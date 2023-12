[アパホテルズ&リゾーツ]

アパホテルネットワークとして全国最大の758ホテル115,408室 (建築・設計中、海外、FC、アパ直参画ホテルを含む)を展開するアパホテル株式会社(本社:東京都港区赤坂3丁目2‐3 社長 元谷 芙美子)は、本日、中央区16棟目となるアパホテル〈茅場町八丁堀駅前〉(全176室)の開業を迎え、開業披露式典を執り行った。開業に先立ち、11月29日(水)には、抽選で100室(最大200名様)を無料招待する試泊会を実施した。実施にあたり21,000件を超えるご応募をいただき、約210倍の高倍率となった。





<テープカット>



<記者会見>



記者発表では、アパグループ社長 兼 最高経営責任者(CEO)元谷 一志は「当ホテルは中央区16棟目のアパホテルであり、先月開業したアパホテル〈八丁堀駅前〉に続き八丁堀エリアで2棟連続での開業となる。八丁堀エリアは『舞浜駅』や都内の観光地へアクセス至便であることから特に訪日外国人客に人気の高いエリアの1つであり、当ホテルにおいても高稼働を期待している。当社はコロナ禍中においてもアフターコロナを見据えた新規ホテルの開業や既存ホテルのリニューアルを計画通り進めた結果、前年度の売上と比較して好調に推移している。また、ホテルの拡大と並行して社員の健康管理にも注力しており、12月1日より人間ドックの対象年齢を役職に応じて引き下げたほか、設置型社食サービス『OFFICE DE YASAI オフィスでごはんプラン』を全ホテルに導入予定など健康経営を意識した福利厚生制度の拡充を進めている。アパホテルは『Even Better! APA HOTEL』を標榜し、お客様のご意見やアイデアを取り入れながら常に進化し続けている。より一層利便性が高く、満足度の高いホテルへと今後も進化を遂げながら、さらなる拡大戦略を図っていきたい。」と述べた。



<外観1.>



<外観2.>



当ホテルは、東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町駅」徒歩1分、JR京葉線「八丁堀駅」徒歩5分の駅前立地。「日本橋駅」まで1駅、「大手町駅」まで2駅のほか、「築地駅」、「銀座駅」、「上野駅」、「舞浜駅」など都内の人気観光スポットへ乗り換えなし15分以内にアクセス可能であり、ビジネスのみならず、国内レジャー、インバウンド(訪日外国人)、イベントなど幅広い宿泊需要を取り込んでいく。朝食はホテルから徒歩2分の「デニーズ 八丁堀店」と提携し、宿泊者限定のモーニングセットメニュー(有料)を提供する。



<エントランス>



客室設備は高品質・高機能・環境対応型を理念とする「新都市型ホテル」の最新仕様としている。アパホテルは

『 Even Better! APA HOTEL -さらによりよく- 』を掲げて宿泊者の利便性・居住性を追求し続けており、当ホテルにおいても既存設備の改良を行うことで、今まで以上に快適なホテルへとイノベーションを行った。また、増加する訪日外国人需要の受け皿となるべく、アパホテルでは訪日外国人志向の客室づくりに注力しており、ホテルの館内案内などをテレビ画面に集約表示した5か国語対応の『アパデジタルインフォメーション(ADI)』やほぼ全世界のプラグに対応するユニバーサルコンセントを導入しているほか、最新ホテルでは全353種類のピクトグラムを使用した館内サイン・案内を新たに採用している。



<フロント・ロビー>



■ アパホテル〈茅場町八丁堀駅前〉のイノベーションポイント

・大型サイズのエレベーターの採用(横幅1.5m、奥行2.0m、天井高2.5m、定員20名)

エレベーターを同規模客室数のアパホテルと比べてサイズを大きくし輸送能力を向上させたほか、エレベーター内の天井高も高くすることで圧迫感を軽減

・ ファミリーレストラン「デニーズ」との朝食提携

アパホテルとしては初めて「デニーズ」と提携し、宿泊者限定のモーニングセットメニュー(有料)を提供する



■ 訪日外国人志向の客室づくり

1. 全353種類のピクトグラムを使用した館内サイン・案内

(ISO規格、JIS規格のピクトグラムとアパホテルが独自開発したオリジナルピクトグラムを使用)

2. BBC NEWSの主音声英語化

3. 通信速度、接続の安定性、セキュリティ面に優れた次世代Wi-Fi規格「Wi-Fi6」無料接続可能

4. ほぼ全世界のプラグに対応するユニバーサルコンセント

5. ホテルの館内案内などをテレビ画面に集約表示した5ヶ国語対応※の『アパデジタルインフォメーション(ADI)』

チェックイン機でパスポートを読み込むことで国籍を自動判別し、表示を対象言語に自動切り替え機能を搭載

※日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語





<スタンダードルーム>



<デラックスツインルーム>



最先端のIT開発として1秒チェックイン機を導入。アプリチェックインを行う、または「当日オートチェックイン」を有効にして予約することで、当日のチェックイン手続きを大幅に簡素化することができる。さらに、ルームカードキーを投函するとリアルタイムでチェックアウト処理が行われるエクスプレスチェックアウトポストも設置するなどゲストの時間を大切にするアパトリプルワンシステム※(「1ステップ予約※」、「1秒チェックイン※」、「1秒チェックアウト※」)により、「非接触」、「待たない」、「並ばない」を実現したストレスフリーのアパオリジナルデジタルサービスを提供する。

※ アパホテル株式会社の登録商標です。

中央区では、銀座・八丁堀エリアを中心にドミナント(集中出店)戦略を図っており、現在16棟2,567室が運営中となる。今後さらに1棟の開業を控えており※、建築・設計中を含めると17棟2,947室の展開となる。

※ アパホテル&リゾート〈日本橋小伝馬町駅前〉(全380室・2027年春開業予定)



<客室ユニットバス>



<1階コインランドリー>



■ホテル概要





<朝食提携レストラン>



■地図





【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の758ホテル115,408室(建築・設計中、海外、FC、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。2010年4月にスタートした「SUMMIT 5(頂上戦略)」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5 ~APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして15万室展開を目指す。



