さわやかな風が吹き抜ける「ア ドロップドゥ イッセイ オードパルファム」

驚きへといざなうフレグランス。神秘的な春の再生を象徴するライラックの香りが再現され、喜びと期待感を

もたらします。ライラックを中心に、思わず夢中になってしまうほどなめらかで芳醇なアーモンドが風味を

加えることで、包み込むようなソーラーブーケに。センシュアルを極めたしずくの形のガラスボトルは、ゆったり

とくつろいだ感覚と光溢れる至福のときを表現。幸福感に満たされる香りです。



豊かな自然に包まれる「ア ドロップドゥ イッセイ オードパルファム フレッシュ」

植物の世界と女性の世界をつなぐ架け橋のようなこのフレグランスは、自然のなかをめぐるしずくの、感覚の

旅を表現。しずくはグリーンハーバルノート、ライラックやローズのフローラルノート、そしてウッドノート

を吸収し、植物の世界がもたらしてくれるいきいきとしたエネルギーと一体となります。豊かな自然を讃える、

エレガントで洗練された香りです。









FOR YOU あなた自身へ贈るフレグランス









シンプルでありながら多面的「ロードゥ イッセイ オードトワレ」



アクアティックフレグランスの絶対的なパイオニア、ロードゥ イッセイ。あらゆる感情が解き放たれ、ほとば

しります。まず出逢うのはローズとロータス、そして水。それはみずみずしい、自然への讃歌。そして水はピオ

ニー、リリー、カーネーションが咲き誇る花畑へと向かい、白い花ばなの新鮮な香りを吸収します。最後はチュ

ベローズ、ムスク、ウッドのセンシュアルなノートが、なめらかさやテクスチャーを与えます。水は香りがもつ

様ざまな表情をひとつのものとしてとりまとめ、調和をもたらしているのです。



女性らしさが輝く「ロードゥ イッセイ オー&マグノリア オードトワレ インテンス」

流れる水と、繊細で軽やかなマグノリアの花との出逢い。やわらかくエレガントな女性らしさが滲み出る、

まばゆく輝くフレグランスです。トップノートのフレッシュなベルガモットからベースノートの濃厚なサンダルウッドへ移り変わるなかで、露に濡れたマグノリアが、やわらかくなめらかな花びらを一枚ずつ開いていきます。







FOR HIM 彼へ贈るフレグランス









力強い冒険へといざなう「ロードゥ イッセイ プールオム オードトワレ」

波のようにほとばしるフレグランス。エネルギーがみなぎる、新しい次元のフレッシュさ。さまざまな強い感情

を解き放ち、躍動する香りです。弾けるようにいきいきと香り立つユズとヴァーベナ。コリアンダーとセージ

のインテンスなアロマティックノート。ナツメグやサフランなど、スパイスの個性。フローラルでありながら

マスキュリンなゼラニウムブルボン。最後は、大地のうるおいに活力をよみがえらせるウッディ。ただのフレグ

ランスではありません。感覚を呼び覚ます、真の冒険です。



繊細でありながら圧倒的「ロードゥ イッセイ プールオム オー&シダー オードトワレ インテンス」

コントラストに満ちたコンポジションで、樹木の力強さを再現した香りです。

さわやかなグレープフルーツ、温かみあふれるシダーウッドを背景に浮かび上がる刺激的なカルダモン、そして

ひとさじの塩気を与えるカロン。「ロードゥ イッセイ プールオム オー&シダー」には、余裕のある男性のエレ

ガンスと自信が漂うフレグランスです。







LʼEAU DʼISSEY

ロードゥ イッセイ オードトワレ

25mL ¥ 7,500(税込¥ 8,250)

50mL ¥10,300(税込¥11,330)

100mL ¥14,200(税込¥15,620)







LʼEAU DʼISSEY EAU&MAGNOLIA

ロードゥ イッセイ オー&マグノリア

オードトワレ インテンス

50mL ¥10,800(税込¥11,800)

100mL ¥14,900(税込¥16,390)





A DROP DʼISSEY

ア ドロップ ドゥイッセイ

オードパルファム

30mL ¥ 7,500(税込¥ 8,250)

50mL ¥11,000(税込¥12,100)

90mL ¥14,000(税込¥15,400)



A DROP D'ISSEY

EAU DE PARFUM FRAÎCHE

ア ドロップ ドゥイッセイ

オードパルファム フレッシュ

30mL ¥ 8,600(税込¥ 9,460)

50mL ¥12,600(税込¥13,860)

90mL ¥14,900(税込¥16,390)





LʼEAU DʼISSEY POUR HOMME

ロードゥ イッセイ プールオム

オードトワレ

40mL ¥ 6,300(税込¥ 6,930)

75mL ¥ 8,000(税込¥ 8,800)

125mL ¥10,900(税込¥11,990)





L'EAU D'ISSEY

POUR HOMME EAU&CÈDRE

ロードゥ イッセイ プールオム

オー&シダー オードトワレ インテンス

50mL ¥ 8,200(税込¥ 9,020)

100mL ¥11,200(税込¥12,320)



