティの絵柄はお選び頂けません。予めご了承ください。

※数に限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。





【ノベルティ付きドリンク】







対象店舗にて、ドリンクご購入1点につき、前後半に期間を分けてオリジナルデザインのコースター(前半:12種/後半:9種)をランダムで1枚進呈いたします。



メニュー

ノベルティ付きドリンク 500円(税込)

販売期間

2024年1月12日(金)~2024年2月12日(月)

【前半ノベルティ】1月12日(金)~ 1月26日(金)

【後半ノベルティ】1月27日(土)~ 2月12日(月)



販売店舗

GiGO コラボカフェスタンド札幌ノルベサ、GiGO 仙台、GiGO総本店、GiGO 池袋1号館、GiGO 池袋3号館、GiGOコラボカフェ池袋、GiGO 渋谷、GiGO 秋葉原2号館、GiGO 金山、GiGO マーケットスクエアささしま、GiGO 難波アビオン、GiGO コラボカフェなんば千日前、GiGO 広島本通、GiGO イオンモール岡山、GiGO 福岡天神、GiGO ヨドバシ博多、GiGO アミュプラザくまもと 以上、全17店舗



※ノベルティの絵柄はお選び頂けません。予めご了承ください。

※数に限りがあり先着順となります為、なくなり次第終了となります。



【POP UP STORE概要】





GiGO 池袋1号館の4階にて、期間限定で『魔法使いの約束』のオフィシャルグッズを販売するPOP UP STOREが登場いたします。



イベント名

『魔法使いの約束』 POP UP STORE

開催期間

2024年1月12日(金)~2月12日(月)

開催店舗

GiGO 池袋1号館 4階



【魔法使いの約束とは】







魔法使いと人間が共存する世界に、突如「賢者」として召喚された主人公は、“賢者の魔法使い”と呼ばれる選ばれし魔法使い達とともに、<大いなる厄災>と呼ばれる空に浮かぶ大きな月との闘いの日々を重ねていく。

本作は、2019年11月26日に株式会社colyよりサービスが開始され、

2023年で4周年を迎えた。ジャンルは、「魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム」。



【権利表記】





(C)coly

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



【各種公式サイト】





●『魔法使いの約束』公式サイト

https://mahoyaku.com/

●キャンペーン特設サイト

https://tempo.gendagigo.jp/cp23/mahoyaku/



※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です







